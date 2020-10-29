快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掌握疫後智慧商機／科技助力與自然和諧共存

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
工研院與台泥合作將鈣迴路技術捕捉的高純度二氧化碳，應用於微藻的養殖上，創造二氧化碳之高值化利用。
工研院與台泥合作將鈣迴路技術捕捉的高純度二氧化碳，應用於微藻的養殖上，創造二氧化碳之高值化利用。

【撰文／劉映蘭】

儘管疫情造成人類生命、財產的損失，但如果就人類作為地球生態一員的角度來看，疫情對整個生態的影響，似乎不全然負面。

科學家們發現，疫情導致人類生活方式改變，已使全球上半年排碳量有顯著減少。芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）的報告指出，中國大陸在農曆年期間的兩週，碳排放量至少減少1億公噸；美國紐約哥倫比亞大學的研究人員也指稱，紐約的二氧化碳排放量下降了5%到10%，來自汽車的一氧化碳排放量也下降了50%左右。

疫情影響　碳排降垃圾增

學術期刊《自然氣候變化》（Nature Climate Change）近期一篇論文推估，今年全球碳排放量可能下降4%到7%。但由於居家辦公、隔離等措施及宅經濟當道，垃圾量不減反增。科學家們擔心，這波疫情帶來的減碳效應，可能隨著疫情減緩而「恢復原狀」，各國科學家均大聲疾呼，人類應趁此機會，透過改變生活型態和生產製造方式來友善地球，讓環境生態不僅在疫情期間得到喘息機會，更發展出人類與自然生態長久永續的共存策略。

聯合國曾警告，如果在2030年以前，不能減碳45%，地球將面臨不可逆轉的暖化臨界點，而二氧化碳捕捉技術也被視為是阻止災難性氣候，最有效的方法之一。工研院運用鈣迴路技術，協助水泥廠捕捉二氧化碳，並導入微藻固碳、紡織染色等應用，促進二氧化碳可循環加值利用，有效減少碳排放。

水泥廠碳捕捉　微藻固碳生黃金

水泥業原本是高碳排產業，常被視為是產生溫室氣體的大戶，工研院和水泥產業龍頭台灣水泥合作，建造領先全球的鈣迴路捕獲二氧化碳試驗廠。工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，該技術是以氧化鈣作為吸收劑，從水泥製程排放的煙氣中直接吸附捕捉二氧化碳，形成碳酸鈣，在生產水泥的過程中，主原料碳酸鈣（石灰石）進入煅燒爐，經高溫再分解為氧化鈣與高純度二氧化碳，氧化鈣一旦失去活性，又可以送回水泥廠作為原料，重複循環以達成近乎零排放的理想。

工研院團隊將鈣迴路技術捕捉的高純度二氧化碳，應用於微藻的養殖上，且運用創新的生長調控技術，提升微藻生長量與二氧化碳利用率，近年來更衍生應用於蝦紅素含量高的雨生紅球藻養殖，進而創造二氧化碳之高值化利用。

目前台泥和平廠的鈣迴路實驗廠每年可以捕捉500噸至1,000噸的二氧化碳，除了大幅降低排碳，藉由固碳微藻技術所產生的蝦紅素，可作為美妝產品與保健食品之原料，每年商機更高達數億元！成為兼具商業價值與環境友善的最佳示範。

超臨界流體染色開放式創新系統平台，開發出紅黃藍高染色堅牢度三原色染料與機能化學品，品質完全不輸傳統水染製品。
超臨界流體染色開放式創新系統平台，開發出紅黃藍高染色堅牢度三原色染料與機能化學品，品質完全不輸傳統水染製品。

二氧化碳取代水　染色機能化同步完成

紡織為臺灣重要創造外匯產業，每年產值約3,600億元，其中出口占了四分之三，但布料染色會產生大量廢水，據統計，每製造1件衣服會用掉25公升的水，相當於15瓶大保特瓶容量。

近年環保意識抬頭，國際運動品牌號召成立「有害化學物質零排放聯盟」（ZDHC），訂出2020年達成有害化學物質零排放的嚴格標準，對生產過程中產生大量廢水的傳統染整業者而言，形成艱鉅挑戰，因此減少用水以符合世界環保標準，成為染整業者的首要課題。

如何做到無水染色？秘密武器就是二氧化碳。工研院材料與化工研究所經理董泯言指出，「超臨界流體染色與機能化同步技術」以二氧化碳取代水，運用溫度壓力控制，讓二氧化碳達到介於氣體與液體之間的超臨界狀態，將染料溶解擴散、滲透到布料的纖維毛細孔內，同時還能賦予布料吸濕排汗等機能。用過的二氧化碳，則可透過氣閥回收重複利用，無須像傳統染整技術多一道烘乾手續，不增加環境負擔。

