親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

總統初選爭霸：社群政治當道，手機民調採不採？

郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手

開啟自駕新紀元／自駕車驅動關鍵力 感知次系統技術面面觀

2019-05-13 08:43工業技術與資訊

工研院期望透過合作、技轉等方式，協助對自駕車、AI有興趣的台灣廠商提升相關生產技...
工研院期望透過合作、技轉等方式，協助對自駕車、AI有興趣的台灣廠商提升相關生產技術。
分享

【撰文／游易文】

工研院「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」，研發與合作領域涵蓋核心技術、整車展示、資訊安全等三大分項，其中，CPU、GPU、RACam、天線、射頻模組等，都屬於感測分析硬體元件。

善用台廠優勢媒合感測分析硬體

有鑑於當今國外自駕車廠商大多採用「單一集中式運算平台」，研發成本與整合門檻都較高，而台灣廠商在個別硬體與模組製造方面一向擁有優勢，作為產業協作的領頭羊，工研院期望能找出利基市場，以「分散式運算平台」作為研發方向，透過合作、技轉等方式，協助對自駕車、AI有興趣的台灣廠商提升相關生產技術。

若是有廠商已著手研發自駕車感測分析相關硬體，工研院也樂意提供演算法軟體，進行開發評估及驗證環境，加快商業化進程，並且搭橋媒合，協助台廠及早打入國際自駕車供應鏈之列，目前預估到了計畫時程第三年就能陸續看見合作成果。

深度學習影像辨識幫助自駕車識別路況

同樣屬於核心技術項目，攝影機、雷達、光達等感測分析硬體必須透過深度學習技術建立影像辨識模型與軌跡預測模組，進而讓自駕車在不同天候情況下，可以即時偵測行車路徑上的周遭環境，包括車輛、行人、號誌等各種動靜態物件，減少發生碰撞可能性。

計畫在第一年已經進行影像部分的數據累積與辨識分類，第二年起將在這一架構基礎之上，進一步建構三維光達點雲數據，提供合作廠商更全面、精準、高效能的影像辨識自動化標示服務。

而這項影像辨識技術不只能運用在自駕車行駛過程上，還可以用來辨識公車站牌等候人數、車廂內的搭乘人數等，所以能夠協助台灣廠商推出不同類型產品，開拓自駕車應用商機。

工研院研發多重感測融合平台，將光達、雷達、攝影機等異質感測器，整合於自動駕駛輔助...
工研院研發多重感測融合平台，將光達、雷達、攝影機等異質感測器，整合於自動駕駛輔助系統，進一步提升影像辨識能力，就算在夜晚、大霧等天候環境裡，也可以針對各種狀況做出立即又正確的反應。
分享

多重感測融合平台進軍亞洲市場

所謂多重感測融合平台，是將光達、雷達、攝影機等異質感測器，整合於自動駕駛輔助系統的解決方案，希望進一步提升影像辨識能力，就算在夜晚、大霧等天候環境裡，也可以針對各種狀況做出立即又正確的反應，確保安全性與穩定度。

台灣天候狀況、道路環境多變複雜，情境分析難度自然較高，因此工研院期望這套應用在自駕中巴的多重感測融合平台，能發展更符合亞洲國情的運輸輔助系統，一旦在台灣道路成功運行，將可順利協助台灣廠商進軍東南亞，實現大眾運輸智慧化最後一哩路。

此外，不同於房車型自駕車，自駕中巴安裝的感測分析硬體，由於高度較高、視角較廣泛，所建構的多重感測融合平台成為工研院的技術優勢，台灣廠商更可延伸相關利基型商品，成為全球自駕車產業的領先群與供應商。

即時事件推理大幅提升AI決策力

與深度學習影像辨識相輔相成的即時事件推理能力，透過深度學習完成路徑周圍物件影像辨識，再交由自駕車推理系統估算行進路徑與危險程度，做出下一步要開、要停、要快、要慢等重要決策。

攸關乘客與行車安全，工研院除了強化相關軟硬體整合與預測準確度，還延伸之前的專案成果，與iRoadSafe智慧路側系統結合，讓自駕中巴上的OBU透過V2X（Vehicle-to-Everything）通訊系統，可以與交通號誌直接且快速地溝通，例如知道紅綠燈還剩幾秒變換，就能及早決定行駛速度快慢，不會有急煞及突然開動等狀況；若是路上有闖紅燈的人，也能透過智慧路側系統立刻獲得偵測訊號及早反應。

有了通訊系統與推理機制，工研院未來將與智慧電子看板廠商以及各縣市政府攜手合作，共同打造智慧路口，運用自駕車相關技術進一步提升道路安全。

分享

工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

產業AI化落地／易取智慧貨架 讓你拿了就走

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI也可以挑病眼 精準偵測糖尿病視網膜病變

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／迎向智慧服務新紀元 AI讓服務更聰明貼心

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／製造智慧化關鍵 AI讓工廠產線改頭換面

2019-05-13 08:47

產業AI化落地／AI現在進行式 產業民生 智能科技再進化

2019-05-13 08:47

融入智慧製造元素 2019 TIMTOS亮點盡現

2019-05-13 08:47

開啟自駕新紀元／智慧移動個人空間 改變你我生活

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全天候多車型自駕車 感知、車控面面俱到

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／全台首輛自駕中巴上路 自駕車感知次系統旗艦隊成軍

2019-05-13 08:43

開啟自駕新紀元／汽車產業步入新境界 AIoT實現自駕車多元應用

2019-05-13 08:43

精準預測可騎乘里程 AI推進電動機車新紀元

2019-05-13 08:43

綠能科技大步走／沙崙智慧綠能科學城 打造綠能創新產業生態系

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／沼氣發電化廢棄物為黃金 肥水不落外人田

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／地熱發電 再生能源生力軍

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／鋁電池及氫燃料電池 邁向綠能新紀元

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／微電網系統 再生能源有力後援

2019-02-01 10:06

綠能科技大步走／大功率直流馬達技術 助吊扇業者航向藍海

2019-02-01 10:06

2030科技大趨勢／亞洲十大重點技術 先睹為快

2019-01-10 09:05

2030 科技大趨勢／勾勒2030年台灣未來形貌 創造經濟新局

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／2030年數位化成產業常態 跨域整合人才出頭天

2019-01-10 09:05

2030科技大趨勢／搶攻樂齡照護商機 科技讓生活更Smart

2019-01-10 09:05

南台灣跨領域創新中心 為在地產業點火添薪

2019-01-10 09:05

台灣國際工具機展／智能化產線系統關鍵技術 迎來智慧製造新曙光

2019-01-10 09:05

南部產業大進擊／宏遠變身智慧工廠 實現工業4.0願景

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／大亞雲端戰情中心 傳產升級利器

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／台朔重工 讓新舊機台說共同語言

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／南台灣產業跨領域創新中心 開創南部產業新風貌

2018-12-12 09:11

南部產業大進擊／風行海洋國際 為海洋留一方潔淨

2018-12-12 09:11
看更多

熱門文章

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:18

遊戲場革命 把遊戲權還給孩子

2019-05-06 15:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top