文／記者許維寧

旺宏教育基金會上周舉行第25屆旺宏科學獎，鼓勵高中生探索科學與發明潛力。金牌獎由嘉義高中、中山女高學生共享殊榮。中山女高學生徐苡宸研究蟑螂梳理行為背後的神經機制，她表示，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。

台北市中山女高學生徐苡宸以題目「無頭蟑螂仍有幻肢？—以蟑螂的梳理行為探討神經矩陣理論的相關聯性」，建立美洲蟑螂梳理行為序列模型，以「去頭操作」釐清腦神經節在梳理行為中的角色與中樞控制神經機制。

徐苡宸表示，失去頭部的蟑螂，仍會有拱背、前胸背板下彎等梳理前肢的動作，證實梳理行為至少有一部分位於胸部神經節，而非完全依賴腦神經節。失去頭部的蟑螂仍可感應特定位置的附肢刺激，透過體感空間地圖迴路產生梳理行為，發現也支持了神經矩陣理論在昆蟲感官與運動整合上的解釋。

徐苡宸說，「蟑螂很可愛，但有味道確實不太可愛。」研究主要在家中廁所執行。她表示，研究專題是很美好的回憶，在老師協助下找喜歡的題目並投入其中，僅憑好奇心做真正喜歡的內容。蟑螂可能不只有被人類打死一途，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。

國立嘉義高中學生許幃程、凃程浤以「探討豐年蝦趨光運動對Meniscus形變之影響」，同樣拿下金牌，研究發現豐年蝦的運動與Meniscus形狀高度相關。

凃程浤指出，Meniscus是指彎月形，物理上則是指水面與容器壁接觸的邊緣，因為表面張力產生的彎曲現象。研究發現如氣溫降低時豐年蝦的活動度也降低，一旦活動度降低導致Meniscus改變，即能透過觀測水面改變及時預警，避免水產養殖損失。

旺宏電子董事長吳敏求表示，科學獎是初步給予高中生機會，理解如何做研究，且研究無止盡，「我也不希望他們高中、大學畢業後就開始做工程師。」研究是找出問題、發表結論，希望大學藉此找到優秀的學生並加以培養。教育部政務次長劉國偉則說，全世界都在搶人才，教育部希望營造更好的學習、研發環境，期許各行各業穩定發展，教育部也會盡力將人才留下。

旺宏科學獎被譽為高中生的諾貝爾科學獎，獲獎團隊最高可獲48萬元獎學金，以及包含中研院院士周美吟在內的5位評審團召集委員聯名推薦信，鼓勵學生繼續耕耘科學領域。