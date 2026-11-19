台灣教育科技創新實力再獲國際肯定！長期深耕智慧教育的力宇教育事業股份有限公司（LEAD U Education）首度參與被譽為「教育界奧斯卡」的 2026 QS Reimagine Education Awards國際評選，即以旗下核心產品 AILEAD365 Smart Learning Portal，強勢入圍競爭激烈的「人工智慧教育創新獎（AI Innovation in Education）」全球 Shortlist。在與全球頂尖大學、研究機構及國際科技企業同場競逐的嚴格評選中，力宇教育憑藉紮實的技術與教學實證，成功為台灣教育科技在國際舞台佔有一席之地。

首戰即捷！全球逾千位評審嚴選，躋身逾2,200 件專案前 25%

根據 QS 官方公布資訊，本屆競賽吸引全球超過 2,200 件教育創新專案參與角逐，涵蓋 15 個獎項類別，並由超過 1,000 位國際教育與產業專家組成評審團進行首輪嚴格審查。力宇教育首度參賽便在重重考驗中突圍，AILEAD365 Smart Learning Portal 憑藉將 AI 適性診斷與個人化學習路徑深度結合的創新架構，成功躋身全球參賽專案前 25%，取得 2026 年全球入圍資格，向世界展現台灣本土 EdTech 團隊的研發實力。

雙喜臨門！再獲「HolonIQ by QS 2026 臺灣教育科技 50 強」標竿肯定

除了在 QS 全球大獎斬獲佳績，力宇教育亦正式入選「HolonIQ by QS 2026 臺灣教育科技 50 強（Taiwan EdTech 50）」，獲選為「學習管理與分析（Learning Management & Analytics）」類別代表企業。

力宇教育自 2018 年成立以來，始終致力於將前沿 AI 科技轉化為第一線師生真正好用、有效的教學工具。透過 AILEAD365 平台，系統能精準分析學生答題軌跡與學習盲點，即時推播對應的微課影片與互動教材，協助學生建立自主學習節奏；同時有效減輕教師在出題與學情追蹤上的負擔，縮短城鄉數位學習落差。目前服務已深入全台逾千所校園、陪伴超過百萬名師生，成為台灣智慧校園轉型的重要推手。

秉持教育初心，以國際資安標準守護每一份學習歷程

力宇教育表示，這兩項國際肯定屬於全體研發團隊的投入，以及全台第一線教師與教育夥伴長期的信任。未來，力宇教育將在既有的 ISO/IEC 27001 國際資安管理認證基礎上，持續深化 AI 技術與教學內容的結合，推動教育品質與數位轉型的全面升級。