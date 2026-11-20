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國中自然總複習／月有陰晴圓缺 何時圓缺不需死記 教你常識解題法
國三的同學們，再過一個學期你們就要面對會考的挑戰了！現今的自然會考試題越來越生活化，圖表題占比多，大家除了學習課程的知識外，也要多多練習圖表判讀的技巧喔！
下列是115年會考的地科試題：
這一題就是很生活化的圖表題，看到這麼大篇幅的圖表先別害怕，「月相變化」雖然是國三上最後一章的課程，但其實大家在國小已經學過基本的觀念了，要不要自己先試著判斷看看呢？
不管你是否答對了，都請看看影片中力宇教育張羽老師的講解，老師用最清楚易懂的方式，帶同學解答這一題，聽完後你會知道，有些會考題並不如想像中的困難，甚至用生活經驗就能回答囉！
116年會考，讓力宇教育陪你開始起跑複習、充分準備！總複習課程收錄更多老師的解題技巧分享，幫助你掌握考試方向、提升應考實力。
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