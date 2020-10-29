快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掌握疫後智慧商機／零接觸式商機持續發酵

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
「關鍵消費意圖預測技術」新增「銷售庫存預測」功能，可精準預估進貨量，一方面讓廠商掌握成交機會，另一方面也不至於太樂觀而造成庫存壓力。
「關鍵消費意圖預測技術」新增「銷售庫存預測」功能，可精準預估進貨量，一方面讓廠商掌握成交機會，另一方面也不至於太樂觀而造成庫存壓力。

【撰文／趙心寧】

新冠疫情全球蔓延，拉開人與人之間的距離。為了維持一定的生活品質，各類型商業活動開始嘗試轉換方式進行，食、購、住、行、育、樂，都有因應社交距離興起的數位解決方案，手指頭點一點，一切生活所需幾乎都能滿足，千禧年網路興起時常舉辦的「網路生存實驗」，已進入現實生活。

疫情刺激網購爆量　智慧工具增效率

透過邊境管制與完善的公共教育，臺灣已成功有效控制病毒傳播。然而，各行各業仍因嚴格執行防疫生活有所起落。例如，由於防疫期間民眾減少出門購物頻率，讓電商成為最大受益者。

工研院巨量資訊科技中心智慧應用技術組組長林昱仁表示，網路購物確實因疫情而爆量增長。疫情爆發初期，民眾上網搶購口罩酒精等防疫物資，瞬間流量甚至超越年度臺灣網購大事「雙12購物節」，平時沒有網購習慣的消費者，因為防疫期間不方便出門購物，也忍不住點點滑鼠，利用網購增添日常物資。工研院「關鍵消費意圖預測技術」，也因網購爆量大放異彩。

「關鍵消費意圖預測技術」融合10幾種多重分析演算法，以大數據分析出消費者的購物意圖，當消費者瀏覽網頁時，電商平台可以適時推薦消費者可能需要的商品。與工研院合作的Momo購物網，在4月的疫情期間，營收成長率超過3成，而在疫情期間業績滑落1至2成的實體通路業者，如今也更加積極布局網購，或持續優化外送服務。

宅經濟發燒，消費者往往沒有耐心等待補貨，而是直接轉往其他平台購物。林昱仁表示，「關鍵消費意圖預測技術」的新功能「銷售庫存預測」正好派上用場，透過精準預估進貨量，一方面讓廠商掌握成交機會，另一方面也不至於太樂觀而造成庫存壓力。

「1.5公尺經濟」崛起，工研院開發的無人包裹「智取站」像24小時的管家，可以幫消費者代收貨品，有效杜絕接觸感染。
「1.5公尺經濟」崛起，工研院開發的無人包裹「智取站」像24小時的管家，可以幫消費者代收貨品，有效杜絕接觸感染。

網購訂單爆量，對物流業者來說更是高強度考驗。工研院服務系統科技中心組長陳慧娟表示，面對短時間湧入的大量訂單，倉儲系統的智慧化管理有其必要，工研院與新竹物流合作，協助大型電商業者導入「AI智慧立體高密度倉儲系統」，打造4,000多個立體倉儲格位。貨品到倉後，透過精準的材積重量辨識，自動判別放置儲存格；消費者下單後，系統也能根據訂單內容自動規劃揀貨路徑，展現超高效率。

此外，疫情期間民眾減少外出用餐，外送餐點服務大行其道，目前工研院正積極研究將冷鏈技術整合至既有的自助取貨站，讓消費者不必接觸到宅配送貨人員，也可以領到自己買的商品。將資通訊技術結合物流系統，以大數據與物聯網的力量，使得從進貨到交貨的流程更具效率，不但加快物流作業速度，提高客戶滿意度，更解決少子化的缺工問題。

送餐送貨載客　無人車成最佳無接觸運輸

人工智慧（AI）與大數據，可有效提升資訊流與倉儲效率，但在實體物品、人員的運輸上，難免還是會接觸到人。這時候，無人車技術就成了無接觸經濟下的最後一塊拼圖。

過去，民眾對於無人車，總有安全上的疑慮，但在避免實體接觸的壓力下，民眾逐漸理解，無人車可以承擔有潛在風險的物流工作。雖然全球五大無人車公司相繼因疫情暫時停止測試，但這並不阻擋無人駕駛的車輛成為疫情中最佳接駁工具。

在美國佛羅里達州，無人車新創公司Beep與Navya以全自動駕駛的無人車運送醫療用品與病毒檢測樣本，盡量降低醫護人員直接接觸病毒的風險；在沙加緬度與聖馬特奧，軟銀集團旗下的無人車公司Nuro派出最新的R2車輛，替兩地臨時醫療機構運送醫療用品。

由於美國政府實施居家避疫政策，通用汽車公司的自駕車巡遊（Cruise）與食物銀行合作，在舊金山替老人提供全程無接觸的送餐服務。豐田汽車公司投資的小馬智行（Pony.ai），則在加州爾灣市運送民眾於電商平台購買的日用雜貨；Google的姊妹企業Waymo則在鳳凰城推出自駕車叫車服務，以無人車代替快遞公司UPS載貨至物流中心，Waymo甚至在今年3月獲得折合新臺幣約675億元的融資。

