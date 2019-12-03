親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

創新研發／掌握消費者的心 關鍵消費意圖預測技術最懂你

2019-12-03 15:36工業技術與資訊

工研院研發「關鍵消費意圖預測技術」，以近10種演算法精準「投其所好」，成功推升電...
工研院研發「關鍵消費意圖預測技術」，以近10種演算法精準「投其所好」，成功推升電商業績，贏得工研菁英「產業化貢獻金牌獎」。
分享

【撰文／凃心怡】

談起大數據分析對行銷的正面效應，工研院巨量資訊科技中心智慧應用技術組組長林昱仁表示，利用大數據分析出消費者的購物意圖，進而在消費者瀏覽網頁之際，適時的推薦「需要」、「想要」的商品，確實能發揮提升購物欲望的效果。

6年前，工研院投入大數據的研發與應用，林昱仁與同仁經歷無數次的討論與思索，企圖在眾多產業應用中，找到適合大數據切入的角度。「我們決定從電商著手，由於電商的瀏覽與交易紀錄等資訊都已數位化，取得相關資料以及分析相比實體通路而言更容易；加上電商服務本身就是一種資訊系統，我們可以很容易就上線測試。」

毛遂自薦　打響口碑

為了獲取實戰經驗，在「關鍵消費意圖預測技術」的研發僅具雛形時，他們就向國內大型電商平台「MOMO購物網」毛遂自薦。

「當時MOMO也沒有承諾要給我們做，因為國內也有一些已投入的業者在接洽中，」因此MOMO訂出3個月的期限，以實際上線之後的成果作為最終的選擇與定案。

林昱仁坦言，一開始技術確實有待加強。因為經驗不足，團隊就照自己的想法做出一套系統，測試了一下覺得還不錯，就上線了。「結果沒幾天，業者打電話來，說消費者每次更新頁面，系統推薦給他的東西都一樣！消費者沒有耐心等推薦商品自動更新，成效相當有限，」林昱仁說。團隊再接再厲，打破原有的推薦排序，以隨機又不失焦點的方式，讓頁面推薦更豐富。

「數字會說話，」同是技術團隊成員之一的李紀幸表示，經過不斷改進演算法以符合業者需求，系統推薦商品成效大幅增加，也因為這樣的成效，讓MOMO選擇工研院的技術。

加入人性　貼近需求

「利用數據分析去揣測消費者意圖的作法並不是新鮮事，」團隊成員之一的崔文表示，過去在數據分析的應用上，範圍並不廣，也不如現在的複雜精緻，光是這套關鍵消費意圖預測技術，就融合了高達10幾種的多重分析演算法。

他進一步解釋，這套系統會先就消費者過往在這個網站的瀏覽以及交易紀錄作分析，進而在首頁推薦商品，之後再根據消費者當次在網頁上瀏覽的商品做即時的推薦調整，「一直變、一直調整，是我們跟其他業者最不一樣的地方。」

崔文直指，讓這套技術真正強大的關鍵，並非演算、數字、統計或是分析，而是他們讓這套由機器運行的技術，加入了些許人性。

「我們這套技術算是一種返璞歸真，」崔文笑言，「一開始我們也認為自己擁有許多資料，一定能很有效地揣測消費者的消費意圖，後來我們體認到，即使如此，機器仍然只能掌握到人心的一小部分，要透過數據來全面了解一個人，實在太困難了。」

要突破，解決方法有2種，「一個是用很複雜的模式更用力的去猜消費者的喜好，但往往會因此猜過頭，造成消費者的反感；於是我們選擇另一種方式，就是避免過度複雜的分析且隨時依現況做調整。」舉例來說，對於一週前才上網購買育兒書籍的新手父母來說，推薦更多的育兒書只是徒然增加消費者的壓力，不如推薦紓壓小物、食品，更容易獲得青睞。

唯有隨時線上真實數據調整，才能快速反應，了解人心。這樣線上即時調整的方式，果然讓他們成功突破國內其他業者的盲點，讓消費者的點擊購買率向上提升。

工研院以半自動方式線上即時調整推薦商品，成功突破國內其他業者的盲點，讓消費者點擊...
工研院以半自動方式線上即時調整推薦商品，成功突破國內其他業者的盲點，讓消費者點擊購買率向上提升。
分享

