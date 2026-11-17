2026 資訊月 AI－量子啟航論壇，國際產學嘉賓齊聚共探科技新局
由智慧學習產業聯盟、凱衛資訊與中原大學量子資訊中心共同主辦，力宇教育協辦的「2026 資訊月 AI－量子啟航論壇」，於 11 月 13 日在台北世貿一館資訊月主舞台登場。活動以「聽懂量子、看見應用、探索未來」為主軸，邀集國內外產學專家與企業代表，透過專題演講與趨勢對談，分享量子科技發展與應用前景。
量子 AI 智慧學習與應用產業聯盟成立 串聯產學資源
論壇同步宣布成立「量子 AI 智慧學習與應用產業聯盟（Quantum AI Learning & Application Industry Alliance，QAILA）」，期望整合學術與企業資源，推動量子科技與 AI 教育普及、人才培育與產業應用，建立長期合作平台。
國際機構與企業代表齊聚 拓展合作契機
論壇邀集華碩電腦、利機企業、智基科技、香港電訊（HKT）、IQM、加拿大卑詩省駐台辦事處、台北市電腦商業同業公會、南一教育集團、希伯崙、圍棋人科技、台灣量化金融科技等機構與企業代表共襄盛舉。
活動由臺灣量子電腦暨資訊科技協會傅昭銘祕書長，以及被譽為「臺灣量子電腦之父」的張慶瑞教授致詞揭開序幕，並邀請菲律賓觀光部台灣分處梅顏寶處長與 I-LEARNING 加納滋德社長分享國際教育資源與合作機會。
產學專家分享量子趨勢 探索臺灣發展機會
鴻海教育基金會汪用和執行長分享量子科普與人才培育；中原大學量子資訊中心張晏瑞助理教授解析量子科技原理與應用；仁寶電腦陳怡欽處長探討 AI、高效能運算（HPC）與量子運算的整合；D-Wave 資深技術顧問 Jeremy Woo 則分享國際量子運算發展與商業化機會。
現場另由中原大學智慧運算與量子資訊學院胡筱薇副教授兼系主任主持「量子知識補給站」，以互動問答提升民眾的學習興趣。下半場由傅昭銘祕書長主持趨勢對談，邀集四位專題講者探討技術挑戰、企業導入與人才需求，並就臺灣如何發揮半導體與資通訊優勢交換意見。
本次論壇促進國際交流，也為產學合作創造新契機。未來 QAILA 將持續串聯各界資源，深化科技教育與創新應用，培育跨域人才，為臺灣量子科技發展奠定基礎。
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