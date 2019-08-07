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科技圓夢 洄瀾創生／磚窯場化身旅人家 技術搭台豐富在地體驗

2019-08-07 08:45工業技術與資訊

在13層樓高的大煙囪旁，是近60年歷史的富南磚窯場，如今已化身為充滿人情溫暖的旅...
在13層樓高的大煙囪旁，是近60年歷史的富南磚窯場，如今已化身為充滿人情溫暖的旅人家，邀請旅人來此做客。
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【撰文／梁雯晶】

天才濛濛亮，磚窯居第三代主人徐尉傑已經起身忙碌，裡裡外外的打理民宿事務。說磚窯居是民宿，其實更像是一座生態的園區，花草盎然生長，雞鴨兔在園區恣意晃蕩，荷塘映著天光，蜻蜓、蝴蝶在花叢間飛舞。

找回富里的記憶　窯廠成為民宿

建於1966年的磚窯居原名「富南窯場」，由徐尉傑的祖父徐鏡明經營，專門生產紅磚提供建築使用。1990年，因環保意識抬頭及產業結構轉變，紅磚需求大不如前，磚窯場停止營運。後續10年間，磚窯場閒置，土地部分轉為有機水稻耕種，直到2000年碧利斯颱風襲台，閒置的磚窯場在颱風中受到嚴重損害，徐尉傑的父母不捨祖傳家業就此消失，因此決心修復整建，並希望以另一種方式重新找回窯場昔日風華。

小到一磚一瓦，大至建築結構，都由徐尉傑的父母一手包辦，歷經7年時間終於修復完成，於2007年登錄為花蓮縣歷史建築，2008年以「磚窯居」為名，改建成民宿。

「磚窯場成為民宿後，有一些以前在窯場工作過的員工或後代，會特地跑來住宿，跟我們述說以前在這裡工作的回憶，」徐尉傑說道，窯場全盛時期，約有30多名員工，當時花東地區共有13間磚窯場，富里僅有富南窯場一間。對許多富里人而言，磚窯場不僅是徐家的家業，更烙印著許多屬於當地居民的記憶。

結合在地資源　手作精油米糠皂

中央大學化學系畢業的徐尉傑，不同於多數同學選擇進入科技業，他毅然決定返鄉，協助父母經營民宿。「我不覺得進入半導體、科技業，就是有『前景』的選擇，」他認為，將人生最精華的部分，消耗在沒日沒夜的工作中，並不是自己想要的生活方式；且比起繁華忙碌的大都市，他更喜歡家鄉充滿綠意及悠閒自得的環境。

徐尉傑回到富里後，慢慢從父母手中接下家業，在同是返鄉或移居富里的年輕人團體「富里983」引薦下，接受工研院輔導，學習植物精油與米糠液萃取技術，搭配園區內豐富的花朵香草，製作精油、米糠皂等商品、設計DIY體驗活動，為民宿引進多元經營方式，估計可提升消費客單價約1成，也讓住客深度體驗富里文化。

在工研院的輔導下，徐尉傑學習植物精油與米糠液萃取技術，製作精油、米糠皂等商品、設...
在工研院的輔導下，徐尉傑學習植物精油與米糠液萃取技術，製作精油、米糠皂等商品、設計DIY體驗活動，為民宿引進多元經營方式。
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凝聚共識　讓更多人認識富里

深耕富里，協助產業輔導的工研院中分院副執行長李士畦強調，對富里、乃至東部的產業輔導，跟西台灣幫助產業的定義是很不一樣的，把產量、產值做大，「這是西部產業的思維，」他指出，東部農村產業比較適合深度體驗、特殊物產，或文化生態層面共同結合的產業生態系發展，這與里山倡議的精神是相通的，因為科技在這裡一定要建立在生態、文化與在地的框架上來營造特色。

富里最大的特色在於文化多元，徐尉傑如數家珍：豐南部落保留很多阿美族文化，如豐年祭；還有竹田村的客家文化，像是義民廟的慶典，每年都吸引許多人參與；而東里村的「阿立太祖」公廨，則是平埔族文化，「富里要發展觀光，絕對不是走馬看花，而是深度之旅。」

「我們不希望富里變成炒短線的景點，」與多數富里青年一樣，徐尉傑期待富里產業興盛的同時，仍保有獨特文化風貌。產業要發展，勢必要做到一定規模，這不是一蹴可幾，「我們還在凝聚共識的階段，期待更多認同的能量，一旦機會來臨，就能讓更多人認識富里，」徐尉傑的語氣充滿信心。

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工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。
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