「智慧關懷居家管理系統」可遠距進行居家關懷與管理，融合多元感測資訊讓定位精準度提升，並結合手機內建生物辨識確保本人接聽，減輕民政人員負擔。
「智慧關懷居家管理系統」可遠距進行居家關懷與管理，融合多元感測資訊讓定位精準度提升，並結合手機內建生物辨識確保本人接聽，減輕民政人員負擔。

居家關懷遠距辦公　管理資安一把罩

還記得臺灣疫情嚴峻之際，居家隔離檢疫管理需求量大，但手機基地台定位誤差大，一旦誤報，常造成警力沉重負荷；而村里長等民政人員，也需定期關懷訪視，工作吃重。

工研院「智慧關懷居家管理系統」可遠距進行居家關懷與管理，融合多元感測資訊讓定位精準度提升；並結合手機內建生物辨識確保本人接聽；還提供類似電子版里長／里幹事的功能，自動排程撥號功能進行雙向通報，減輕民政人員負擔。

工研院資訊與通訊研究所組長李國徵表示，後疫情時代，檢疫需求雖降溫，「智慧關懷居家管理系統」仍可與地方政府或社福單位合作，作為定期關懷獨居老人或學齡兒童的工具。這套系統目前是以手機作為載具，考量應用需求，未來也可能導入物聯網裝置，製作成智慧拐杖等裝置，融入長輩日常生活，近期更有系統整合業者積極洽談技術合作，希望以此打入國際防疫市場。

疫情帶動遠距辦公風潮，然而在家處理公務，所衍生的資安風險，讓企業主不免戰戰兢兢。工研院研發的「虛擬行動桌面服務」（Virtual Mobile Infrastructure；VMI），可提供高安全性的遠端行動辦公環境，讓企業主更放心讓員工在家上班。

工研院資訊與通訊研究所副組長卓傳育表示，透過「虛擬行動桌面服務」連入企業內網，用戶端不僅無法下載檔案，後台也會全程紀錄用戶行為，可有效保護企業內網資料安全。在企業端，該技術可協助瀏覽企業內網，進行線上簽核等動作，不必擔心有心人士竊取公司內部機密。目前該技術已獲得大型企業用戶、資安敏感行業的青睞，針對虛擬行動桌面服務進行合作。

透過「虛擬行動桌面服務」連入企業內網，用戶端不僅無法下載檔案，後台也會全程紀錄用戶行為，可有效保護企業內網資料安全。
透過「虛擬行動桌面服務」連入企業內網，用戶端不僅無法下載檔案，後台也會全程紀錄用戶行為，可有效保護企業內網資料安全。

VR／AR遠距觀影　藝文娛樂不停擺

網路購物、遠距辦公、甚至物流都可以做到零接觸，因疫情被迫停止演出的藝文活動，有可能透過科技的力量找到解決之道嗎？答案是肯定的。工研院資訊與通訊研究所視訊多媒體通訊技術組組長高榮揚透露，近來藝文展演場所頻頻探詢工研院以四台4K鏡頭組成的「360度環景攝影機」，盼能為藝文展演帶來不同的體驗。

高榮揚說，工研院目前已與國家級大型展演場所簽約，預計年底將導入「360度環景攝影機」與「多視角AI人工智慧導播技術」，至少將有一檔節目配合多視角設計特殊的舞台與表演內容。屆時，該展演場所將打造一間體驗室，觀眾可配戴專屬VR頭盔，依觀眾喜好選擇觀賞視角，得到最佳沉浸感。

高榮揚表示，「360度環景攝影機」的應用方式相當多元，展演場所內較後排的位置，雖然能夠享受現場氣氛，但由於距離舞台遠、視線難免受阻，此時可以搭配AR眼鏡，同時觀賞攝影機的特寫畫面。另外，也有展演場所考量到部分觀眾可能不適應眼鏡或頭盔，因此採用高畫質投影機在巨幕播放表演內容，觀眾坐在可自由轉動的座椅上，沉浸體驗感依然很強，就像是坐在舞台中間欣賞專屬自己的表演。

VR／AR可望在後疫情時代，成為展演場所加值體驗的一環，若不幸再因疫情等突發因素無法進行正常演出，展演場所可在體驗室舉辦人數較少的360度實境演出，將觀眾間的接觸減少至最低，但仍可維持藝文展演的動能。

後疫情時代，或許人與人之間的距離不再如疫情嚴峻時那般遙遠，但讓生活更智慧、更有效率的零接觸科技、遠端服務商機，一旦啟動，便很難再回頭了。

相關新聞

掌握疫後智慧商機／掌握新常態市場契機

突如其來的新冠肺炎，如颶風般肆虐全球，留下了不可逆的改變。當疫情過後、邊境解封，全球局勢重新洗牌，挑戰與機會一同迎面而來。在後疫情時代，政經情勢將如何轉變？臺灣又該如何把握轉型升級的機會？

