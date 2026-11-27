手機解鎖、進辦公室打開電腦得輸入密碼、登入FACEBOOK或LINE又需要再輸入一次帳號密碼⋯⋯（而且十次有九次會忘記哪一組密碼對應哪個網站）。曾有人說生活是由一連串的選擇所構成，但在科技時代，換成「生活是由一連串的密碼所組成」好像也說得通。

§ 為什麼密碼需要數學？

密碼讓我們能安心地在網路上消費、填寫個人資料，不用擔心下個月忽然多了一大筆沒看過的消費。不過你知道嗎，如今守護我們安全的密碼，歷史上很長一段時間反而是戰爭武器，被用於傳遞情報、部署戰術。經典電影《模仿遊戲》裡，德軍利用恩尼格瑪（Enigma）密碼機來加密電報，盟軍一開始完全無法破解，直到天才數學家圖靈加入團隊後，才總算有了一線曙光。

恩尼格瑪到底難在哪？它靠著可替換轉子的排列順序、轉子的起始位置，再疊上接線板的插線組合，三個因素相乘之後，總共能產生約1.59乘以10的20次方種設定。換算一下更有感：假設有一台機器每秒能試一種設定，24小時不停機，把所有可能性試過一輪，得花上大約5兆年。

面對這種「窮舉到宇宙毀滅都試不完」的天文數字，盟軍當然沒有傻傻地一組一組試。圖靈和另一位數學家威爾曼（Gordon Welchman）改造出一台叫做「炸彈機」（Bombe）的裝置。不靠暴力窮舉，而是先抓住德軍電報裡常見的固定用語（比方說天天都會出現的天氣預報開頭），用邏輯反推、逐步縮小範圍，把原本不可能的任務，變成大約20分鐘就能跑完一輪轉子組合。

原來，破解密碼真正的關鍵，不是比誰的電腦轉得快，而是誰能先看穿藏在亂碼底下的規律。不過，為什麼破解密碼要靠數學家，密碼跟數學有什麼關係呢？

（未完待續）

本篇與數感實驗室朱倍玉共同完成。