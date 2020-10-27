科技聚寶 智慧慢老／跨域打造智慧長照創新解方

【撰文／陳怡如】

全球政經情勢多變，卻面臨一個共同問題，那就是變老！已邁入高齡化社會的臺灣，預估在2026年躍升為「超高齡社會」，超過65歲以上的人口占比將超過20%。長期照護議題正夯，科技該如何成為樂齡世代的關鍵助力？

走進工研院光復院區的研發大樓，一處看似生活場景的客廳、臥室、廁所等空間，其實全暗藏著創新的智慧科技。這是工研院運用跨領域技術，打造的「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域，提供預防長者早衰、失能、失智的整合方案，並和臺灣最大的照護機構－退輔會榮家、榮院合作，攜手投入智慧長照服務。

「銀髮聚寶盆」針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，透過智慧科技加以改善，未來將延伸運用在退輔會旗下臺北、臺中、高雄等3家榮民醫院和12家分院，以及16所榮民之家，同時也推廣至相關的醫療照護機構，共同為銀髮長照奉獻心力。

工研院院長劉文雄指出，在超高齡化社會發展趨勢下，科技與照護跨領域的合作勢在必行。工研院積極投入智慧長照科技，以科技幫助高齡人口活得健康、同時提高照護效率。

退輔會主委馮世寬也表示，退輔會秉持「醫養合一」政策，結合產、官、學各界，運用智慧科技資源，致力提升醫療服務和榮家照顧服務品質。這次與工研院合作，「除了給榮家榮民帶來更好的照護品質，同時也能減少第一線照護人員的工作負荷，希望在國家的長照政策下，做最好的創新與典範。」

創新智慧科技 滿足3階段照護

在「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域中，將照護需求分為尚能自由走動、臥床照護、失智照護3個階段，分別運用賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案，以智慧科技協助照護。

當長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中的「全身步態測試系統」，追蹤長者的步態及姿勢變化，早期偵測長者的衰退程度，一旦出現步態異常，可進一步透過「體適能量測系統」，由教練和醫師給予運動處方箋，達到早期發現、早期矯正的功效。

當長者半臥床或臥床時，透過非接觸失能監測區的「銀髮照護資訊站」，整合相關數據，全天候守護長者。為了掌握第一手狀況，工研院研發「WiFi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」、「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術；當長者跌倒、心跳或呼吸異常時，資訊站會立即通報照護人員，即時給予長者支援。

現代銀髮族獨居比例高，子女長時間不在身邊，若長者出現失智情形，失智整合解決方案區中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，能協助子女陪伴獨居長者，隨時彙整資料給子女；此外，Bugu SleepTM保健品及檸靜紓壓精油，能協助長者擁有更優質的生活及睡眠環境。

產官學研醫跨域合作 健康樂活到85

「健康樂活到85，是我們與榮院榮家共同的目標，」工研院副院長彭裕民說明，工研院現正密切與產官學醫合作，整合跨領域技術與大數據資料共享分析，提供一條龍的長照解決方案，建立「醫未病」、降低失智等健康風險的預防型智慧長照系統，發展精準照護服務，共榮發展進軍國際。

該計畫主持人，工研院生醫與醫材研究所副所長莊曜宇指出，AI精準健康是全球發展趨勢，而推動場域驗證，加速服務落地，正是AI精準健康落地服務的最後一哩路。「銀髮聚寶盆」智慧照護驗證試驗場域與榮總榮家的合作，串起患者、醫院、照護機構三大體系，真正落實臺灣發展智能醫院、智慧長照，診斷系統。

「未來工研院可以發展出一套適合臺灣人、東方人，甚至是全世界的照護系統，」劉文雄期待，「屆時不僅可以服務自己，也能擴散全球夥伴，讓臺灣從製造大國變成服務大國。」