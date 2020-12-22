聽新聞
test
0:00 / 0:00

2030技術策略與藍圖／自主移動系統 構築城市智慧動脈

聯合新聞網 / 工業技術與資訊

【撰文╱陳怡如】

自主移動載具的革命性突破，無疑將帶動下一波運輸科技的創新，無論載具的型態為何，自駕車都扮演最重要的角色，但理想中自駕車想上路，可能還需要等一等。工研院總營運長余孝先預估，未來5年內，固定路線行駛的自駕公共接駁巴士，可望最快上路，10年內則是卡車物流運輸，至於行走在一般道路上與巷弄內的全自駕小客車，至少還需要20年時間。

要讓自駕車上路，還缺什麼關鍵技術？工研院機械與機電系統所副所長陽毅平指出，自駕車有三大核心系統，分別是感知預測、決策控制和自主移動平台。以人來比喻，感知系統就像人的眼睛、耳朵，透過各式攝影機、光達、雷達，讓自駕車知曉外部環境與路況變化；決策控制則像大腦，做出判斷；自主移動平台則是肌肉、手腳，接受訊號後讓車子移動。

感知系統　讓車輛看得到也看得懂

自駕車上路的第一步，就是要解決「看」的問題。目前透過各式感測裝置，自駕車已能感知外部狀況，「看到以後，現在還差辨識的準確度，只要有1%的錯誤就會造成很大的風險，」陽毅平說。自駕車靠的是深度學習，路上出現的行人、動物、車輛、路樹、障礙物、道路狀況等各式複雜情境，都要能夠學習辨認，學得愈久，收集到的資訊也就愈準確，這都需要時間不斷訓練。

余孝先指出，正因為感知系統這麼重要，這也是為什麼工研院在自駕車領域，優先投入研發「感知次系統」的原因。透過深度學習技術，建立影像辨識模型與軌跡預測模組，讓自駕車能即時偵測行車路徑上的各種動靜態物件，減少碰撞危險。

「整台車要能開出去，眼、耳、手腳、腦袋都要健全才行，」陽毅平說。對此研發團隊下了不少苦心，像是將車子的機械結構改為線控系統，指令可直接透過訊號線下達，減少原先機械結構收到訊號後需要的反應時間，縮小行動誤差，讓自駕車可以更靈活。

由工研院打造的自駕車已通過64項情境的全功能測試驗證，更取得交通部核發全國首張「No. 0001」的自駕車專用試車牌。
由工研院打造的自駕車已通過64項情境的全功能測試驗證，更取得交通部核發全國首張「No. 0001」的自駕車專用試車牌。

模組化設計　快速套用至各式車款

研發團隊也依據自駕車需要的各種功能，開發多種模組，像是自動停車、切換車道，以及適用日夜晴雨的全天候自駕模組，接著再透過模擬平台，模擬不同車型、車款的特性，比如有些車體較高，攝影機看的角度也不同。藉由模組化設計與校正，工研院可依行駛場域和車輛功能等需求，將所需功能模組快速移植到小貨車、轎車、大卡車、巴士、休旅車等各式車款上，這也是目前全臺唯一能快速安裝至各式車款的自駕車軟體模組，全方位滿足未來的自駕市場。

工研院打造的自駕車，已在國家級的自駕車測試場域「臺灣智駕測試實驗室」中，通過64項情境的全功能測試驗證；更取得交通部核發全國首張「No. 0001」的自駕車專用試車牌，成為臺灣首輛能在開放場域測試的自駕車，目前已在新竹南寮漁港進行驗證，持續累積開放場域的駕駛資料。

打造自駕服務模式　提前布局智慧運輸

展望2030年，陽毅平表示工研院有兩大發展目標，一個是智慧移動平台，另一個是智慧服務平台。前者關係著自駕車的技術進展，包含感知辨識及模組開發等；後者指的是與自駕車相互搭配的基礎建設和服務應用，像是智慧道路、交通號誌、行車規範、保險制度、商業模式等，因為牽涉層面甚廣，技術研發單位需與路政、交通單位聯手，才能有更好的整合。

想讓自駕車上路，實際落地的服務模式也是關鍵。由於路線相對單純、成本效益高，陽毅平最看好物流自駕車的前景，今年工研院也已開始和物流業者合作，先從新竹縣市內的物流服務開始試行。

另一方面，在六都的智慧城市願景中，也給予工研院自駕車驗證服務的好機會。目前工研院已和桃園、新竹、臺中合作，除了在新竹南寮漁港進行開放場域驗證外，也在桃園機場內提供航廈接駁服務，目前已進入概念驗證（POC）階段；臺中則想發展自駕巴士載客，此外，警政單位也與工研院討論無人巡邏車的可能。當自駕技術愈發成熟時，不僅改寫了人們「行」的樣貌，也承載著對未來智慧生活的期盼。

相關新聞

2030技術策略與藍圖／循環經濟 兼顧經濟成長的零廢棄時代

開採、製造、消費、廢棄，是人類過去200多年來習以為常的資源使用模式，然而因人類過度耗用，造成天然資源快速枯竭，訴求資源可循環再生，追求零廢棄終極目標的循環經濟，成為環境問題的有效解方。工研院「2030技術策略與藍圖」將循環經濟納入規畫，打造臺灣為全球循環經濟促動者與貢獻者。

