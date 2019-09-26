循環經濟／金花石蒜培苗大功臣 醬油豆渣的華麗轉身
【撰文／陳怡如】
「我們把廢物變黃金，讓豆渣更有經濟價值，」高慶泉董事長高志堅笑著說。
身為台灣前三大黑豆醬油公司，已有80年歷史的高慶泉，堅持生產純釀醬油，一年會產生1,000噸的驚人豆渣量。這些龐大豆渣為工廠帶來不小困擾：由於純釀工法需要耗費半年時間等待醬油發酵，因此工廠需要廣大腹地放置醬油桶，數量龐大的豆渣不僅占據工廠空間，還容易腐壞，尤其夏天更易吸引蚊蟲，幾乎每2天就要請大卡車來載走。
過去豆渣最常見的用途，就是轉售給養豬業者當作豬飼料，但因為豆渣含鹽量高達10%～12%，並不適合動物食用，「最後常常都要拜託他們載走，或是免費送他們，」高志堅苦笑著說，即便後來有試著將豆渣做成肥皂或餅乾，但經濟效益仍然不高。
豆渣提煉培養液 環保經濟一兼二顧
直到一年多前，高慶泉與工研院展開合作。原先在工研院中分院的溫室中心就已培育2,000株金花石蒜，正尋找合適原料製成胺基酸培養液，正巧豆渣富含大量胺基酸，若能適當轉化，就能成為適合金花石蒜吸收的培養液，雙方一拍即合。
工研院中分院溫室系統技術中心經理花士豪表示，金花石蒜的根部能提煉出Galantamine成分，可治療輕中度的阿茲海默症，已由美國食品藥品管理局（FDA）核准為治療用藥之一，而胺基酸培養液有助金花石蒜合成Galantamine，提高萃取濃度。
目前Galantamine高達9成是仰賴化學合成，剩下1成才是天然萃取，其中金花石蒜占大量來源。花士豪表示，若能透過提高萃取濃度，一方面成分天然，可免除化學合成風險，另一方面也可有效利用豆渣，「雖然不只是豆渣可萃取胺基酸，但要思考原料取得問題，既要量大，又要取得成本低，更棒的是，還可以將廢棄物變『黃金』，達成循環經濟。」
這趟循環旅程，首先須將豆渣加水稀釋，降低鹽分，接著就是加入適當菌種，讓豆渣繼續發酵成適合金花石蒜吸收的胺基酸培養液，整個過程約需花費1個月的時間。花士豪表示，其中最難的部分就是菌種的搭配與比例，初期鎖定枯草桿菌、木黴菌、放線菌等菌種，半年來已經試了20多種組合，成功將萃取濃度提高8%～10%，最終目標希望達到20%～30%。
獨門技術 燙手山芋變身生技之寶
現在1,000噸的豆渣可製造8萬公升的胺基酸培養液，對比以前的豆渣收購價，一噸只能賣1,000元，提煉成胺基酸培養液後，1公升卻可賣到350到650元，經濟效益翻了數倍；放眼全球Galantamine用藥市場高達5億美元，商機更為驚人。「以前業界都將豆渣當作燙手山芋，現在我們能將這些豆渣結合生物科技，所有高慶泉在做的事，台灣醬油業界還沒有人做，」高慶泉協理蔡淑珠說。
目前前期豆渣處理由高慶泉負責，後期加入菌種發酵則交由工研院，等到未來菌種研發成熟，工研院將透過技轉方式，輔導高慶泉醬油廠。高志堅表示，屆時公司將會添購一套專門設備生產培養液，未來也會朝著收購其他醬油工廠的廢棄豆渣為目標，解決業界的頭痛問題，估計全台灣豆渣約有20萬噸的規模。花士豪也表示，未來的銷售管道，可將胺基酸培養液賣給農家，或是與農民契作；另一個方式是與生技公司做授權配合，或是跟農企公司合作。
高志堅透露，醬油產業毛利不高，加上產品成熟度高，難以找到突破點，但將豆渣化為生物科技產業的一環，讓他們看到增加營收的機會，「在業界想要高人一等，就是要有『唯一性』。」這些豆渣不僅是生物科技的一大突破，未來更是高慶泉能否再創成長高峰的關鍵。
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