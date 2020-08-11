快訊

阿查爾認了發音失誤 確信蔡總統並未在意

白俄羅斯鎖國鎮壓中! 反對派逃亡...大選作票「獨裁者」引爆革命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航時刷新世界紀錄！ 燃料電池助無人機搶攻商用領域

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
工研院的長航時無人機成功酬載重達5公斤（總起飛重量30.77公斤），滯空飛行時間達130分鐘，創下了全球無人機航時新紀。
工研院的長航時無人機成功酬載重達5公斤（總起飛重量30.77公斤），滯空飛行時間達130分鐘，創下了全球無人機航時新紀。

【撰文／楊雅筑】

大多數民眾對於無人機應用的印象，尚停留在短時空拍的消費型無人機上，但根據各大市調機構指出，全球無人機市場在2022年後可望突破100億美元；到了2025年，商業無人機服務收入預計將達到每年87億美元。因此國際知名企業公司，如Google、Amazon、Intel、Uber、Facebook等，無不爭先投入開發無人機之未來應用，尤以電子商務普及化為大宗，主打便捷與環保物流的無人機需求，使Amazon、UPS與DHL等快遞服務商盼望將「無人機交付」的想法付諸實踐。

實現商用無人機的最後一哩路

工研院材料與化工研究所組長蔡麗端指出，無人機可應用的領域廣泛，以農噴植保為例，雖然酬載重量大，但噴藥的時間不長，並不難辦到；又如巡檢監視的飛行時間可能稍長，因不需要酬載大重量，也相對容易，「評估各種商用模式後，用無人機做物流遞送仍是最大的技術挑戰。」

根據Amazon的報告指出，85%的貨物大約在5磅（約2.27公斤）左右，飛行距離則需要來回約10到50公里，才有機會實現無人機交付的任務。「也就是說，要達到飛行距離10至50公里、酬載大於10公斤，是無人機進攻商用物流市場的最後一哩路，而研發團隊首先面臨的挑戰，便是維持無人機的長航時間，」蔡麗端說。

對無人機而言，要飛得快、飛得高，跟功率有關；要飛得久，則與能量有關。以過去應用於多旋翼無人機的鋰電池來說，飛行時間僅有15到30分鐘，大大限制了無人機應用領域的擴展，「如果為了延長飛行時間，倍數增加無人機的鋰電池又會超過負重，」蔡麗端說明，為解決飛行時間和酬載重量難兼顧的問題，團隊想到「燃料電池」或許可以一試。

兼顧續行及負重　擴展飛行疆域

所謂的燃料電池，是指將能量密度較高的氫氣轉化成電能，期間不需充電，而是添加燃料給它，就能產生電力，它不只具備高能量密度，還可透過儲氫罐交換快速補充電力，更因為氫燃燒後不會產生二氧化碳，只會產出電、水和熱，是相當環保的發電方式，成為無人機商業應用的關鍵技術指標。

「為了提升無人機的航時，我們將燃料電池電堆模組做到高功率並輕量化，提升50%的功率密度，」蔡麗端解釋，研發團隊運用輕量化的高壓儲氫罐、馬達鏤空和骨架輕量化等方式，減輕機身約20%的重量，透過優化混成電力控制，將電壓轉換效率提升至95%（一般最多約為85到90%）。

氫氣提供燃料電池高能量的電力來源，滿足長航時的需求，這套由工研院一手開發的「燃料電池混成動力系統」，最終測試發現燃料電池系統能量密度可達486Wh/kg，是一般鋰電池的3倍，成功在百家爭鳴的無人機市場中，創造出差異化優勢。

2020年1月，工研院的長航時無人機成功酬載重達5公斤（總起飛重量30.77公斤），滯空飛行時間達130分鐘，創下了全球無人機航時新紀錄。「過去最佳的紀錄是酬載5公斤，滯空70分鐘；而工研院的燃料電池無人機卻能以時速36公里，飛行70至80公里，完全可以滿足商業物流所需！」蔡麗端興奮地說。

過去，無人機產業由飛行控制領導技術，現在仰賴AI應用拓展市場，未來則將由長航時電源，持續為相關產業加值，尤其臺灣無人機管理機制已於今年3月31日正式上路，亟需開創消費型無人機以外的商用無人機創新營運模式，帶來更多跨域新商機，期待這台燃料電池無人機能為臺灣燃料電池產業推波助瀾，助國內無人機產業在市場上展翅高飛。

延伸閱讀

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

美搶搭我2021國防預算案？高價無人機戰備急需能達陣？

影／故宮南院無人機表演誤觸操控 造成8架墜機意外

美參議員提案限制無人機出口 特別點名沙烏地

相關新聞

專利在行產業啟航／用生質材料打造無毒家園

「無甲醛環保接著劑及曲木應用」拿下2019年工研院傑出研究金牌獎，這項技術是以市場角度研發的成果，不僅可望取代有毒的尿素甲醛樹脂，採天然原料製成，除已取得台、美、日等地專利，也受到歐、日系家具大廠青睞，再現臺灣材料新實力。