2030技術策略與藍圖／智慧製造 迎接彈性敏捷的製造新紀元

製造業是臺灣經濟發展的基礎，對GDP貢獻超過3成，更扮演驅動其他產業成長的動力。隨著中美貿易戰、新冠疫情的衝擊，全球供應鏈的「短鏈革命」正方興未艾，快速應變、彈性生產的智慧製造成為製造業顯學。工研院將智慧製造，納入「2030技術策略與藍圖」，助臺灣產業厚植下一世代競爭力。

2030技術策略與藍圖／綠能系統與環境科技 智慧電網啟動綠色生活

氣候變遷危機來得又快又急，減碳成為世界各國的共同考驗。根據行政院公布的「國家自主減排貢獻」（INDC），臺灣規畫在2030年，將溫室氣體排放量減低至2005年的一半，屆時，更高效能的再生能源搭配全面啟動的智慧電網，將徹底顛覆傳統的「用電」概念，民眾可以同時發電、用電，享受優質生活環境。

2030技術策略與藍圖／人工智慧技術 下世代科技發展的加速器

人工智慧（AI）是下世代科技發展最不可或缺的要素，但AI受限於訓練資料量的不足，使得各類應用發展相對遲緩，拖慢發展的進程。工研院未來10年，在AI領域將著重在低數據量的訓練模式、自動調校參數及可解釋的AI技術，協助產業降低AI導入門檻。

2030技術策略與藍圖／半導體晶片技術 小晶片生態系強化產業競爭力

積體電路（IC）發明超過一甲子，幾乎主導了整個科技產業的發展；臺灣自1970年代投入半導體研發，40多年來打造成全球半導體重鎮，2019年更重回產值世界第二的寶座。工研院「2030技術策略與藍圖」，將半導體晶片技術列入智慧化共通技術，要站在半導體領域的制高點，助產業再攀顛峰。

2030技術策略與藍圖／通訊技術 搶攻6G超廣域覆蓋

行動通訊是智慧裝置與系統的重要傳輸骨幹，2030年預料將進入第六代行動通訊（6G）時代，屆時衛星與水下通訊可望成為技術重點，為提前布局6G，工研院積極研擬投入前瞻通訊技術，協助臺灣產業制霸2030海空通訊。

2030技術策略與藍圖／資安與雲端技術 打造安全多元的雲端未來

5G時代來臨，低延遲需求引爆邊緣運算興起，串起雲與端之間的高效運作，也為本地電信業者創造全新營運機制與價值；物聯裝置產生的巨量數據持續被收集與分析，也讓個人隱私與資料所有權遭遇前所未有的挑戰，工研院超前部署2030資安與雲端議題，協助產業提前掌握商機，迎向市場新藍海。

「預見2030科技大未來」調查

基於對未知的好奇，人們對未來的預測總是樂此不疲。好在科技的進展雖快，卻也不是憑空而來。我們循著科技發展的脈絡，懷抱美好未來的想像，試圖接近2030年的可能樣貌，讓處於2020的我們，朝著正確方向探索、實踐。

2030技術策略與藍圖／個人化裝置與服務 感測再進化催生聰明個人裝置

對著手機說出語音指令，透過智慧手環收集心跳、體溫，這些個人化裝置的應用，你或許不陌生，但在未來萬物聯網的時代，個人化裝置被賦予更多想像空間！在工研院「2030技術策略與藍圖」中，屬於智慧生活次領域的「個人化裝置與服務」，將為大眾打造更多樣化的智慧化裝置，改寫未來生活樣貌。

2030技術策略與藍圖／自主移動系統 構築城市智慧動脈

自駕車、無人機等未來自主移動載具的共通點，就是智慧化的自主移動技術。在工研院「2030技術策略與藍圖」智慧生活應用領域中的「自主移動系統」，以自主移動技術為核心，打造次世代的移動載具，協助人或物安全又有效率的移動，也讓臺灣在未來的自駕浪潮中取得先機。

2030技術策略與藍圖／智慧產業及服務 啟動高效產業運作術

把報表分析工作交給AI助手，下班走進超市，智慧購物車自動跟上，你的眼光掃射貨架，停在早餐穀片上，智慧眼鏡秀出某牌早餐穀片的折扣訊息，把穀片置入購物車，完成購物後直接走出超市不需再排隊等結帳。2030年，智慧科技不只全面「代勞」你的生活，還能讀懂你的心。

2030技術策略與藍圖／智慧醫療 AI加醫療守護健康人生

基因編輯嬰兒誕生、免疫療法成抗癌新希望、AI大幅提升新藥開發速度與效果，2030年的疾病治療將是怎樣的光景？工研院「2030技術策略與藍圖」中的「智慧醫療」次領域，跨域整合AI、資通訊與生醫技術，加速醫療產品與服務開發，增加醫療產業附加價值，有效降低國民醫療支出，人生更自在健康。

熱門新聞

2030技術策略與藍圖／智慧醫療 AI加醫療守護健康人生

2030技術策略與藍圖／綠能系統與環境科技 智慧電網啟動綠色生活

2030技術策略與藍圖／自主移動系統 構築城市智慧動脈

2030技術策略與藍圖／健康照護 智慧科技助樂活慢老

空氣污染為致死因素 英國女孩判例成世界首例

2030技術策略與藍圖／智慧產業及服務 啟動高效產業運作術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。