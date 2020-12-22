聽新聞
test
0:00 / 0:00

2030技術策略與藍圖／智慧產業及服務 啟動高效產業運作術

聯合新聞網 / 工業技術與資訊

【撰文╱陳怡如】

工研院「2030技術策略與藍圖」智慧生活應用領域下的「智慧產業及服務」，簡單來說，就是透過科技提高企業的運作方式與效率，對內提升員工生產力，對外滿足更多的客戶需求，「過去的自動化是用機器取代人的Muscle（肌肉），現在的AI則是用電腦程式取代人的Brain（腦），」工研院總營運長余孝先解釋。

工研院巨資中心副執行長黃維中認為，智慧產業及服務可分為兩個部份，一是企業和企業之間的應用，二是企業和消費者之間的應用。企業跟企業之間的應用過去早有基礎，從一開始的數位化、自動化到現在的智慧化，在企業裡已有各式系統架構，如數位資訊流、供應鏈管理和企業資源規劃系統（ERP），幫助企業之間更有效率的交換資訊，而未來的發展重點在於，如何讓這些系統更加智慧化。

深耕垂直產業的智慧化科技

黃維中舉例，過去企業需手動從不同系統中撈資料，近幾年崛起的機器人流程自動化（RPA），則訓練機器人直接自動介接不同系統，像是處理各式訂單輸入、資料比對、製作報表、郵件回覆等動作，都能用軟體模擬人的方式來執行，以後就算兩個企業之間各自採用不同系統，也能透過機器自動對接。

目前RPA已有一些國際性的共通軟體，提供結構化的資料串接，在重複性的工作之外，進一步朝向需腦力判斷的應用發展。例如：紡織業下單靠傳真，每家訂單格式不一，又有許多專業術語，就是目前RPA軟體無法滿足的缺口。目前工研院投入兩個重點，一是打造更智慧化的RPA，針對非結構化、需要人腦判斷的資料，運用AI機器學習；另一個則是針對個別產業需求，提出更細緻的RPA功能，整合垂直領域知識加以智慧化，只要是需要仰賴人力來進行繁雜的重複性工作的產業，如：零售、紡織……，都是鎖定目標。

工研院也投入「預測式商務」，透過機器深度學習，預測未來供給或需求，減少供需失衡造成的成本浪費。黃維中表示，工研院投入預測商務有6、7年之久，主要在融合10幾種多重分析演算法，以大數據分析消費者的購物意圖，當消費者瀏覽網頁時，電商平台可適時推薦消費者可能喜歡的商品，目前國內多家大型電商平台都已採用這項技術。

黃維中指出，預測消費偏好只是預測個體行為，未來如果要判斷供需，則牽涉到一整個群體，還要納入外在環境變化。預測之後，還要考慮產能、供應鏈和物流配送等環節，「未來是多重因素加上多重限制條件的預測，難度更高。」但若真能準確預測，就能減少因不精確的供給和消費而造成的資源浪費，對企業、社會來說是一大貢獻。

工研院和便利商店業者合作推出「拿了就走的智慧商店」，可自動辨別消費者拿取的商品種類與數量，離開時只要到門口掃描手機就能自動結帳。
工研院和便利商店業者合作推出「拿了就走的智慧商店」，可自動辨別消費者拿取的商品種類與數量，離開時只要到門口掃描手機就能自動結帳。

智慧商店革新消費體驗

在企業和消費者的應用上，因涵蓋業種太多，需求技術也各不相同，工研院先選擇共通需求廣、影響面大的產業投入。零售業與民生息息相關，成為優先導入產業。

像是工研院和便利商店業者合作推出了「拿了就走的智慧商店」，透過視覺辨識和多重感測技術，自動辨別消費者拿取的商品種類與數量，離開時只要到門口掃描手機就能自動結帳，預計今年底試營運。

黃維中指出，智慧商店未來還有很多變形，光是零售就涵蓋超商、超市、量販、百貨跟在地雜貨店等不同業態，目前的智慧商店僅能處理規格品，購買需要秤重的蔬果或生鮮，又是不同的技術挑戰。另一個關鍵則在於降低建置成本，讓智慧商店能夠普及。黃維中認為，臺灣出色的軟硬體整合能力，有助於創新技術產業化、普及化，也是臺灣發展智慧商業的優勢所在。

智慧商店除了減輕零售業的人力負擔，提供智慧化的嶄新服務體驗之外，同時也補足從線上到線下（O2O）的消費意圖。過去實體商店的痛點，就是不知道誰進門、買了什麼商品，但透過無人商店的智慧貨架，就能即時掌握消費者的購物行為，有助業者把實體和虛擬的消費資料整合。

但不管模式如何變形，未來智慧零售的重點是服務體驗的再進化，「這也是企業可以創造價值的地方，」黃維中說。疫後零接觸經濟崛起之際，從零售業的銷售、服務前端，到後端的運籌物流、企業營運，都看到許多未被滿足的需求，而智慧化正是這些需求的共同答案。

相關新聞

2030技術策略與藍圖／循環經濟 兼顧經濟成長的零廢棄時代

開採、製造、消費、廢棄，是人類過去200多年來習以為常的資源使用模式，然而因人類過度耗用，造成天然資源快速枯竭，訴求資源可循環再生，追求零廢棄終極目標的循環經濟，成為環境問題的有效解方。工研院「2030技術策略與藍圖」將循環經濟納入規畫，打造臺灣為全球循環經濟促動者與貢獻者。