勤做功課　無微不至

在電商平台的成功經驗，為工研院打響名號，不但是國內多家指標型電商業者都已與工研院合作，至今合作的對象早已不侷限在電商領域，如今更跨足旅遊、娛樂、金融及電信領域等總計20家業者，電信業者「台灣大哥大」也位列其中。

林昱仁表示，電信業者與電商的需求大為不同，例如台灣大哥大有個加值服務平台，提供串流電影、音樂服務。他們希望消費者能更頻繁地使用這項服務，可增加黏著度與滿意度，帶動用戶數成長。

為達到業者的期待目標，首先就必須了解消費者對於音樂的使用習慣以及喜好，才能讓程式做出更精準的推薦，但是一群工程師要如何深入音樂領域呢？林昱仁笑道：「我們能做的，就是勤做功課。」

團隊花了近2個月的時間，翻找相關論文，請益音樂分析權威教授張智星，甚至訪談喜愛聽音樂的人，以及台哥大服務加值平台長達7年的資深使用者。深入了解，再綜觀全貌，讓研發團隊對音樂服務有了嶄新的視野。「以往我們將歌曲區分為流行音樂、抒情歌、搖滾樂等，但是我們發現，人們對音樂的喜好必須處理得更細緻，因此曲風分類還不夠，還要從旋律下手，」團隊成員之一的王恩慈說。

這群音樂新鮮人們發揮資訊專長，用程式依照每首歌曲的旋律特性分門別類，並依照使用者過往的聽歌紀錄配對，果然一舉中的，成功擄獲使用者的心，不僅播歌量增加，用戶數也有成長。

6年來的點滴努力，團隊一舉拿下「工研菁英獎－產業化貢獻金牌獎」，興奮之餘，團隊也有志一同地認為這項技術還要持續精進，「對消費者的洞察是沒有止境的，關鍵消費意圖預測技術必須與時俱進，不斷更新，好，還要更好！」

分享

工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。

相關新聞

AITA聯盟／AI產品引領晶片設計方向 七大策略助台廠搶攻商機

2019-12-03 15:38

AITA聯盟／搶攻全球AI晶片市場 台灣人工智慧晶片聯盟成軍

2019-12-03 15:38

創新研發／高效、高質、超省力 物流產業智慧進化再升級

2019-12-03 15:38

創新研發／從排碳大戶到養生專家 微藻固碳助水泥業走永續之路

2019-12-03 15:37

創新研發／打造無醛生活環境 無甲醛木材黏著劑攻國際供應鏈

2019-12-03 15:35

循環經濟／科技讓地球更美麗

2019-09-26 11:19

循環經濟／廢棄果渣變資源 木質纖維素解聚產醣成金

2019-09-26 11:19

循環經濟／點廢殼成綠礦 廢棄牡蠣殼變身醫藥級原料

2019-09-26 11:19

循環經濟／3C產業的環保救星 廢液晶百分百回收術

2019-09-26 11:19

循環經濟／你的廢料是我的養分 沼渣有機肥料基質 讓作物大又美

2019-09-26 11:19

循環經濟／金花石蒜培苗大功臣 醬油豆渣的華麗轉身

2019-09-26 11:19

科技圓夢 洄瀾創生／遇見天賜糧源 科技助青年返鄉創生

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／綿延在地豆香 帶得走的泥火山豆腐

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／磚窯場化身旅人家 技術搭台豐富在地體驗

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／循清香回部落 澳洲茶樹萃出太巴塱傳承希望

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／石材角料成創意沃土 Omega Zone灌注花東青創能量

2019-08-07 08:45

新創醫材征服台美市場 台生材正式上櫃

2019-08-07 08:45

國家產業創新獎／助產業一臂之力 機器人為水五金聚落改頭換面

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／材料研發 創新桂冠 厚實材料創新科技力

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／減工序 降成本 加成法綠色製程開創永續之路

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／IC設計業神兵利器 ESL技術催生優質晶片

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／搶攻Micro LED顯示技術先機 CIMS領軍國家隊所向披靡

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／技術狀元生意囝 方彥翔領跑Micro LED國家隊

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／材料設備國產化 李正中打造台灣顯示「軟」實力

2019-07-02 09:18
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top