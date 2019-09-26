親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

黃珊珊遭搶 親民黨：宋楚瑜怕柯P那大嘴巴

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

循環經濟／金花石蒜培苗大功臣 醬油豆渣的華麗轉身

2019-09-26 11:19工業技術與資訊

分享

【撰文／陳怡如】

「我們把廢物變黃金，讓豆渣更有經濟價值，」高慶泉董事長高志堅笑著說。

身為台灣前三大黑豆醬油公司，已有80年歷史的高慶泉，堅持生產純釀醬油，一年會產生1,000噸的驚人豆渣量。這些龐大豆渣為工廠帶來不小困擾：由於純釀工法需要耗費半年時間等待醬油發酵，因此工廠需要廣大腹地放置醬油桶，數量龐大的豆渣不僅占據工廠空間，還容易腐壞，尤其夏天更易吸引蚊蟲，幾乎每2天就要請大卡車來載走。

過去豆渣最常見的用途，就是轉售給養豬業者當作豬飼料，但因為豆渣含鹽量高達10%～12%，並不適合動物食用，「最後常常都要拜託他們載走，或是免費送他們，」高志堅苦笑著說，即便後來有試著將豆渣做成肥皂或餅乾，但經濟效益仍然不高。

豆渣提煉培養液　環保經濟一兼二顧

直到一年多前，高慶泉與工研院展開合作。原先在工研院中分院的溫室中心就已培育2,000株金花石蒜，正尋找合適原料製成胺基酸培養液，正巧豆渣富含大量胺基酸，若能適當轉化，就能成為適合金花石蒜吸收的培養液，雙方一拍即合。

工研院中分院溫室系統技術中心經理花士豪表示，金花石蒜的根部能提煉出Galantamine成分，可治療輕中度的阿茲海默症，已由美國食品藥品管理局（FDA）核准為治療用藥之一，而胺基酸培養液有助金花石蒜合成Galantamine，提高萃取濃度。

目前Galantamine高達9成是仰賴化學合成，剩下1成才是天然萃取，其中金花石蒜占大量來源。花士豪表示，若能透過提高萃取濃度，一方面成分天然，可免除化學合成風險，另一方面也可有效利用豆渣，「雖然不只是豆渣可萃取胺基酸，但要思考原料取得問題，既要量大，又要取得成本低，更棒的是，還可以將廢棄物變『黃金』，達成循環經濟。」

這趟循環旅程，首先須將豆渣加水稀釋，降低鹽分，接著就是加入適當菌種，讓豆渣繼續發酵成適合金花石蒜吸收的胺基酸培養液，整個過程約需花費1個月的時間。花士豪表示，其中最難的部分就是菌種的搭配與比例，初期鎖定枯草桿菌、木黴菌、放線菌等菌種，半年來已經試了20多種組合，成功將萃取濃度提高8%～10%，最終目標希望達到20%～30%。

工研院中分院溫室系統技術中心自金花石蒜的根部能提煉出成分天然的Galantami...
工研院中分院溫室系統技術中心自金花石蒜的根部能提煉出成分天然的Galantamine成分。
分享

獨門技術　燙手山芋變身生技之寶

現在1,000噸的豆渣可製造8萬公升的胺基酸培養液，對比以前的豆渣收購價，一噸只能賣1,000元，提煉成胺基酸培養液後，1公升卻可賣到350到650元，經濟效益翻了數倍；放眼全球Galantamine用藥市場高達5億美元，商機更為驚人。「以前業界都將豆渣當作燙手山芋，現在我們能將這些豆渣結合生物科技，所有高慶泉在做的事，台灣醬油業界還沒有人做，」高慶泉協理蔡淑珠說。

目前前期豆渣處理由高慶泉負責，後期加入菌種發酵則交由工研院，等到未來菌種研發成熟，工研院將透過技轉方式，輔導高慶泉醬油廠。高志堅表示，屆時公司將會添購一套專門設備生產培養液，未來也會朝著收購其他醬油工廠的廢棄豆渣為目標，解決業界的頭痛問題，估計全台灣豆渣約有20萬噸的規模。花士豪也表示，未來的銷售管道，可將胺基酸培養液賣給農家，或是與農民契作；另一個方式是與生技公司做授權配合，或是跟農企公司合作。

高志堅透露，醬油產業毛利不高，加上產品成熟度高，難以找到突破點，但將豆渣化為生物科技產業的一環，讓他們看到增加營收的機會，「在業界想要高人一等，就是要有『唯一性』。」這些豆渣不僅是生物科技的一大突破，未來更是高慶泉能否再創成長高峰的關鍵。

分享

分享

工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。

相關新聞

循環經濟／科技讓地球更美麗

2019-09-26 11:19

循環經濟／廢棄果渣變資源 木質纖維素解聚產醣成金

2019-09-26 11:19

循環經濟／點廢殼成綠礦 廢棄牡蠣殼變身醫藥級原料

2019-09-26 11:19

循環經濟／3C產業的環保救星 廢液晶百分百回收術

2019-09-26 11:19

循環經濟／你的廢料是我的養分 沼渣有機肥料基質 讓作物大又美

2019-09-26 11:19

科技圓夢 洄瀾創生／遇見天賜糧源 科技助青年返鄉創生

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／綿延在地豆香 帶得走的泥火山豆腐

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／磚窯場化身旅人家 技術搭台豐富在地體驗

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／循清香回部落 澳洲茶樹萃出太巴塱傳承希望

2019-08-07 08:45

科技圓夢 洄瀾創生／石材角料成創意沃土 Omega Zone灌注花東青創能量

2019-08-07 08:45

新創醫材征服台美市場 台生材正式上櫃

2019-08-07 08:45

國家產業創新獎／助產業一臂之力 機器人為水五金聚落改頭換面

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／材料研發 創新桂冠 厚實材料創新科技力

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／減工序 降成本 加成法綠色製程開創永續之路

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／IC設計業神兵利器 ESL技術催生優質晶片

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／搶攻Micro LED顯示技術先機 CIMS領軍國家隊所向披靡

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／技術狀元生意囝 方彥翔領跑Micro LED國家隊

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／材料設備國產化 李正中打造台灣顯示「軟」實力

2019-07-02 09:18

產業AI化落地／易取智慧貨架 讓你拿了就走

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI也可以挑病眼 精準偵測糖尿病視網膜病變

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／迎向智慧服務新紀元 AI讓服務更聰明貼心

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／製造智慧化關鍵 AI讓工廠產線改頭換面

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI現在進行式 產業民生 智能科技再進化

2019-05-13 08:47

融入智慧製造元素 2019 TIMTOS亮點盡現

2019-05-13 08:47

開啟自駕新紀元／智慧移動個人空間 改變你我生活

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全天候多車型自駕車 感知、車控面面俱到

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／自駕車驅動關鍵力 感知次系統技術面面觀

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全台首輛自駕中巴上路 自駕車感知次系統旗艦隊成軍

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／汽車產業步入新境界 AIoT實現自駕車多元應用

2019-05-13 08:43

精準預測可騎乘里程 AI推進電動機車新紀元

2019-05-13 08:43
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top