專利在行產業啟航／手持式超音波化身診斷助攻手

輕如鋁箔包飲料，功能卻巧如專業醫療檢驗設備。工研院耗時2年，研發全球第一台「64通道手持式超音波影像掃描儀」，完全不依靠外部電源，現已取得美、中、臺專利，預料這項檢測醫材界的新兵將造福更多病患，打響臺灣智慧醫材名號。

專利在行產業啟航／泡沫式人工腦膜 創新醫材獨步全球

科技的重大發展，往往來自一點點的靈光乍現。台生材獨創全球的泡沫式人工腦膜，成功幫助腦膜破損重建及修復，大大造福腦血管外科手術，這項創新發想，竟然來自一罐髮膠噴霧！一起來看看。

不只好心情 更有高效率 打造醫療照護場域智慧光環境

光對生物的重要性不言可喻，過去人們仰賴太陽光調整晝夜節律，靠光辨識環境，隨著人造光源納入智慧控制、光傳輸通訊科技大步進展，照明因此有了更多元的功能，適當的照明，可以改善人體生理時鐘、提升睡眠品質，還可結合定位功能，讓照明成為智慧光環境運用的一環。

航時刷新世界紀錄！ 燃料電池助無人機搶攻商用領域

在家等宅配上門或到便利商店取貨都已經是日常生活常態，隔日到貨或者是6小時內快速到貨，更是各家物流商力拼的服務重點，但若有一天，購買的商品是由無人機「空降」到家門口呢？

專利在行產業啟航／臺灣科技業須重視國際專利布局

要將研發能量轉化成市場地位，專利無疑是最重要的工具。然而，儘管這幾10年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源，每每在專利訴訟戰場還是輸多勝少。競爭對手的急速成長是原因之一，但我們自己能否有更扎實、更系統性的國際專利布局，才是真正影響成敗的關鍵。

5G降臨 數位轉型／5G狂飆 智慧未來

近來科技圈最熱門的關鍵字，非「5G」莫屬，具「大頻寬」、「低延遲」和「廣連結」三大特性，不管在速度、傳輸量和裝置覆蓋率上，都是4G時代的10倍到百倍。隨著全球電信業者積極投入5G基礎建設，最快預計在2020下半年就能看到更多國家相關商用服務。在10倍速的狂飆時代，未來的5G生活將是什麼模樣？

5G降臨 數位轉型／攜手臺廠打造5G小基站生態系

5G基地台，是讓5G生活成真的關鍵；電信設備市場在5G更開放和標準的架構推動下，逐一打破壁壘。為了協助臺灣搶進5G小基站市場，工研院聯合18家廠商，建構5G基地台生態系，成為臺灣資通訊產業在智慧手機等終端設備外，進一步跨足網路基礎建設的大好機會。

5G降臨 數位轉型／5G新興技術激發千億商機

5G號角吹響，世界各國正加速推動相關發展。臺灣5G服務也力拼今年第三季開台，屆時不僅民眾可體驗更快、更真實的影音直播，產業也能受惠5G更可靠的網路連結，推動數位轉型。工研院從5G關鍵技術切入，逐步朝應用端延伸，期待5G應用更快滲入各行各業，引領產業翻轉躍升。

5G降臨 數位轉型／企業專網 打造產業新藍海

臺灣5G將在今年開台，隨著腳步愈來愈近，市場更是引頸期待。不過5G最精彩的應用不只在消費者端，更扮演著企業數位轉型的關鍵角色。對電信設備供應商與電信系統整合服務商來說，5G帶來的企業專網（Private Network）商機，正是業者積極尋找的新藍海。

5G降臨 數位轉型／企業專網及硬體供應鏈 ICT大放異彩

隨著世界各國陸續開通5G服務，行動通訊網路正式邁入新世代，也為臺灣資通訊（ICT）產業帶來嶄新商機，且看這波蓄勢待發的5G浪潮，如何匯為臺灣ICT業者的新藍海。

搶進次世代顯示技術／全球首例Micro LED巨量移轉PCB顯示器

省電、高亮度、超高解析度的Micro LED，一致為國際大廠看好成為次世代顯示技術的霸主。工研院10年前即投入相關研究，近年也攜手產業組成國家隊，突破重重技術關卡，成功將Micro LED晶粒直接轉移至PCB基板，創下全球首例。不僅展現臺灣的技術實力，也讓臺灣在Micro LED技術競爭上，取得領先優勢。

熱門新聞

35年研究 X 世代的一生 中年危機不存在

智慧物流運搬設備持續進化 全電動自走機種另闢藍海

塑膠成型機導入智慧元素 著重跨域橫向整合能力

塑化循環經濟再添競爭力

航時刷新世界紀錄！ 燃料電池助無人機搶攻商用領域

不只好心情 更有高效率 打造醫療照護場域智慧光環境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。