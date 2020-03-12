快訊

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老廠進化 賺錢不再憑感覺

聯合新聞網 / 工業技術與資訊
世豐與工研院合作打造螺絲產業的「智慧生產系統」，不再「憑感覺」賺錢。
世豐與工研院合作打造螺絲產業的「智慧生產系統」，不再「憑感覺」賺錢。

【撰文／梁雯晶】

高雄是臺灣重要的螺絲聚落，從這裡賣出的螺絲，以螞蟻雄兵姿態，隱身在全球各式各樣產品中，有45年歷史的世豐就是其中一家。跟當地絕大多數螺絲工廠一樣，世豐曾經歷開工就像印鈔票的美好年代，也曾經歷掉單危機，但世豐總經理陳駿彥攜手工研院導入智慧化，不僅大客戶回流，現在更是國內第一大烤漆螺絲廠。

2012年，受到中國大陸、東南亞市場削價競爭影響，剛接班的陳駿彥，面臨營收占比超過5成的大客戶轉單危機，為了生存，大量承接少量多樣的訂單。「一開始狀況真的很多，找不到貨、一直跟客戶延遲交期，」陳駿彥苦笑回憶當時情境。

導入智慧生產管理系統　達交率提升

為靈活應對客戶需求，他決定更新企業資訊規劃系統（ERP），邁向智慧化的第一步。卻在自行系統上線階段遇到挫折，「因為沒有統一的邏輯，各部門將數據亂餵電腦，最後資料量太繁雜，導致主機罷工。」

2015年，世豐找上工研院，協助世豐重新整理資料、設計系統，讓智慧生產管理系統重新上線。現在不僅可以有效管理生產製程、計算交期，生產效率及成本也一目了然！「過去我們都是『憑感覺』在賺錢，現在透過系統可以精確知道產品利潤，達交率提升到9成以上。」

世豐下一步將與工研院持續合作，針對螺絲產業中特有的「船型桶」，研發定位管理技術，「過往要找特定貨號的船型桶在哪裡，可能要花上1小時的時間，有了定位技術將能加速物流的時間，增進產業效益，」陳駿彥說明。

工研院的「智慧生產管理系統」讓陳駿彥感受到效率提升的種種優點，他期許，「未來能串聯協力廠商一起引進智慧生產管理系統，客戶透過系統即能了解製程進度，更加信賴我們的品質，為產業開創雙贏的局面。」

關鍵技術｜智慧生產管理系統

是客製化解決方案。工研院為世豐開發多目標導向彈性生產規劃輔助系統，包括管理整合線材需量、針／模具生產、全製程生產、供應鏈委外等。

相關新聞

引領「智慧未來」新生活 工研院在美CES大秀創新

美國消費性電子展（CES）展是全球年度科技趨勢指標的前哨戰，1月7日至10日，一連4天吸引全球各國約4,500家廠商搶灘科技新商機。此次工研院展示9項AI創新技術，透過情境式的互動體驗，展現臺灣在創新智能系統開發上的傑出能力。

攜手運動科技與紡織大廠 工研院CES展搶攻運動商機

運動產業正夯！以科技加值運動產業，更是運動產業新趨勢。工研院長期深耕科技研發與跨領域創新技術，今年不但搶進美國消費性電子展（CES）「智慧機器人」專區，展現工研院創新數位運動應用能量，更攜手愛普瑞及宏遠興業簽署數位運動科技合作備忘錄，共同搶攻全球數位運動商機。

智慧感測助塑膠產業智慧化

過往塑膠產業以人力檢測產品良窳，不僅耗時也浪費成本，塑膠射出成型設備大廠富強鑫攜手工研院，以「智慧感測成型平台」線上即時檢測製程，提升產業整體生產效益。

智慧科技織出成衣新未來

全球7成機能布料出自臺廠，一群群堅實企業日以繼夜的打拚奮鬥，奠定臺灣紡織王國的美名。宏遠是其中之一，它以工業4.0智慧升級，要把成功經驗擴散至全球各廠區。

老廠進化 賺錢不再憑感覺

臺灣是全球第三大螺絲出口國，這個創匯千億元的產業，仍有許多業者日常運作仰賴老師傅經驗判斷。世豐擺脫「憑感覺」的產業常態，和工研院合作走向智慧製造新境界。

大數據養石斑魚翻轉養殖業

10年前莫拉克颱風重創屏東林邊漁場，重建過程中，力佳綠能在工研院協助下，以大數據養石斑魚，從受災戶變身為石斑魚產銷一條龍公司。

AITA聯盟／AI產品引領晶片設計方向 七大策略助台廠搶攻商機

近年來科技業最火紅的字眼，非「人工智慧」（AI）莫屬，對半導體產業來說，是機會更是挑戰。工研院在日前舉辦「2019下半年科技產業趨勢前瞻研討會」，深入剖析台灣半導體產業的前景與商機。

AITA聯盟／搶攻全球AI晶片市場 台灣人工智慧晶片聯盟成軍

啟動開關，讀取專屬掛耳包條碼，不消幾分鐘，濃郁咖啡香撲鼻而來，標榜還原世界冠軍手沖技法，全世界第一台人工智慧手沖咖啡機，在「台灣人工智慧晶片聯盟」（AITA）成立現場驚豔現身，示範人工智慧進入民眾日常生活的場景。

創新研發／高效、高質、超省力 物流產業智慧進化再升級

一次把一件東西交寄到另一個人手上或許容易，但如果同時有數萬件、數十萬件，甚至上千萬件，交織成綿密廣泛的物流配送網，要達成「零失誤」配送，絕對是項高難度挑戰。工研院打造多項智慧與自動化技術，成為物流業最佳援手，獲得工研菁英「產業貢獻金牌獎」。

創新研發／從排碳大戶到養生專家 微藻固碳助水泥業走永續之路

水泥、微藻、面膜，三者看似毫不相干，背後卻隱含著永續的創新思維。工研院以「鈣迴路捕獲二氧化碳技術」和「微藻固碳及利用技術」，協助台泥公司利用捕獲的二氧化碳養殖微藻，從中提取可用於美容保養品、健康食品的高價原料，立下循環經濟的成功案例，團隊更贏得工研菁英「產業化貢獻金牌獎」。

創新研發／掌握消費者的心 關鍵消費意圖預測技術最懂你

上世代的實體賣場，只能從結帳資料得到「啤酒放在尿布」旁的消費洞察；進入電商時代，消費者從進入網站到購物下單的整個瀏覽過程，都能用大數據分析。工研院針對商務服務業研發的「關鍵消費意圖預測技術」，以近10種演算法精準「投其所好」，成功推升電商業績，更贏得工研菁英「產業化貢獻金牌獎」。

創新研發／打造無醛生活環境 無甲醛木材黏著劑攻國際供應鏈

甲醛對健康的危害已經不是新聞，但大多數木製傢俱板材仍須靠含甲醛的黏著劑來黏合。工研院研發出「無甲醛木材黏著劑」，不僅安全無毒，黏著性、耐水性佳，更與國際連鎖家具大廠完成產品認證，一舉拿下工研菁英「傑出研究金牌獎」。

熱門新聞

一位攝影師用鏡頭捕捉到…蜜蜂的祕密

郵輪成疫情溫床 更可怕的是環境污染

智慧感測助塑膠產業智慧化

智慧科技織出成衣新未來

老廠進化 賺錢不再憑感覺

引領「智慧未來」新生活 工研院在美CES大秀創新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。