2030技術策略與藍圖／智慧製造 迎接彈性敏捷的製造新紀元

製造業是臺灣經濟發展的基礎，對GDP貢獻超過3成，更扮演驅動其他產業成長的動力。隨著中美貿易戰、新冠疫情的衝擊，全球供應鏈的「短鏈革命」正方興未艾，快速應變、彈性生產的智慧製造成為製造業顯學。工研院將智慧製造，納入「2030技術策略與藍圖」，助臺灣產業厚植下一世代競爭力。

2030技術策略與藍圖／綠能系統與環境科技 智慧電網啟動綠色生活

氣候變遷危機來得又快又急，減碳成為世界各國的共同考驗。根據行政院公布的「國家自主減排貢獻」（INDC），臺灣規畫在2030年，將溫室氣體排放量減低至2005年的一半，屆時，更高效能的再生能源搭配全面啟動的智慧電網，將徹底顛覆傳統的「用電」概念，民眾可以同時發電、用電，享受優質生活環境。

2030技術策略與藍圖／人工智慧技術 下世代科技發展的加速器

人工智慧（AI）是下世代科技發展最不可或缺的要素，但AI受限於訓練資料量的不足，使得各類應用發展相對遲緩，拖慢發展的進程。工研院未來10年，在AI領域將著重在低數據量的訓練模式、自動調校參數及可解釋的AI技術，協助產業降低AI導入門檻。

2030技術策略與藍圖／半導體晶片技術 小晶片生態系強化產業競爭力

積體電路（IC）發明超過一甲子，幾乎主導了整個科技產業的發展；臺灣自1970年代投入半導體研發，40多年來打造成全球半導體重鎮，2019年更重回產值世界第二的寶座。工研院「2030技術策略與藍圖」，將半導體晶片技術列入智慧化共通技術，要站在半導體領域的制高點，助產業再攀顛峰。

2030技術策略與藍圖／通訊技術 搶攻6G超廣域覆蓋

行動通訊是智慧裝置與系統的重要傳輸骨幹，2030年預料將進入第六代行動通訊（6G）時代，屆時衛星與水下通訊可望成為技術重點，為提前布局6G，工研院積極研擬投入前瞻通訊技術，協助臺灣產業制霸2030海空通訊。

2030技術策略與藍圖／資安與雲端技術 打造安全多元的雲端未來

5G時代來臨，低延遲需求引爆邊緣運算興起，串起雲與端之間的高效運作，也為本地電信業者創造全新營運機制與價值；物聯裝置產生的巨量數據持續被收集與分析，也讓個人隱私與資料所有權遭遇前所未有的挑戰，工研院超前部署2030資安與雲端議題，協助產業提前掌握商機，迎向市場新藍海。

「預見2030科技大未來」調查

基於對未知的好奇，人們對未來的預測總是樂此不疲。好在科技的進展雖快，卻也不是憑空而來。我們循著科技發展的脈絡，懷抱美好未來的想像，試圖接近2030年的可能樣貌，讓處於2020的我們，朝著正確方向探索、實踐。

2030技術策略與藍圖／個人化裝置與服務 感測再進化催生聰明個人裝置

對著手機說出語音指令，透過智慧手環收集心跳、體溫，這些個人化裝置的應用，你或許不陌生，但在未來萬物聯網的時代，個人化裝置被賦予更多想像空間！在工研院「2030技術策略與藍圖」中，屬於智慧生活次領域的「個人化裝置與服務」，將為大眾打造更多樣化的智慧化裝置，改寫未來生活樣貌。

2030技術策略與藍圖／自主移動系統 構築城市智慧動脈

自駕車、無人機等未來自主移動載具的共通點，就是智慧化的自主移動技術。在工研院「2030技術策略與藍圖」智慧生活應用領域中的「自主移動系統」，以自主移動技術為核心，打造次世代的移動載具，協助人或物安全又有效率的移動，也讓臺灣在未來的自駕浪潮中取得先機。

2030技術策略與藍圖／智慧產業及服務 啟動高效產業運作術

把報表分析工作交給AI助手，下班走進超市，智慧購物車自動跟上，你的眼光掃射貨架，停在早餐穀片上，智慧眼鏡秀出某牌早餐穀片的折扣訊息，把穀片置入購物車，完成購物後直接走出超市不需再排隊等結帳。2030年，智慧科技不只全面「代勞」你的生活，還能讀懂你的心。

2030技術策略與藍圖／智慧醫療 AI加醫療守護健康人生

基因編輯嬰兒誕生、免疫療法成抗癌新希望、AI大幅提升新藥開發速度與效果，2030年的疾病治療將是怎樣的光景？工研院「2030技術策略與藍圖」中的「智慧醫療」次領域，跨域整合AI、資通訊與生醫技術，加速醫療產品與服務開發，增加醫療產業附加價值，有效降低國民醫療支出，人生更自在健康。

熱門新聞

2030技術策略與藍圖／智慧醫療 AI加醫療守護健康人生

2030技術策略與藍圖／綠能系統與環境科技 智慧電網啟動綠色生活

2030技術策略與藍圖／自主移動系統 構築城市智慧動脈

2030技術策略與藍圖／健康照護 智慧科技助樂活慢老

空氣污染為致死因素 英國女孩判例成世界首例

2030技術策略與藍圖／智慧產業及服務 啟動高效產業運作術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。