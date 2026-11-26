2010年「深水地平線」（Deepwater Horizon）鑽油平台爆炸，87天內約有5.07億公升原油外洩至墨西哥灣，另有約2.18億立方公尺天然氣釋出。16年後，最新研究顯示，災難影響可能仍深藏海面之下：深海魚類、甲殼類與頭足類數量大幅下降，至今沒有明顯恢復跡象。

研究團隊認為，漏油事件及當時採取的污染處理措施，是目前最能解釋這波長期衰退的原因。研究發表於《美國國家科學院學報》（Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS）。

兩千多次採樣，深海生物明顯變少

研究由諾瓦東南大學（Nova Southeastern University）海洋學家崔西・薩頓（Tracey Sutton）領導，聚焦生活在深層水體中的遠洋生物。團隊在漏油事件後的2011年首次採樣，並於2015至2023年間持續調查，累積超過2000次網具採樣。

結果顯示，魚類數量下降63.5%，甲殼類下降62%，頭足類則下降59.7%。其中磷蝦減少72.8%，燈籠魚科（Myctophidae）下降62.9%，圓罩魚屬（Cyclothone）魚類則下降69%。

消失的是海洋食物網的重要角色

這些下降最明顯的生物，原本也是外海數量最多、生態功能最重要的類群之一。牠們不只參與生物地球化學循環，也是更高營養階層動物的重要食物來源。

其中許多生物屬於「深海散射層」（deep scattering layer）。牠們夜間上浮、黎明再返回深海，每天垂直移動數百公尺，也會把碳帶往更深的海洋，參與深海碳封存。研究人員指出，如此大幅的數量下降，影響可能一路傳到整個食物網。

自然因素無法解釋這次衰退

為找出深海生物數量驟降的原因，研究團隊檢查水溫、氧氣供應與食物等自然變因，但這些因素的變化都與觀察到的衰退趨勢不一致。時間上最吻合的大型事件，仍是2010年的深水地平線漏油事故。

團隊也把當年的污染處理措施納入考量。事故期間，約291萬公升化學分散劑Corexit 9500A被注入井口附近，目的是把原油打散，減少海面與沿岸形成大片油污。然而這種處理也有代價。研究指出，實際受污染的範圍比衛星影像顯示的更廣，部分油污殘留物甚至一路抵達海床。

原油與分散劑都會對海洋生物造成毒性，尤其可能傷害位於食物網底層的浮游動物。兩者混合後，造成的影響甚至可能比單獨接觸原油更嚴重。早在2014年，就有研究警告這可能干擾能量由低營養階層傳遞到高營養階層，並改變海洋浮游生物群落的結構與動態。最新研究顯示，當年的警告可能正反映在今日的深海生態變化上。

可能已不是短期衝擊，而是生態轉變

研究團隊認為，這次觀察到的是大範圍且持續的深海生物衰退，並已進入長期低豐度狀態，符合「生態系穩態轉變」（ecological regime shift）的標準。部分船上研究人員甚至曾回報看到較消瘦的鯨魚，也發現原本活動較規律的抹香鯨似乎更不規則地移動尋找食物，但這些觀察仍需更多資料確認。

目前研究人員還不知道這套深海生態系是否能恢復，也無法估計需要多久。由於墨西哥灣各營養階層緊密相連，深海生物持續減少可能進一步改變整個生態系的功能。這場漏油事故雖然早已離開新聞頭條，深海留下的影響可能遠比海面上的油污更持久。

（本文出自2026.10.30《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）