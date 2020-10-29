創新DNA為根 新竹物流打造智慧新未來

【口述／新竹物流營運長李正義 整理／陳怡如】

在新竹物流的配送業務中，to B（面對企業）和to C（面對消費者）的營收各占一半，這對物流公司來說是很特殊的。82年歷史的新竹物流，從傳統貨運公司起家，企業是主要客戶，到了2000年電子商務興起，我們意識到時代即將改變，面對數位經濟來臨，大膽引進日本佐川急便的技術團隊，協助做企業流程再造（BPR），這成為新竹物流很重要的轉捩點─從運輸業轉型為服務業。

這轉型前後整整花了近8年時間，把服務業的觀念放到同仁腦中，每個人都清楚認知，我送的不是貨件，而是客戶的期待跟信任，這樣你才知道該好好愛惜貨物，並把貨有禮貌地交給客戶。如果沒有那場轉型，今天新竹物流就沒辦法在電商時代持續競爭，2011年新竹貨運正式更名「新竹物流」，提供配送以外的更多解決方案。

從物流到商流金流 提出完整解決方案

30年前，新竹物流就開始幫寶鹼（P&G）做物流管理，是臺灣第一家做物流倉儲的第三方夥伴。以前認為倉儲有個鐵皮屋就好，其實物流倉儲包含很多規範，不管是揀貨正確率、訂單完成度、存庫正確率，還包括5S與廠區的衛生安全，甚至連螞蟻都要管。我們從不懂物流到現在變成一個符合國際水準的物流中心。除了倉儲，我們也做履約經銷，幫客戶接單、客服、配送，甚至應收帳款的處理。現在，新竹物流已不只是物流，也跨到商流、金流，提供一個完整的解決方案。

去年新竹物流的營業額達175億元，年成長12%，一年代收貨款高達270億元。雖然新竹物流以國內配送為主，但我們也是許多跨境電商在臺灣的指定配送商，目前來自跨境電商的貨件，一個月可達近百萬件。

在總計6萬家客戶中，涵蓋了20幾種行業，正因為行業別廣，疫情發生後，有客戶受影響，也有客戶逆勢上揚，一來一回，還是呈現正成長。疫情爆發初期，我們也發揮物流力量運送口罩。大年初三晚上11點，我接到商業司來電，就馬上開始調度，半夜2點多，車隊就抵達口罩工廠，4點開始送貨，如此連續3天，第一批因應開工的1,800萬個口罩就是這樣送到各大通路。

宅經濟躍升消費主流，從口罩、民生用品、到隔離檢疫民眾日常所需，全靠物流串起生活命脈。

四方向兩趨勢 擘畫物流未來

疫情不僅不會阻礙物流，還會刺激物流業發展。我認為，物流業有4個發展方向。首先是跨境電商，不只從中國大陸過來的貨件，我們已跟佐川急便合資成立「新瑞佐川」，先鎖定日本跨境電商，再來是東南亞，不管送貨、集貨，臺灣端的物流都由我們負責，強化臺灣跨境電商的發展。

第二是零售通路的店到宅。例如消費者跟全聯或全家下訂單，可能1、2小時就送到你家，因為他的店就是倉庫，未來如果我們的部隊更強大，就能切入這塊市場。第三是醫藥物流，為了用藥安全，醫藥的倉儲和配送都有嚴格的GDP規範，歷經5年籌備，我們在2017年拿到符合國際規範的GDP倉儲認證，現在醫藥物流的市場也持續成長中。

第四是冷鏈物流。企業與企業間的冷鏈物流很早就有，近年來消費者低溫宅配的需求崛起，每年都有兩位數以上的成長。但冷鏈宅配難度更高，為了確保即使送到偏鄉，也能維持低溫，光是車輛跟場站的冷凍設備，第一階段我們就投資了10億元，現有3,500台車裡，十分之一都有冷凍設備。

此外，我們觀察到兩個可能影響物流業的趨勢。首先是零工經濟，臺灣的電商市場發展蓬勃，每逢假日或購物節後，隔日貨量又會增加2到3成，要如期配達，壓力不小，如果有彈性的人力資源加入，就能舒緩配送高峰。就像Uber Eats的概念，未來說不定可以建立一個平台讓大家接單，這些彈性人力就是我們可利用的資源。

