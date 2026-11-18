文／陳韻涵輯

新聞故事：人體正常體溫長期以攝氏37度為標準，但近年研究發現，現代人的平均體溫似乎比150年前低。美國研究團隊分析不同年代的體溫紀錄，發現成人平均體溫已降至約攝氏36.39度。究竟是早期測量存在誤差，還是健康與生活環境改變，讓人類逐漸「冷卻」？科學家仍在尋找答案。

英國廣播公司報導，1860年代，德國醫師溫德利希（Carl Wunderlich）想釐清發燒是一種疾病，還是其他疾病的症狀。他費時15年，蒐集2.5萬名患者的腋溫，累積逾100萬筆紀錄，結果算出健康成人的平均體溫為攝氏37度，而超過攝氏38度則為發燒。由於溫德利希蒐集的樣本數龐大，37度成為廣泛被採用的正常體溫標準。

然而，美國史丹佛大學感染症專家朱莉‧帕森內特（Julie Parsonnet）的研究團隊分析美國1862年至2017年間、約19萬人的體溫資料後發現，現代成人的平均體溫約為攝氏36.39度，美國男性則比19世紀初低約攝氏0.59度。

研究人員認為，平均體溫下降可能與健康改善有關，19世紀人類平均壽命約38歲，當時結核病、痢疾及其他感染疾病相當普遍，免疫系統抵抗疾病需要消耗能量並產生熱量。隨著醫療進步、疫苗接種及公共衛生改善，疾病感染減少，人體所需消耗的能量可能也隨之降低。

此外，現代人普遍使用空調與暖氣，美國至少88%的住宅有空調，英國住宅也多有中央暖氣，人們長時間處於溫度舒適的環境，身體便不必額外耗費能量調節體溫。

馬里蘭大學醫學史學者麥考維亞克（Philip Mackowiak）檢視溫德利希使用過的玻璃體溫計後，發現其刻度比現代體溫計高約攝氏2度。此外，當時測量病人須靜躺15至20分鐘，且採用腋下測量，與現代常見的口腔測量方式不同，可能讓兩批數據難以直接比較。

帕森內特分析美國1862至1930年期間退伍軍人的體溫歷史資料後，發現較年長對象的平均體溫確實較高；她認為，儀器誤差並非唯一解釋。

研究也指出，體溫會受到多項因素影響，包括年齡、性別、時間及身高體重。長者代謝趨緩、活動量降低而體溫較低，女性平均體溫高於男性，體溫在凌晨3時至5時較低、下午較高，身高較高者則因體表散熱面積較大，體溫偏低。

專家提醒，不宜過度看重單一數值，但成人體溫若低於攝氏35度或高於40度，通常代表身體可能出現更嚴重的問題，便須提高警覺。

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com