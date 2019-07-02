親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

考完對答案！108大學指考 英文試題解答(含非選)

國家產業創新獎／助產業一臂之力 機器人為水五金聚落改頭換面

2019-07-02 09:18工業技術與資訊

工研院協助彰化水五金產業建製CPS機器人研磨拋光技術，協助產業成功打開工業4.0...
工研院協助彰化水五金產業建製CPS機器人研磨拋光技術，協助產業成功打開工業4.0大門，並榮獲產創獎「地方產業創新典範」獎項。前排右2為工研院機械所組長游鴻修。
分享

【撰文／張維君】

為解決水五金產業勞動力不足，研磨技藝傳承不易的問題，工研院為彰化水五金產業導入CPS機器人研磨拋光技術，建立智慧化製程，協助產業成功打開工業4.0大門，帶動產業轉型升級，因而獲頒經濟部國家產業創新獎「地方產業創新典範」獎項。

水五金產品不只水龍頭，舉凡水庫、水廠、民生、工商業、農業、消防到廢水處理等需要調節水量的器具，都屬於水五金產品，產業鏈從鑄造、機械加工、研磨、拋光、電鍍、組裝及應用等，在頂番婆一應俱全。80年代極盛時期，曾匯集約千家左右的上中下游廠商，目前還有600家，全球約5成水龍頭，包括日本TOTO、美國Kohler等知名衛浴品牌均來自此地。

然而，90年代因為人工成本等因素，許多大廠陸續移往海外，儘管生產成本降低，但製造經驗被當地廠商快速吸收並複製，對台廠的生存空間造成莫大威脅。加上近年少子化影響，年輕人又大多往高科技、服務業發展，投入水五金產業者越來越少，造成嚴重缺工以及經驗傳承的斷層。

彰化水五金聚落在工研院的幫助下進行產業轉型升級，往自動化並導入AI發展，扭轉水五...
彰化水五金聚落在工研院的幫助下進行產業轉型升級，往自動化並導入AI發展，扭轉水五金3K（骯髒、辛苦、危險）產業的舊有印象。圖為彰化水五金產業發展協會輔導理事長吳佾達。
分享

扭轉3K產業形象　讓年輕人留下來

彰化水五金產業發展協會輔導理事長，同時也是隴鈦銅器董事長吳佾達表示，「彰化水五金產業發展一甲子，有些廠商已傳承到第三代，所幸有工研院幫我們產業轉型升級，往自動化並導入AI發展，扭轉水五金3K（骯髒、辛苦、危險）產業的舊有印象，讓年輕的一代有意願、有興趣留下來！」一語道盡為人父母對後輩的疼惜。

長期觀察彰化水五金聚落，與許多廠商都有深厚交情的工研院機械與機電系統研究所組長游鴻修表示，工研院智慧機器人團隊花了5年時間，深入了解水五金產業傳統製程所遭遇的困難與需求，研發創新機器人研磨拋光技術、建置水五金示範產線、技轉機器人業者、協助籌組水五金智動化聯盟、以及建立機器人研拋標準五大作法，逐步落實CPS虛實整合（Cyber-Physical System；CPS）機器人自動化研磨拋光解決方案，引領水五金產業升級智慧製造與數位轉型。

在工研院團隊與政府資源協助下，水五金業者從製程改善、設備優化到工廠電腦化管理，尤其是在製程中最難自動化的部分，皆投注大量研發資源，全方位改善產業瓶頸。例如，協助研發設備解決鑄造過程中翻砂、熔煉對環境的負擔、開發機器手臂協助研拋製程自動化，與電鍍所使用的PVD電槽設備以提升鍍膜品質等。

隴鈦銅器引進自動化製程斥資上億元的新廠，簇新的外牆在陽光下閃閃發亮，吳佾達難掩興奮，「年輕時我就在頂番婆當學徒，現在也60多歲了，這個新廠就是我退休前最大的計畫，」自述佃農出身，吳佾達隻手拼出水五金事業的一片天，現在他想再拼一次，將成果送給後輩。

滿益金科技總經理張家烈用生產難度極高的水龍頭來讓機器手臂研磨，研磨覆蓋率可達80...
滿益金科技總經理張家烈用生產難度極高的水龍頭來讓機器手臂研磨，研磨覆蓋率可達80%以上，且線條更有型，勝過人工研磨。
分享

記錄老師傅研磨手法　解水五金人才荒

綠油油的稻田間，矗立著與民宅無異的兩層樓建築，很難想像世界知名精品金屬件、運動錶、名牌鏡框，都送到這裡鍍上閃亮吸睛的色澤！滿益金科技做的是PVD真空濺鍍，是頂番婆極少數的PVD鍍膜廠。6年級生的總經理張家烈對新科技充滿熱忱、接受度也高，「PVD鍍膜無污染、成本高，會找我們的，多半都是具有高附加價值的產品。」

滿益金在PVD鍍膜的生意，在頂番婆的占有率高達8成，因此他積極進行垂直整合，投入研磨拋光製程。「當初是因為請不到研磨師傅，加上看過很多國外研磨拋光的機器手臂，深知自動拋光是趨勢，工研院找上門來一拍即合，」張家烈說，希望結合機器手臂與感測器，記錄研磨師傅的手法經驗與力道，讓研拋製程更智慧、有效率。

