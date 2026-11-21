1977年升空至今，美國航太總署（NASA）的航海家一號（Voyager 1）已成為距離地球最遠的人造探測器。如今它正接近另一個里程碑：11月18日將來到距離地球約258.9億公里的位置，也就是整整「一個光日」。從地球傳送無線電訊號，要24小時才能抵達，再等它回覆，又是24小時。

但在抵達這項紀錄前，這艘飛了近50年的探測器才剛經歷一次異常失聯。隨著電力持續下降，NASA工程師也正想辦法讓它在星際空間多工作一點時間。

失聯48小時，航海家一號自己切換備援

10月18日與19日，NASA深空網路（Deep Space Network）連續兩次排定聯繫都沒有收到航海家一號的訊號。直到10月20日，訊號才重新出現。這48小時內，工程團隊甚至還沒來得及發出故障排除指令。

調查發現，其中一組用來控制探測器姿態的推進器停止運作，備援推進器隨即自動啟動。這是航海家一號的故障保護（fault protection）機制。當電腦偵測到異常時，會讓探測器進入安全穩定狀態並暫停正常作業。NASA目前仍在追查失聯原因。

每年少4瓦，能省的電都得省

航海家一號與航海家二號（Voyager 2）是目前唯二直接研究星際空間的太空船。兩者都已飛出太陽圈（heliosphere），也就是由太陽粒子與磁場所形成的巨大區域，因此仍能提供其他探測器無法取得的觀測資料。

兩艘探測器依靠放射性同位素熱電機（radioisotope thermoelectric generator）供電，利用鈽衰變產生的熱轉換成電力。不過輸出會隨時間下降，每艘每年約少4瓦。任務最初搭載十項科學儀器，部分在完成行星探測後關閉，近年又因電力不足停用了兩項。

為了省電，三套設備一次大換班

光是關閉儀器還不夠，探測器本身也必須維持適當溫度。今年9月，工程團隊完成一項歷時數月的操作，把航海家一號上的三套設備關閉，改由3套耗電更低的設備接手功能。

這項操作被團隊暱稱為「大爆炸」（Big Bang），而且三組設備必須同時切換，才能在降低耗電的同時維持熱量分布。NASA表示，這次操作成功後，剩餘科學儀器可以運作得比原先預期更久；若沒有完成，最快在2027年夏季就得再關掉一項儀器。

離地球一個光日，回一句話要等兩天

航海家一號目前以每小時約6萬1155公里飛行。11月18日，它距離地球將達160.9億英里，也就是約258.9億公里，正式跨過「一個光日」的距離。

這個界線不會讓探測器周遭環境突然改變，也不會觸發任何特殊事件，但它清楚顯示這項任務已走得多遠。航海家計畫經理蘇珊・多德（Suzanne Dodd）說：「如果你想跟航海家說聲『哈囉』，你把訊息送出去，然後回家等上兩天，最後才會收到回覆。」

（本文出自2026.11.6《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）