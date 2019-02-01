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綠能科技大步走／大功率直流馬達技術 助吊扇業者航向藍海

2019-02-01 10:06工業技術與資訊

工研院與吊扇業者合作，導入大功率直流馬達技術，將傳統吊扇成功轉型成變頻省電的綠色...
工研院與吊扇業者合作，導入大功率直流馬達技術，將傳統吊扇成功轉型成變頻省電的綠色節能產品。右圖左為傳統AC馬達，右為DC馬達。
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【撰文／凃心怡】

面對酷暑，許多人的選擇是開冷氣，甚至增加冷氣的安裝，而「要不要在學校裝冷氣」的議題近期更引起熱烈討論。事實上，冷氣向來是住商建築最大的耗電來源，1台冷氣的耗電量約等於25台以上的傳統吊扇與電風扇用電，若能優先考量增加空氣對流的吊扇，或以吊扇搭配冷氣，或許無法逆轉溫室效應，但至少能減緩暖化速度。看好節能環保風潮漸起，嘉隆實業總經理廖三榮決定以「節能」為目標，為自家的吊扇事業轉型升級。

回到吊扇王國起始地　深耕內銷市場

「很多人或許不知道，一如腳踏車、雨傘以及鞋業，台灣也曾經是吊扇王國，」嘉隆實業總經理廖三榮笑言，自己過半以上的人生，都與吊扇產業密不可分，也見證了台灣吊扇的興衰起落，尤其1980年至2000年整整20年間，更是台灣吊扇最繁榮的時刻。

「而後因為人力、成本的關係，台灣吊扇工廠紛紛外移到中國大陸與東南亞。」但廖三榮認為，台灣商人的生命力相當強韌，「無論在哪個國家，直到今天，全球的吊扇市場幾乎仍掌握在台商手中。」

早年，廖三榮曾被公司外派到泰國協助吊扇工廠設廠，從生產設備、人員訓練通通一手包辦，也正因為這些經歷，讓他在35歲回到台灣之後，決定自己創業，當起吊扇工廠的老闆。

當時台灣吊扇行業百家爭鳴，競爭相當激烈，具有商業頭腦的廖三榮很快地就從中看見一條出路。「雖然很多人都在做吊扇，但無論是台灣廠家或是其他各國的業者，都把眼光放在外銷，畢竟吊扇在北美的市場就占7成，在歐洲也有1.5成的比例，既然我起步晚，拼不過人家，那不如就專心做品牌、做內銷。」

廖三榮反其道而行，走別人不走的路，在研發與設計上追求創新，達到「超靜音、免校正、風量大」等三大訴求，讓設計師、水電師傅都樂於安裝嘉隆的吊扇，短短10年嘉隆就躍升全台吊扇龍頭寶座，至今包辦台灣吊扇市場高達6成。

嘉隆企業吊扇組裝線
嘉隆企業吊扇組裝線
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綠色使命感　重塑變頻產品造契機

廖三榮持續在產品設計上求新求變，設計出可搭配裝潢風格的各式吊扇，甚至還有可自動噴出水霧的戶外吊扇，解暑效果加倍。但即使如此，廖三榮還是不滿足。

早在10年前，強調環保節能的變頻冷氣開始推出之際，廖三榮就想：「既然冷氣都可以做到變頻省電，那吊扇呢？」

於是他找來業者共同設計合作，但成品始終不理想。廖三榮無奈地說，變頻馬達屬於機電整合產品，要達到完美協調，其難度相當高，「裡面的控制晶片只要一個數據不對，就會產生搖晃、噪音，甚至讓燈泡閃爍、減短壽命的不良影響。」

他雖不願放棄，卻遲遲無法突破瓶頸，「直到4年前，天上掉下來一個禮物，工研院團隊主動找上我們，希望將大功率直流馬達技術應用在我們的吊扇上，」廖三榮對於國家級的研究團隊充滿信心，而最終成果也沒讓他失望。

「我們互相合作找出問題，光是解決噪音就耗掉非常多時間。」變頻吊扇擁有6段調速，工研院團隊力求每一段速都要達到靜音效果，廖三榮笑言自己已經是一個要求相當謹慎的人了，而工研院團隊更是執著，本身也是電機科班出身的廖三榮相當肯定，「他們對數據要求以及問題掌握的態度，真的讓我們上了一課。」

「家裡開冷氣，搭配吊扇比單開冷氣可省3成電；若再將傳統AC馬達換成DC馬達，還能再省56%，」廖三榮始終認為，由AC轉DC是正確的方向，只有DC模組，才有辦法結合物聯網、再生能源等未來趨勢，「未來居家屋頂可安裝太陽能板，只有DC馬達才能使用太陽能電源，由此可見，DC馬達才是未來。」

「能源加速耗竭，綠色研發勢不可擋，」廖三榮期盼政府將吊扇納入節能分級標章，並由公家機關與學校帶頭使用友善地球的產品；他也身體力行，捐贈200台節能吊扇給台南市立沙崙國中，以全國各級學校安裝的250萬台電扇來計算，若全換成DC馬達，估計一年可省下5,000萬度至1億度電，對台灣邁向再生能源之路就又向前跨了一步。

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工業技術與資訊

1991年創刊的《工業技術與資訊》月刊，為工業技術研究院發行之全院性對外出版品，主要提供工研院重大技術發展、相關產業趨勢、技術移轉成效等內容，為一般大眾接觸工研院的管道之一。工研院是台灣最大的產業技術研發機構，不論技術引進、人才培育、育成中心、技術服務移轉，對台灣中小企業的發展具有舉足輕重的地位。

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