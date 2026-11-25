文／陳韻涵輯

新聞故事：南韓今年「註冊稅務師」考試榜首韓姓考生15日公開坦承，利用微型相機與生成式人工智慧（AI）工具作弊，且在兩階段考試中都未被監考人員察覺。稅務考試作弊風波後，大學修學能力試驗19日登場，55萬名考生出席應試，南韓當局祭出史上最嚴厲的防止舞弊。

韓聯社報導，南韓為打擊AI輔助作弊，切斷考場周圍的方圓100公尺內的行動網路，並在考試期間無預警發送無法拒收的「緊急災難短訊」，藉此揪出偷藏手機的考生。監考人員除了檢查考生的眼鏡之外，也提供高額獎金鼓勵舉報作弊情事。

路透報導，這名男子在律師李東浩的YouTube頻道上道歉，說道：「我利用電子設備和生成式AI作弊，我以最高分通過考試，並非出於公平地努力。」

他解釋，作弊手法是以微型相機拍下考題，傳給AI工具，再用智慧型手機查看答案。他戴口罩出現在鏡頭面前，表示已向首爾警方提交書面供詞。

南韓媒體報導，他4月在稅務師第一階段考試中，全部160題只錯了一題，滿分400分拿下397.5分，其中稅法概論的平均分數為30.18分，他卻得到100分，早已引發質疑。

更令外界震驚的是，他作弊的過程完全未被任何人察覺。他第一階段考試坐在講台第二排中央，第二階段考試坐第一排中央，每場各有兩名監考人員，卻無人發現異常。考場未設監視器，也缺乏偵測微型相機的設備，手機也未集中管理。

他另承認，今年3月的「註冊會計師」第一階段考試，用同樣手法作弊，但金融監督院證實他並未通過。他解釋，先前否認是怕被批評，辭職創業後經濟困難，又急於獲得父母認可，才做出錯誤決定。

這名34歲的作弊考生17日接受首爾警方約14小時偵訊後，再度致歉。南韓媒體「Newsis」報導，他已自願提交微型相機、手機、筆電，警方並發現小型螢幕與改裝計算機，研判他是以螢幕查看答案，並持續調查有無共犯。