第二是無接觸物流，受疫情影響，配送也朝向「無接觸」發展，新竹物流之前就與工研院合作推出「智取櫃」，現在也一起投入無人配送車的研發，我們預見未來可能面臨少子化衝擊，招募司機會更加困難，無接觸配送可望減少人力成本。

新竹物流在輸送帶上導入「材積自動辨識系統」，精準度可控制在正負3公分內，還能同時拍下照片減少爭議。

引進自動化技術 創物流業先例

作為物流業者，我們一直都在研究如何讓物流更有效率。回歸本質，物流業最大的特色就是「量多」，不管是貨件、客戶或資料，如果只靠傳統勞力很難負荷，因此投入資訊科技，甚至是現在的物聯網（IoT）或AI人工智慧都有其必要。

早在20年前，我們就開始跟工研院合作，由我們提出第一線問題，工研院協助解決，若談到技術面和設備面，工研院就是國家隊，目前也已導入多項技術。像是裝設「小物自動分貨機」，我們每天約50萬件宅配貨量裡，A4紙張以下的小物就占了20%。由於新竹物流在全臺灣有60個據點，小物就要分裝至60桶，用人工分類不僅耗時耗力，有時地址還會看錯。導入小物自動分貨機後，機器會判斷貨件條碼自動分類成60個點，不僅速度加快，也提升正確率。

過去丈量材積，多由客人自己測量或司機肉眼判斷，容易產生誤差，加上材積跟運費有關，也影響運費計算的精確性。後來我們就在輸送帶上導入「材積自動辨識系統」，箱子通過時，以雷射光反射的時間差判斷尺寸，精準度可控制在正負3公分內，同時拍下照片減少爭議，輸送帶1分鐘跑80公尺至100公尺。我認為，這種在移動時同時測量物品材積的技術，目前國際上當屬工研院表現最好。

貨櫃與籠車是物流站所重要的固定資產，為了方便調度，我們每周都要人工盤點1,200個貨櫃和5、6,000台籠車的位置，每一個場站每次盤點就要30分鐘，但數量太多，也不能保證一定準確。後來，請工研院協助引進RFID技術，可感應附近30到50公尺範圍，同仁只要站在站所月台中央，手拿終端機，轉一個圈圈就差不多全都盤完了，現在每天可以盤點2次，速度快了50倍。

此外還有「SD自動導航系統」，每位司機1天送貨要跑多達100個點，要知道每個地址在哪、如何排序才會順暢、臨時改點要怎麼重排，這對新手司機來說是非常大的挑戰，有了自動導航APP，系統會自動排單、導航，是新手司機的好幫手。

去年我們又和工研院創下另一個智慧物流的高峰，攜手為臺灣大型電商平台，打造全臺首座導入AI人工智慧決策的物流中心，也是目前業界擁有最高儲量的穿梭式自動倉儲（Shuttle Rack）。這不單是自動化設備，也不單只有AI人工智慧，而是整合電商平台的訂單系統、新竹物流的倉庫系統，跟現場所有進出貨作業流程，打造出完整的AI電商自動化。

由於電商平台品項高達10幾萬個，少量多樣的特色，若靠人力揀貨相當耗時。有了Shuttle Rack的系統可依商品熱銷程度算出最佳儲位，設計最短、最優的揀貨排程，透過高速穿梭車來回行駛，把儲物籃搬到揀貨人員面前。以物就人的方式大幅提高倉儲效能，不僅商品出庫時間減少60%，在雙11的訂單高峰期，產能可達原來的10倍。

工研院協助新竹物流引進RFID技術，同仁只需在站所月台中央，手拿終端機轉一個圈圈，籠車的位置便無所遁形。

勇於投資實驗 把失敗當學費

對於新科技，新竹物流一直都保持非常開放的心態，願意不斷嘗試。我常說，工研院可以掛一個「工研院實驗場」的牌子在我們的新竹所，就是因為我們願意投資做實驗，工研院的團隊也常在半夜2、3點到現場測試，這種實驗精神很重要。如果成功就可以複製到很多地方，技術研發本來就是希望為國家創造競爭力，不能把研發好的know-how鎖在抽屜裡。

「創新」是新竹物流的DNA，我們每年都編制上億預算，導入創新的資通訊技術，同時也讓員工不斷到外面吸收新知，再帶回來改變管理、流程和客戶服務，我想，這就是新竹物流數10年來，不斷創造競爭優勢的關鍵。