張家烈拿起一支沉甸甸、曲線稜角俱美的水龍頭，「我們用這支，拿到德國紅點與IF設計大獎，生產難度極高的水龍頭來讓機器手臂磨，如果這支沒問題，其他水龍頭八成也沒問題。」實際導入工研院CPS研磨拋光機器手臂後，研磨覆蓋率可達80%以上，且機器手臂研磨出的線條更有型，甚至勝過人工研磨。更重要的是，過去生產線至少需請3位有經驗的研磨師傅進行研磨，機器手臂加入後，只需請1.5位一般年資的師傅，補足機器手臂無法完成的20%部分。這對面臨人才荒的水五金產業，可謂天降甘霖。

機器手臂確保研磨品質一致

張家烈仔細比較人工研磨與機器手臂：使用機器手臂研磨需精準設定水龍頭尺寸，每一個水龍頭尺寸都需相同才有辦法研磨；而人工研磨則不需要。如此一來，必須在研磨前端增加一道「加工設計」（CNC）工序，讓水龍頭粗胚的尺寸可以定下來，但多一道工序也會增加成本，因此使用機器手臂研磨的水龍頭適合定位在少量多樣的高端市場。以品質而言，人工研磨會因為師傅的手法不同而有不同品質，有些在電鍍後會產生線條，有些則光亮如鏡；至於機器手臂研磨則可確保產品品質一致。

滿益金建置CPS機器手臂近半年，經過功能驗證測試後，接下來將進入正式量產，並逐步擴增手臂設備滿足訂單需求。張家烈表示，高階市場的訂單需求是持續存在的，工廠必須升級技術，才能跳脫紅海市場。張家烈對智慧機械的潛力很有想法，「過去人工研磨可以邊磨、邊看，磨到滿意為止，但機器手臂則需整批磨完後透過人力檢查來補強，我希望機器手臂增加視覺感測功能，看到還有缺陷可自動研磨，提升研磨覆蓋率。」

工研院的CPS研磨拋光機器手臂結合機器手臂與感測器，記錄研磨師傅的手法經驗與力道...
工研院的CPS研磨拋光機器手臂結合機器手臂與感測器，記錄研磨師傅的手法經驗與力道，讓研拋製程更智慧、有效率。
分享

CPS再進化　國產化助中小企業升級

CPS研磨拋光機器人現已進入第二代，新增「線上編程軟體」、「機器人視覺」、「複合型研磨拋光設備硬體」三大專利技術，1小時內可生成新的研磨路徑，調機時間大幅縮短；機器手臂也加裝攝影機，透過智慧視覺可回饋研磨機及磨拋光路徑與系統模擬間的誤差，並即時調整。複合型研磨拋光設備則可讓機器手臂與研磨機搭配，改善研磨拋光死角，就算複雜設計也難不倒，讓研磨覆蓋率達到100%，自動化程度再升級。

台灣水五金產業主要由中小企業組成，螞蟻雄兵式的拼搏積累，才有今日成果。一生懸命於水五金的吳佾達指出，有了工研院自主開發的機器人，廠商得以可負擔的投資成本做自動化升級，不再望著價值好幾億元的進口機器手臂與專屬軟體興嘆，這就是工研院對水五金產業最大的幫忙。

分享

工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。

相關新聞

國家產業創新獎／材料研發 創新桂冠 厚實材料創新科技力

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／減工序 降成本 加成法綠色製程開創永續之路

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／IC設計業神兵利器 ESL技術催生優質晶片

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／搶攻Micro LED顯示技術先機 CIMS領軍國家隊所向披靡

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／技術狀元生意囝 方彥翔領跑Micro LED國家隊

2019-07-02 09:18

國家產業創新獎／材料設備國產化 李正中打造台灣顯示「軟」實力

2019-07-02 09:18

產業AI化落地／易取智慧貨架 讓你拿了就走

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI也可以挑病眼 精準偵測糖尿病視網膜病變

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／迎向智慧服務新紀元 AI讓服務更聰明貼心

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／製造智慧化關鍵 AI讓工廠產線改頭換面

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI現在進行式 產業民生 智能科技再進化

2019-05-13 08:47

融入智慧製造元素 2019 TIMTOS亮點盡現

2019-05-13 08:47

開啟自駕新紀元／智慧移動個人空間 改變你我生活

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全天候多車型自駕車 感知、車控面面俱到

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／自駕車驅動關鍵力 感知次系統技術面面觀

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全台首輛自駕中巴上路 自駕車感知次系統旗艦隊成軍

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／汽車產業步入新境界 AIoT實現自駕車多元應用

2019-05-13 08:43

精準預測可騎乘里程 AI推進電動機車新紀元

2019-05-13 08:43

綠能科技大步走／沙崙智慧綠能科學城 打造綠能創新產業生態系

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／沼氣發電化廢棄物為黃金 肥水不落外人田

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／地熱發電 再生能源生力軍

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／鋁電池及氫燃料電池 邁向綠能新紀元

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／微電網系統 再生能源有力後援

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／大功率直流馬達技術 助吊扇業者航向藍海

2019-02-01 10:06

2030科技大趨勢／亞洲十大重點技術 先睹為快

2019-01-10 09:05

2030 科技大趨勢／勾勒2030年台灣未來形貌 創造經濟新局

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／2030年數位化成產業常態 跨域整合人才出頭天

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／搶攻樂齡照護商機 科技讓生活更Smart

2019-01-10 09:05

南台灣跨領域創新中心 為在地產業點火添薪

2019-01-10 09:05

台灣國際工具機展／智能化產線系統關鍵技術 迎來智慧製造新曙光

2019-01-10 09:05
看更多

熱門文章

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top