因應世界潮流，早在2014年臺灣紡織大廠陸續建置無水染色的超臨界流體染色設備，但因缺乏材料參數研究，難以順利導入量產。工研院看到產業需求，投入大量資源研發，打造超臨界流體染色開放式創新系統平台（OISP），開發出紅黃藍高染色堅牢度三原色染料與機能化學品，不但能將顏色牢牢鎖在布料上，還能有豐富的機能變化，經產業驗證，品質完全不輸傳統水染製品，效果令產業驚艷。

工研院成功研發新世代PEF生質塑膠，兼具環保與阻氣佳等優點，希望取代市面上常見的塑膠製品和PET寶特瓶，為環境盡一份心力。
工研院成功研發新世代PEF生質塑膠，兼具環保與阻氣佳等優點，希望取代市面上常見的塑膠製品和PET寶特瓶，為環境盡一份心力。

PEF取代寶特瓶　PHA讓海龜自由呼吸

減碳、減廢為是永續環境的兩大重點，為了降低塑膠廢棄物對環境造成的負荷，工研院自2009年投入生質塑膠的研發，從早期的聚乳酸（PLA），現已進展到聚乙烯口夫喃酸酯（PEF）、聚羥基羧酸酯（PHA）等下世代生質（聚酯）塑膠，不僅環保，功能性更上一層樓。

海龜鼻子卡塑膠吸管的畫面，讓世人驚覺海洋廢棄物的危害，同時更積極找尋塑膠吸管、食品包材的環保替代物。儘管PLA生質塑膠技術已經成熟，但卻有不耐熱、能回收卻難以重複使用等缺點。工研院成功研發並產出的新世代PEF生質塑膠，兼具環保與阻氣佳等優點，希望取代市面上常見的塑膠製品和PET寶特瓶。

PEF阻絕二氧化碳散逸的效果，是寶特瓶（PET）的10倍、阻絕水及氧氣散逸也有2～3倍，加上耐熱性優於PET，已被多家飲料大廠看好。歐洲生質塑膠協會（EuBP）預估，2021年PEF產能將占生質塑膠產量的1.1%。目前該技術已導入產業，成功產出亞洲第一個生質阻氣Bio-PEF汽水瓶與啤酒瓶。

在生產上，工研院團隊目前已可從試量產反應液中，提取約20公斤合成PEF所需之前驅原料，可別小看這20公斤的原料，當前全球能產出公斤級PEF的廠商或機構可說是屈指可數。工研院材料與化工研究所技術總監張光偉解釋，提取過程不穩定性高，團隊運用催化與純化技術，大幅提升原料的純度，以聚合出高分子量PEF。

此外，工研院也以生質柴油的副產物甘油為碳元，經發酵合成出PHA。此材質不僅符合國際可分解標準，甚至還能在海洋中被分解，解決海洋廢棄物與塑膠微粒問題。而工研院參與歐盟「農業廢棄物全利用計畫」，與13國團隊合作，以南法酒莊的葡萄園為實驗場域，將種葡萄到釀酒的過程做到「零廢棄物」。工研院結合萃取葡萄多酚，以及茶葉渣、咖啡渣等農業廢棄物發酵合成的PHA，製成食品盛盤，不僅有抑菌保鮮的功能，同時解決廢棄物去化與塑膠垃圾的難題！

新冠疫情雖然造成許多生活上的不便，但也剛好讓世人重新審視，如何透過行為改變與創新科技，對環境更友善。為免於2030氣候變遷航向不可逆轉之路，科研勢必將扮演更重要的角色，讓地球這艘諾亞方舟永續航行下去。

相關新聞

掌握疫後智慧商機／掌握新常態市場契機

突如其來的新冠肺炎，如颶風般肆虐全球，留下了不可逆的改變。當疫情過後、邊境解封，全球局勢重新洗牌，挑戰與機會一同迎面而來。在後疫情時代，政經情勢將如何轉變？臺灣又該如何把握轉型升級的機會？

掌握疫後智慧商機／零接觸式商機持續發酵

新冠疫情影響所及，民眾開始在家工作，並維持1.5公尺的社交距離，「1.5公尺經濟」因此崛起，許多人以數位服務取代實體接觸。後疫情時代的新常態下，包括無人車、網路購物、虛擬／擴增實境直播技術，及因遠距辦公產生的資安商機，預料將持續發酵，加速推進你我的智慧生活。

