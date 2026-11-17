早在19世紀末，瑞典物理學家阿瑞尼斯就發表史上第一個量化的氣候模型，算出大氣中的二氧化碳濃度對全球氣溫的影響，卻未獲得學界認同。其中一個主因是他的同僚安斯特隆，以實驗證明二氧化碳吸收的紅外線量有一定飽和度，認為工業活動增加的二氧化碳並不會影響氣溫。 阿瑞尼斯的氣候模型沉寂了近40年，直到1938年，英國蒸汽工程師卡倫德（Guy Callendar）才再度提起。他整理全球200多座氣象站的原始記錄，指出過去50年全球平均氣溫上升了約0.3°C，並歸因於這期間人類燃燒化石燃料，導致大氣中的二氧化碳濃度增加。不過他拿當時美國的二氧化碳數據和19世紀末英國做比較，難免令人懷疑。而且學界主流仍相信增加的二氧化碳很快就會溶進海洋，加上安斯特隆的實驗無可辯駁，卡倫德的平反還是徒勞無功。 等到二次世界大戰後新的量測技術出現，終於在1950年代打破迷思。奧地利裔核子物理學家蘇斯（Hans Suess）利用碳14測定法分析不同年代樹木年輪中的碳14同位素比例，結果顯示大氣中有部份二氧化碳的確來自化石燃料，而且平均至少停留10年才會被海洋吸收。美國海洋學家芮維爾（Roger Revelle）還發現海水表

2026-11-17 08:00