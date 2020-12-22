2030技術策略與藍圖／健康照護 智慧科技助樂活慢老

【撰文／王志鈞】

根據國發會統計，2030年臺灣老年人口將增至559萬，15歲至64歲的青壯年人口卻降至1,515萬人，受人口老化與少子化影響，未來臺灣照護人力將無法支應龐大的健康照護需求，成為社會不容忽視的挑戰。「長照不應只侷限於政府提供的社會福利，而必須發展為一個產業，否則政府的社福經費再怎麼編也不夠用，」工研院生醫與醫材研究所副所長莊曜宇說。

改變社福思維 打造長照產業

為了減輕日益沈重的長照負擔，莊曜宇表示，透過廣納產業資源與科技支援，可降低患病率與延緩疾病發生，達到失能壓縮及失智延緩的成效；同時還要提升長照覆蓋率、降低醫療保險與支出、減少照護人力成本，才能解決長照痛點，並提升ICT照護產值。

莊曜宇表示，導入智慧科技對長照領域最顯著的效果，就是大幅減輕照護者的負擔，例如運用智慧物聯網裝置（AIoT）及遠距技術，輔助照護者不必守在身旁，就能隨時監測受測者的生理數據，提升照護品質、強化照護人力的管理效率，同時也能讓家屬安心。

但目前國內安養長照中心仍偏向「衰老了才開始照護」的被動思維，在工研院的「健康照護」次領域，則是將長照橫向及縱向延伸擴大成為「健康促進」及「全生命週期健康管理」，期待透過應用場域和範圍的擴散，將臺灣打造成健康照護的大型實驗室，累積大量健康數據，達到全民健康預防及精準醫療的目的，並據此規畫出「行動樂活」、「照護輔助決策軟體系統」、「長照智能系統技術」三大研發主軸。

三大研發主軸 推動智慧健康照護

失智失能，是進入衰弱的第一步。因此健康照護首先聚焦在「行動樂活」技術，結合遠距健康、環境智能（含生理訊號感知）、資通訊技術、穿戴式設備、運動健身、人機互動之數位照護服務系統，更加個人化和精確化，以提高失能壓縮、失智延緩、及健康促進服務系統的品質及效率。

以獲得2020年美國消費性電子展（CES）創新獎殊榮的「PECOLA樂齡陪伴機器人」為例，可讓長者在「不穿不戴」的環境下，蒐集飲食、睡眠、情緒、活動力等生理資訊，一方面可提供長照機構遠端監控照護，另一方面也可將生活資訊彙集給子女，提供兩代間的溝通話題。

「PECOLA樂齡陪伴機器人」，可讓長者在「不穿不戴」的環境下，蒐集飲食、睡眠、情緒、活動力等生理資訊，提供長照機構遠端監控照護。

其次是「照護輔助決策軟體系統」，整合照護專業資料庫，如醫學影像庫、病歷資料庫、藥物資料庫、照護衛教知識庫；或經由定點照護、穿戴裝置、環境智能裝置等收集之大數據等等，交由AI分析甚至決策。如「全身步態測試系統」，鋪設壓力墊可以偵測長者步態，上半身則有光電感測儀器，可偵測上肢擺動姿勢，再透過演算法得出「活力指標」，早期偵測長者的衰退程度並做出改善建議。

第三是研發智能化照護所需的「長照智能系統技術」。藉著導入AI、大數據、3D列印等數位科技，開發可增加、維持、改進或促進使用者能力的設備、產品與技術。另外也運用生理訊號感知技術等資通訊技術，提高照護覆蓋率與照護效能，同時解決隱私與成本過高的問題。

如工研院研發的「Wi-Fi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」、「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，由智慧戰情室中心整合，讓照護者一目了然，降低照護人力負擔並提高照護品質。

跨域組成智慧長照大聯盟

除了創新技術，工研院更懂得團結力量大的道理，例如目前在光復院區研發大樓內的「銀髮聚寶盆」驗證場域，端出多個跨領域整合的行動樂活方案，並和臺灣最大的照護機構－退輔會榮家、榮院合作，攜手驗證和蒐集智慧長照的服務與數據。

未來工研院將以產研共創方式推出「智慧長照大聯盟」，要把民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、運動健身業者、壽險、建設公司、保全業與學術機構等，跨域整合在一起，打造長照新模式的驗證體系，希望帶動跨產業綜效，讓民眾健康樂活到85。