掌握疫後智慧商機／科技助力與自然和諧共存

新冠疫情全球大流行，各國祭出封城、隔離禁令，並呼籲民眾盡可能待在家，以遏止病毒蔓延。人類減少活動的同時，自然環境卻意外的生氣蓬勃，交通停擺，二氧化碳排放顯著減少，人為干擾降低，野生動物數量也因此增加。疫後人類更應追求環境永續，投入循環經濟、綠色能源的發展，與大自然和諧共存。

掌握疫後智慧商機／數位轉型打造韌性製造

美中貿易戰與新冠疫情相繼來襲，全球產業環境遭逢巨變。後疫情時代，臺灣製造業者考量供應鏈風險下，應以「總部經濟」思維積極數位轉型，用智慧化蓄積能量，打造具韌性的製造生態系。

科技也要超前部署！ 工研菁英引領下世代新趨勢

素有工研院奧斯卡美稱，象徵科技研發最高榮耀的「工研菁英獎」，今年「傑出研究獎」與「產業貢獻獎」有6項金獎技術脫穎而出，展現工研院以市場需求為導向，將技術真正落實到產業，同時也提前布局下世代前瞻技術，為臺灣產業的未來10年奠定良好根基。

創新DNA為根 新竹物流打造智慧新未來

「商店可以沒有店面，卻不能沒有物流，」本土最大物流業者新竹物流營運長李正義一語道破物流在數位社會扮演的關鍵角色。2020年新冠疫情來襲，宅經濟躍升消費主流，從口罩、民生用品、到隔離檢疫民眾日常所需，全靠物流串起生活命脈。物流的價值在疫後益發彰顯，李正義要用新科技，與世界同步成長！

科技聚寶 智慧慢老／智慧長照讓樂齡生活不是夢

為應對即將來臨的超高齡社會，政府於2017年頒布並推動「長照2.0」計畫，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧的多元連續服務，只是在照護人力與長照需求落差不小的情況下，如何透過科技與臺灣醫療優勢，解決迫在眉睫的老年長照議題，正是智慧科技協助長照的目標。

科技聚寶 智慧慢老／跨域打造智慧長照創新解方

全球政經情勢多變，卻面臨一個共同問題，那就是變老！已邁入高齡化社會的臺灣，預估在2026年躍升為「超高齡社會」，超過65歲以上的人口占比將超過20%。長期照護議題正夯，科技該如何成為樂齡世代的關鍵助力？

科技聚寶 智慧慢老／智慧睡眠 助你一夜好眠

睡眠是影響樂齡族生活品質的關鍵因素之一，隨著科技進展，解決樂齡族群睡眠問題的智慧睡眠技術也蓬勃發展。無論是創造有利睡眠的生理條件，或是遠端監測床際活動，都是未來掌握樂齡人士睡眠商機的藍海市場。

科技聚寶 智慧慢老／貼心科技助銀髮族「趴趴走」

隨心所欲的趴趴走，是樂齡銀髮族的必備要件。但長者受限於體力或疾病，走穩、走遠不再理所當然，甚至會因為曾經跌倒而害怕出門。當外出成為長者最期盼又最恐懼的生活日常，科技人貼心觀察使用者需求，打造出偵測、矯正、扶持的步行科技，協助他們重新邁出人生的步伐。

科技聚寶 智慧慢老／科技加值 讓活力年齡倒退嚕

年紀愈長，不僅行動力愈發衰退，就連肌少症、骨質疏鬆、慢性疾病等各種惱人問題也通通找上門。想要擁有樂齡生活，改善體能是第一步，工研院打造的銀髮賦能循環計畫，就透過檢測、開處方和訓練三大步驟，增強長者體力。

科技聚寶 智慧慢老／PECOLA機器人智慧長照好幫手

想打電話回家關心父母，卻只能貧乏詢問父母吃飽了嗎？最近身體好嗎？工研院打造的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，鎖定家中獨居長輩，以非接觸式環境感知技術，蒐集長輩生理資訊，提供智慧關懷陪伴、健康照護和社交娛樂等全方位服務，即使子女不在身邊，也能掌握長輩的生活大小事、表達及時關懷。

熱門新聞

科技也要超前部署！ 工研菁英引領下世代新趨勢

創新DNA為根 新竹物流打造智慧新未來

掌握疫後智慧商機／掌握新常態市場契機

掌握疫後智慧商機／零接觸式商機持續發酵

掌握疫後智慧商機／科技助力與自然和諧共存

掌握疫後智慧商機／數位轉型打造韌性製造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。