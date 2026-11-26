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【國文一點通】古人的年齡密碼：認識傳統年齡代稱
你知道古人除了直接說出歲數，還會用哪些特別的詞語來表示年齡嗎？例如，古典詩文中常見的「及笄之年」、「志學之年」和「弱冠之年」，究竟分別代表幾歲？這些稱呼又有什麼文化意義呢？
其實，這些年齡稱呼背後蘊藏著豐富的文化知識，有些源自古代禮俗，有些則與文學典故或傳統紀年方式有關。例如，「弱冠」與古代男子的成年禮有關；「花甲」則與傳統干支紀年方式密切相關。這些詞語不僅能用來表示年齡，也反映了古人對人生不同階段的觀察與理解。
觀看影片時，除了認識各種年齡稱呼所代表的歲數，也別忘了了解它們的由來與意義。下次在閱讀古典詩文時，再遇到「及笄」、「弱冠」等詞語，就能更準確地理解文句的意思。現在，就讓我們跟著林伶老師，一起揭開古人年齡稱呼背後的文化密碼吧！
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