循環經濟／你的廢料是我的養分 沼渣有機肥料基質 讓作物大又美

沼渣有機質肥料已對20種以上作物的基肥或追肥田間驗證，與市售商品肥料相比，不僅產量增加，作物生長發育也不錯。圖為添加沼渣有機質肥料所種植的白蘿蔔，產量多又肥大。 分享 facebook

【撰文／李洵穎】

桃園新屋的一處草莓園內，片片鮮綠的葉子下，藏著色澤紅艷的草莓。其中，有一排作物特別引人注意，葉片明顯又大又密，與眾不同。作物最前方的牌子上寫著作物編號，右下方還有一個小小的「工」字，原來這是農園使用工研院研製的沼渣有機質肥料所栽培的草莓，葉子寬大而茂密，代表草莓養分滿滿。

所謂「沼渣」，主要來自於畜牧業所排放的糞尿經厭氧醱酵後的固體廢棄物。以往，畜牧業廢棄物不外乎以廢水排放、掩埋或焚燒為主要處理方式，若未經妥善處理或堆肥腐熟即直接排放及使用，勢必汙染環境，破壞生態平衡，且臭味影響民眾生活品質與健康。

隨著科技進步，禽畜糞廢棄物可透過高效厭氧醱酵技術，將其中的有機物質大量轉換為沼氣，氮與磷則存留於沼渣以及沼液中。沼渣與沼液可回歸農地，作為農作物的肥分及灌溉水使用。所產出的農作物又可再供作食物，餵養人類與動物，達到循環經濟及永續環境的目的。

獨特配方製作沼渣有機肥

負責進行沼渣再利用的工研院研發團隊將沼渣透過獨特的配方，例如：將沼渣、農業廢棄資材或特殊菌種等調配成最適比例，形成堆肥；接著針對堆肥進行肥分、理化特性分析、溫度和含水量量測、分析腐熟度、觀察微生物的變化等繁複步驟，待堆肥腐熟完成後，最後產出優良的有機質肥料。沼渣有機質肥料不但富含營養成分，有利於農作物成長，也可避免施用大量化學肥料對環境造成的破壞。

工研院材料與化工研究所研發計畫負責人魏碧玉表示，目前沼渣有機質肥料已進行小白菜、白蘿蔔、玉米、番茄、美濃瓜等20種以上作物的基肥或追肥田間驗證，與市售商品肥料相比，不僅產量增加，作物生長發育也不錯。例如將沼渣有機質肥料進行美濃瓜田間追肥試驗，取代一半化學肥料組（即該組作物的肥料是：1/2沼渣有機肥＋1/2化學肥料），與全部使用化肥組的相較，產量足足增加了25%。

此外，該含有沼渣之有機質肥料已獲得農委會肥料登記證─「東農牌8號有機質肥料」，並通過國產有機質肥料品牌推薦，已在嘉義縣東石合作農場買得到。魏碧玉說，今年計劃再將技術推廣至其他堆肥場，並將取雲林縣麥寮某畜牧場所產出的沼渣進行再利用，有助於解決當地養豬業廢棄物的處理問題。

台灣養豬產業發達，如果全台有250萬頭豬的養殖廢棄物投入厭氧醱酵產沼氣，大約每年會產生10.87萬公噸的沼渣，意味著可轉換成大於10萬噸的沼渣加值化商品，商機不容小覷。

禽畜糞廢棄物可透過高效厭氧醱酵技術，將其中的有機物質大量轉換為沼氣，氮與磷則存留於沼渣以及沼液中。圖為經過厭氧醱酵、脫水後的沼渣原料。 分享 facebook

沼渣基質配方 讓菇蕈產量增品質優

工研院也將沼渣添加進栽培菇蕈的太空包基質中。現階段菇農栽種菇蕈所使用的太空包中，營養源大多來自於米糠、粉頭等，需要另外購買，無益是增加菇農的額外成本。魏碧玉說，由於沼渣取自於畜牧場廢棄物，應可降低太空包成本。根據實驗發現，使用添加有沼渣的菇蕈栽培基質，相較於沒添加沼渣的對照組，沼渣太空包種植杏鮑菇組的菌絲走菌速度更快，子實體產量增加達14%，品質也更優良。

根據統計，2016年台灣菇類栽培太空包生產量約5.41億包，新鮮菇類產值逾130億元，占整體蔬菜總產值475億元的18%。工研院的沼渣太空包基質配方，加快菇類菌絲走菌速度，等於縮短農產品上市時間，加上品質好、產量增，可提高台灣菇農的國際競爭力，利於拓展出口市場。

一直以來，產業走的是「線性經濟」模式，持續消耗天然資源、大量生產、消費，用完即丟、產生大量廢棄物。現在，工研院不僅為農業廢棄物找到春天，更提升沼渣的附加價值，重新設計產品和商業模式，解決了畜牧場廢棄物的問題，也可以供給作物養分，完美實踐「從搖籃到搖籃」的循環經濟模式。

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