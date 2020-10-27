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科技聚寶 智慧慢老／智慧長照商機潛力無窮

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
工研院產科國際所生活與生醫組組長張慈映表示，公衛中提及的「三段五級」是以受照顧者的健康狀況為架構，除了「健康狀態」之外，建議未來可加入「場域」因素，以詳實描述出現今的長照完整樣貌。
工研院產科國際所生活與生醫組組長張慈映表示，公衛中提及的「三段五級」是以受照顧者的健康狀況為架構，除了「健康狀態」之外，建議未來可加入「場域」因素，以詳實描述出現今的長照完整樣貌。

【撰文／賴宛靖】

臺灣預計在2025年將進入超高齡社會，我國「長照2.0」政策在2017年上路，長照服務在臺灣已形成新產業，不僅需求愈來愈多，在全球高齡趨勢下，也有潛力成為外銷利器。隨著照護產值的逐年成長，國內企業應可超前部署，帶動產業鏈發展。

內政部2018年統計，臺灣老年人口達總人口的14%，老年人口比例在亞洲排名第三，國發會更預估2065年的臺灣，每10人中有4人為65歲以上，4人中有1位是85歲以上的超高齡長輩，建構完善的長照政策已刻不容緩，長照服務與長照產業也應運而生。

工研院產業科技國際策略發展所組長張慈映表示，長照領域中包含者、受照顧提供照顧者及場域三大議題，而過去公衛中提及的「三段五級」是以受照顧者的健康狀況為架構，除了「健康狀態」之外，建議未來可加入「場域」因素，以詳實描述出現今的長照完整樣貌。

從場域與健康狀態　描繪長照產業樣態

「場域可依據生活形態，區分成『居家照護』、『日照中心』及『養護機構』，」張慈映分析，居家生活利益關係人包含了被照護的長者本人、提供照護的家人或看護；而日照中心如同托老所，家人下班後接回；機構則泛指護理之家、重症養護中心，以健康長者為目標族群的養生村也屬此類。若橫軸是長輩健康程度、縱軸是場域情境，了解不同場域中健康狀態不同的長輩需求，即可完整描繪出長照產業的樣態。

「比方說，健康高齡者的居家照顧比例多，就有家事清潔、修繕服務、到府關懷陪伴與緊急救援等需求，多屬生活支援服務類別；日照中心多半服務健康或亞健康、罹患輕中度症狀的長輩，除提供日間陪伴、娛樂活動，最重要的是供餐，」張慈映解釋，不少長輩因無力採買或烹煮餐食導致營養不良，日照中心的供餐服務，對促進與維持健康，輔以適當肌力訓練，將對預防肌少症或高齡衰弱大有幫助，因此日照中心的餐食設計與提供、賦能活動規劃、講師及照服員培訓等等，皆可以成為新型商業模式。

養護機構則是涵蓋健康醫療照護的場域，以往養護機構多因應福利政策而生，並依規定向政府申請給付，不以營利為導向。但在臺灣推動「長照2.0」後，可提升照護機構效率的科技服務，也成為長照市場的生力軍，「多數養護機構往往因照顧人力不足，導致無法提供妥適的服務，導致品質不佳、入住意願低。如果能善用資通訊設備，改善人力配置與效率，就能提升服務品質，帶動提升入住意願，」張慈映說。

張慈映表示，各國長照政策與時俱進，過去以照顧更多病弱長輩為宗旨，如今則以「促進健康」為出發點。以日本為例，只要受機構照護的長輩越健康，政府補助就會加成，完全跳脫以往長臥床越久、花費越多、政府給付越多的思維。而政府提撥改善長輩健康的補助越多，可激勵機構絞盡腦汁規劃出讓長輩更健康的照護方案，形成正向發展。

例如：配合長照政策，日本知名企業日高集團研發出「Reha ICT」軟體，收集健康改善的長輩活動模式，分析出與認知、智能、上肢、下肢、全身等活動，當長者刷QR Code選擇當日運動，軟體會分析行為並提供改善報表；有失智前兆者，軟體會建議從事與認知有關的活動、下肢無力者則應做哪些鍛鍊，宛如長照處方箋。使用Reha ICT的長輩越多，資料也越齊全，判斷與建議也會更準確。日高集團也將Reha ICT軟體輸出，授權他國長照機構使用，為集團創造亮麗營收。

工研院研發的智慧床單，將壓力感測器縫入，外表與一般床單無異，顯示從痛點發想，再搭配價格優勢及量產能力，是臺廠的一大利基。
工研院研發的智慧床單，將壓力感測器縫入，外表與一般床單無異，顯示從痛點發想，再搭配價格優勢及量產能力，是臺廠的一大利基。

從痛點發想　點亮長照商機新思維

不只是長照行政管理軟體設計，科技應用於照護服務流程改善的案例也不勝枚舉。「像是夜間照護人力吃緊，若在護理工作站的螢幕上觀察長輩狀態，可改用兼顧隱私的圖示取代直接監視，當長輩起身如廁，符號會出現變化，通知醫護人員可即時前往協助；當長輩整夜翻身睡不好，也許是白天睡太多，便可調整其白天的活動內容，」張慈映說。

此外，也有廠商推出監測長輩姿勢、預防跌倒的床墊，卻容易被長輩踢掉或尿濕，之後雖改良成床腳感測器，卻受限於價格無法普及。工研院嘗試在床單中縫入壓力感測器，不僅外觀與一般床單無異、長輩接受度更高，加上成本降低能讓長照機構廣為採用。「像智慧床單這樣從痛點著手研發，再搭配價格優勢及量產能力，也是臺廠的一大利基，」張慈映說。

近年來，企業已預見科技對長照服務升級的加值，臺灣科技產業底蘊深厚，如能將資通訊等關鍵零組件的能量加成，組成「智慧長照大聯盟」，不僅可催生提供長照議題解決方案的業者，更具備跨足長照藍海的優勢。

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