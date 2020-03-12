攜手運動科技與紡織大廠 工研院CES展搶攻運動商機

工研院在CES 2020攜手愛普瑞及宏遠興業，以「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」共同簽署合約，搶攻全球數位運動商機。左起為愛普瑞總監陳嘉言、工研院院長劉文雄、協理段家瑞、宏遠美國有限公司副總經理吳森茂。 【整理／編輯部】

國際研調機構Plunkett Research統計，2016年全球運動休閒產業總產值達1.5兆美元，並以每年5.7%的幅度成長，預估2020年，在東京奧運加持下，總產值有機會衝上2兆美元。

工研院長期深耕科技研發與跨領域創新技工研院長期深耕科技研發與跨領域創新技術，發掘產業需求、解決產業問題。

看好全球運動商機，展現工研院創新數位運動應用能量與產業成果，工研院於美國消費性電子展（CES 2020）上，攜手宏碁集團子公司愛普瑞，以及跨足美國市場的紡織製造大廠宏遠興業，共同簽署「數位運動科技合作備忘錄」，結合自行車騎車訓練系統及紡織設計與生產技術，串聯系統與智慧穿戴供應鏈及通路，攜手搶攻全球數位運動商機。

以人為本 AI結合運動更有效率

工研院院長劉文雄表示，這次合作很重要的意義，是工研院擔任學術界基礎研究與產業界產品的研發橋樑；在這個角色定位之下，工研院所做的研發，絕對不是為了研發而研發，只存在實驗室，而是以市場為導向。也就是說工研院在做技術研究時，一定會想到最後使用者的需求以及最後產業的發展。這不僅是三方的合作，而是以國際市場為目標，連結產業鏈一起把研究成果帶到市場上，讓人們生活能夠共享這樣的成果，造福更多運動愛好者。

工研院以人的需求為出發點，研發出「iStim UweaR複合式智能穿戴系統」，針對頸肩、腰部痠痛的辦公室上班族量身打造，把低周波電療與衣服結合，透過手機APP分析人體舒適狀態後，系統可依據身體狀態，直接透過穿著衣物給予低週波微電刺激，提供所需之個人化肌力促進與疼痛舒緩，無須再像傳統治療器材還要接線，更解決攜帶不便的難題，是一件可以穿著走的舒緩疼痛好幫手，也獲得CES 2020「穿戴式科技類創新獎」的肯定。

產研組成鐵三角 開創運動科技新局

愛普瑞總監陳嘉言表示，近年全球掀起運動科技風潮，愛普瑞跨入智慧訓練台領域，讓騎行者可以在家裡，和全世界的騎車愛好者來個虛擬競賽，或是單純自我鍛鍊。這次與工研院及宏遠簽署數位運動科技合作備忘錄，希望能透過此跨界合作擦出更耀眼的火花，從戶外到戶內，從業餘到專業，提供消費者完美的解決方案。

宏遠興業副總經理吳森茂表示，宏遠立足臺灣超過30年，同時擁有廣泛的全球網絡，在美國北卡羅來納州森林市更設立新工廠，產品橫跨加工紗、織布、染整、塗佈貼合、印花與成衣設計代工等，服務全球超過300個知名品牌。吳森茂說，「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」在數位運動上的加值運用上有非常出色的表現，十分期待三方合作的新火花。

根據內政部最新統計，國人平均壽命從2008年的78.6歲增至2018年80.7歲，顯示國人愈來愈長壽，也代表自我健康管理意識逐漸提升。「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」能同時滿足運動族群與長者對舒緩肌肉疼痛的需求，只要透過手機，即可連結身上智慧穿戴裝置的所有感應點，控制電刺激的強度，解決現有運動之個人化回饋與防護服務技術缺口。