親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

總統初選爭霸：社群政治當道，手機民調採不採？

郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手

產業AI化落地／AI現在進行式 產業民生 智能科技再進化

2019-05-13 08:47工業技術與資訊

分享
【撰文／王珮華】

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元指出，近期國際AI大型展會的主軸均鎖定企業AI應用，他歸納各調研機構對AI趨勢的觀察，認為2019年企業AI趨勢重點為：自動化、對話與理解。

自動化、對話與理解　企業AI應用趨勢

自動化方面，機器人流程自動化（Robotic Process Automation；RPA）可模擬人員在電腦上的操作，將企業日常營運重複性高或系統整合程度高的作業，交由自動化系統來處理，降低至少15%的人工成本。這塊市場年複合成長率高達65%，研調機構Forrester估計，到了2021年全球將有400萬個RPA案例在運作。

對話應用上，美國聊天機器人（Chatbot）在企業市場的需求，遠高於消費者市場，2016年全球聊天機器人市場突破上億美元，並以每年36.7%的複合成長率增加。未來，企業用智能助理（Intelligence Agent）將扮演重要角色，與聊天機器人相比，智能助理更具個性化，處理更複雜的事，並提供有用的建議，至少「不同使用者呼喚自己的Alexa，應該要得到不同的回應。」

自然語言理解技術（Natural Language Understanding；NLU）的進步，為機器理解人類語言跨出大步，在此基礎上，也發展出企業投資或決策專用的搜尋引擎、可分析註釋市場資訊、研調文章，供決策參考；甚至有可理解圖形報表，自動生成文字敘述，加速企業商業決策。

鍾俊元表示，企業對AI的需求，端視AI技術的演進，如何「從行動像個人，到思考像個人」。他認為，AI於企業的應用才剛開始，未來仍有很大的成長空間。

資料、領域知識與AI　共同解決產業問題

回頭來看AI在台灣的應用，工研院日前舉辦「AI大未來：技術與應用交流會」，吸引超過300位產業與學界人士參與，現場展示AI在製造、醫療、商務、無人經濟四大領域、共計7項AI應用，都已導入產業，展現AI落地實績，也見證台灣AI時代的來臨。

工研院巨量資訊科技中心主任馮文生表示，過去兩年聽過太多有關AI的「狂想」，彷彿AI無所不能，到了今天應更務實來面對，「AI有它能做到的，也有做不到的。」以瑕疵檢測為例，儘管AI影像辨識的能力大幅躍進，但沒看過的瑕疵圖案（Pattern），就是抓不出來，還需搭配異常偵測的技術；深度學習需要大量標記過的資料，這些資料的收集與標記，往往耗費很大的成本，所以標記的相關技術，如主動學習、轉移學習就相當重要。「要讓AI落地，單憑AI是辦不到的，要整合其他技術、知識的搭配，才能真正解決產業的問題。」

工研院針對製造、醫療、商務、無人經濟四大領域的產業需求，開發出「半導體機台故障預診斷」、「瑕疵影像分類技術」、「機器人自主學習夾取技術」、「糖尿病視網膜病變分析技術」、「理財機器人」、「文字問答虛擬助理」、「易取智慧貨架」，現已實際進入半導體、印刷電路板、金屬加工、醫院、客服與零售業。

分享

分享

跨域合作、軟硬兼施、產業落地

對於台灣發展AI的策略，馮文生提出12字箴言：「跨域合作、軟硬兼施、產業落地」。台灣要發展AI，一定要配合資料與領域知識（Domain Knowledge），馮文生說，製造與醫療是台灣的強項，製造有配方資料、檢測資料；醫療有影像資料、就診資料，都有很多發揮的空間。馮文生認為，台灣的終端設備製造能力數一數二，透過AI與硬體設備的結合，提昇硬體設備的價值，是AI對台灣產業最大的幫助。

他也認為，工研院具備跨領域的環境，擁有產業的領域知識，也洞察產業問題，因此無論是細胞療法、新材料發展、半導體配方生成，都是工研院可以著力的方向。

分享

工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

產業AI化落地／易取智慧貨架 讓你拿了就走

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI也可以挑病眼 精準偵測糖尿病視網膜病變

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／迎向智慧服務新紀元 AI讓服務更聰明貼心

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／製造智慧化關鍵 AI讓工廠產線改頭換面

2019-05-13 08:47

融入智慧製造元素 2019 TIMTOS亮點盡現

2019-05-13 08:47

開啟自駕新紀元／智慧移動個人空間 改變你我生活

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全天候多車型自駕車 感知、車控面面俱到

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／自駕車驅動關鍵力 感知次系統技術面面觀

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全台首輛自駕中巴上路 自駕車感知次系統旗艦隊成軍

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／汽車產業步入新境界 AIoT實現自駕車多元應用

2019-05-13 08:43

精準預測可騎乘里程 AI推進電動機車新紀元

2019-05-13 08:43

綠能科技大步走／沙崙智慧綠能科學城 打造綠能創新產業生態系

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／沼氣發電化廢棄物為黃金 肥水不落外人田

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／地熱發電 再生能源生力軍

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／鋁電池及氫燃料電池 邁向綠能新紀元

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／微電網系統 再生能源有力後援

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／大功率直流馬達技術 助吊扇業者航向藍海

2019-02-01 10:06

2030科技大趨勢／亞洲十大重點技術 先睹為快

2019-01-10 09:05

2030 科技大趨勢／勾勒2030年台灣未來形貌 創造經濟新局

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／2030年數位化成產業常態 跨域整合人才出頭天

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／搶攻樂齡照護商機 科技讓生活更Smart

2019-01-10 09:05

南台灣跨領域創新中心 為在地產業點火添薪

2019-01-10 09:05

台灣國際工具機展／智能化產線系統關鍵技術 迎來智慧製造新曙光

2019-01-10 09:05

南部產業大進擊／宏遠變身智慧工廠 實現工業4.0願景

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／大亞雲端戰情中心 傳產升級利器

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／台朔重工 讓新舊機台說共同語言

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／南台灣產業跨領域創新中心 開創南部產業新風貌

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／風行海洋國際 為海洋留一方潔淨

2018-12-12 09:11
看更多

熱門文章

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:18

遊戲場革命 把遊戲權還給孩子

2019-05-06 15:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top