掌握疫後智慧商機／零接觸式商機持續發酵

新冠疫情影響所及，民眾開始在家工作，並維持1.5公尺的社交距離，「1.5公尺經濟」因此崛起，許多人以數位服務取代實體接觸。後疫情時代的新常態下，包括無人車、網路購物、虛擬／擴增實境直播技術，及因遠距辦公產生的資安商機，預料將持續發酵，加速推進你我的智慧生活。

掌握疫後智慧商機／科技助力與自然和諧共存

新冠疫情全球大流行，各國祭出封城、隔離禁令，並呼籲民眾盡可能待在家，以遏止病毒蔓延。人類減少活動的同時，自然環境卻意外的生氣蓬勃，交通停擺，二氧化碳排放顯著減少，人為干擾降低，野生動物數量也因此增加。疫後人類更應追求環境永續，投入循環經濟、綠色能源的發展，與大自然和諧共存。

掌握疫後智慧商機／數位轉型打造韌性製造

美中貿易戰與新冠疫情相繼來襲，全球產業環境遭逢巨變。後疫情時代，臺灣製造業者考量供應鏈風險下，應以「總部經濟」思維積極數位轉型，用智慧化蓄積能量，打造具韌性的製造生態系。

科技也要超前部署！ 工研菁英引領下世代新趨勢

素有工研院奧斯卡美稱，象徵科技研發最高榮耀的「工研菁英獎」，今年「傑出研究獎」與「產業貢獻獎」有6項金獎技術脫穎而出，展現工研院以市場需求為導向，將技術真正落實到產業，同時也提前布局下世代前瞻技術，為臺灣產業的未來10年奠定良好根基。

創新DNA為根 新竹物流打造智慧新未來

「商店可以沒有店面，卻不能沒有物流，」本土最大物流業者新竹物流營運長李正義一語道破物流在數位社會扮演的關鍵角色。2020年新冠疫情來襲，宅經濟躍升消費主流，從口罩、民生用品、到隔離檢疫民眾日常所需，全靠物流串起生活命脈。物流的價值在疫後益發彰顯，李正義要用新科技，與世界同步成長！

科技聚寶 智慧慢老／智慧長照讓樂齡生活不是夢

為應對即將來臨的超高齡社會，政府於2017年頒布並推動「長照2.0」計畫，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧的多元連續服務，只是在照護人力與長照需求落差不小的情況下，如何透過科技與臺灣醫療優勢，解決迫在眉睫的老年長照議題，正是智慧科技協助長照的目標。

科技聚寶 智慧慢老／跨域打造智慧長照創新解方

全球政經情勢多變，卻面臨一個共同問題，那就是變老！已邁入高齡化社會的臺灣，預估在2026年躍升為「超高齡社會」，超過65歲以上的人口占比將超過20%。長期照護議題正夯，科技該如何成為樂齡世代的關鍵助力？

科技聚寶 智慧慢老／智慧睡眠 助你一夜好眠

睡眠是影響樂齡族生活品質的關鍵因素之一，隨著科技進展，解決樂齡族群睡眠問題的智慧睡眠技術也蓬勃發展。無論是創造有利睡眠的生理條件，或是遠端監測床際活動，都是未來掌握樂齡人士睡眠商機的藍海市場。

科技聚寶 智慧慢老／貼心科技助銀髮族「趴趴走」

隨心所欲的趴趴走，是樂齡銀髮族的必備要件。但長者受限於體力或疾病，走穩、走遠不再理所當然，甚至會因為曾經跌倒而害怕出門。當外出成為長者最期盼又最恐懼的生活日常，科技人貼心觀察使用者需求，打造出偵測、矯正、扶持的步行科技，協助他們重新邁出人生的步伐。

科技聚寶 智慧慢老／科技加值 讓活力年齡倒退嚕

年紀愈長，不僅行動力愈發衰退，就連肌少症、骨質疏鬆、慢性疾病等各種惱人問題也通通找上門。想要擁有樂齡生活，改善體能是第一步，工研院打造的銀髮賦能循環計畫，就透過檢測、開處方和訓練三大步驟，增強長者體力。

科技聚寶 智慧慢老／PECOLA機器人智慧長照好幫手

想打電話回家關心父母，卻只能貧乏詢問父母吃飽了嗎？最近身體好嗎？工研院打造的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，鎖定家中獨居長輩，以非接觸式環境感知技術，蒐集長輩生理資訊，提供智慧關懷陪伴、健康照護和社交娛樂等全方位服務，即使子女不在身邊，也能掌握長輩的生活大小事、表達及時關懷。

熱門新聞

科技也要超前部署！ 工研菁英引領下世代新趨勢

創新DNA為根 新竹物流打造智慧新未來

掌握疫後智慧商機／掌握新常態市場契機

掌握疫後智慧商機／零接觸式商機持續發酵

掌握疫後智慧商機／科技助力與自然和諧共存

掌握疫後智慧商機／數位轉型打造韌性製造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。