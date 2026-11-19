越來越多飼主開始讓貓吃全素飼料，但這樣真的安全嗎？一項針對1305隻貓的線上調查發現，吃全素飲食的貓，被判定為過重的機率比吃傳統肉類飼料的貓低34%。不過，這項結果來自飼主回報的獸醫評估，只能看出關聯，不能證明全素飲食本身能防止貓咪變胖。

研究發表於《動物科學前沿》（Frontiers in Animal Science）。所有參與調查的貓都維持目前飲食至少一年，其中90%吃傳統肉類飼料，10%吃全素飲食。

明明更常吃乾糧，過重比例卻比較低

研究團隊在分析時，已將年齡、性別、是否絕育、活動量與餵食方式等因素納入考量。結果仍顯示，全素飲食組被判定為過重的機率較低。

研究作者、澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與科學學院兼任教授安德魯・奈特（Andrew Knight）指出：「有趣的是，多數吃全素飲食的貓主要吃乾糧，而且更常整天都有食物可以取得。這些餵食方式通常與較高的過重風險有關，但我們仍在這個族群中觀察到較低的過重比例。」

體重相關疾病，也出現較低比例

既有獸醫研究估計，約30～60%的家貓有過重或肥胖問題，而體重過重也和骨關節炎、糖尿病、泌尿道疾病及生活品質下降有關。因此，研究團隊進一步比較不同飲食組別中，與體重相關的健康問題是否有所差異。

結果顯示，飼主回報吃全素飲食的貓較少出現骨關節炎，以及其他肌肉骨骼與行動問題。不過，研究團隊也提醒，由於全素飲食組的貓數量相對較少，這些結果目前還不能視為定論。

為什麼比較不胖？目前還沒有答案

這項調查沒有直接分析貓糧，因此無法判斷造成差異的原因。研究團隊提出幾種可能性，例如部分商業全素貓糧可能含有較多纖維、較少熱量或脂肪，進而有助於控制體重；與能量代謝及維持瘦體組織有關的左旋肉鹼（L-carnitine）含量差異，也可能參與其中。

但目前還看不出這些差異究竟是怎麼造成的。研究沒有直接測量每隻貓的實際食量、熱量攝取，也沒有長期追蹤體態變化，因此還不能確定全素飲食本身就是過重機率較低的原因。

有趣的關聯，不等於全素比較健康

奈特表示：「我們不能從這項研究得出全素飲食一定能保護貓咪避免過重的結論，但我們確實發現一個一致的模式，值得進一步研究。理想的下一步，是進行規模更大的前瞻性研究，直接測量貓咪吃了什麼、攝取多少能量，以及牠們的身體狀況。」

他也提醒，不論選擇哪種飲食，飼主都應確保貓咪獲得營養完整的食物。如果選擇商業全素貓糧，產品必須經過適當營養補充，能提供所有必需營養素。

這項研究目前能回答的，是全素飲食與較低過重機率之間出現了值得注意的關聯；至於真正原因為何，以及這種飲食是否能長期改善貓咪健康，仍需要更嚴謹的研究確認。

資料來源： 1.Can Cats Really Go Vegan? New Research Reveals a Surprising Health Connection 2.Knight, A., Bauer, A., & Mace, J. L. (2026). Impacts of a vegan diet on body weight and related health disorders in 1,305 cats: An exploratory cross-sectional survey. Frontiers in Animal Science, 7, 1939965. https://doi.org/10.3389/fanim.2026.1939965

（本文出自2026.11.4《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）