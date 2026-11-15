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熱門道歉信也能學英文！力宇教育帶學生從時事學會表達歉意

聯合新聞網／ 力宇教育

一句「I'm sorry」還不夠！從熱門英文道歉信學習實用句型，培養英文閱讀與生活寫作能力。

近期一封受到廣泛關注的英文道歉信，引發不少討論。除了事件本身，信件中運用的英文單字、片語與句型，其實也相當值得學習。力宇教育線上學習平台推出全新時事英文教學影片，由 Yvonne 老師帶領學生從熱門話題出發，認識英文道歉的不同表達方式。除了常見的「I'm sorry」，如何適切地表達歉意、承認錯誤與承擔責任，也是英文溝通的重要能力，讓學生能進一步將所學運用在日常生活中。

Yvonne 老師精選道歉信中具有學習價值的英文表達，例如「I owe you an apology.」（我欠你一個道歉）、「There is no excuse for what I did.」（我的所作所為沒有任何藉口），以及「I take full responsibility for what I did.」（我為自己的所作所為承擔全部責任）。

透過單字介紹、句型講解與練習題，協助學生理解英文在不同情境下的用法，不僅提升閱讀理解能力，也讓學生學會更自然、完整地表達自己的想法。

從閱讀到寫作，讓英文真正運用在生活中

除了認識單字與句型，本次課程更進一步結合英文寫作，示範如何運用道歉信中的實用表達，寫出一封符合學生生活情境的英文道歉信。

例如，當學生因為上課聊天而需要向老師道歉時，可以運用「I owe you an apology for talking during class yesterday.」表達歉意，並透過「I hope that, over time, I can earn back your trust.」傳達希望重新贏得信任的心意。

從承認錯誤、承擔責任，到提出具體的改善方式，學生不再只是記憶英文句型，而是進一步學習如何將英文組織成一封完整、得體且有意義的道歉信。

時事就是教材，讓英文學習更貼近生活

力宇教育持續透過時事英文系列課程，將生活中受到關注的話題轉化為英文學習素材，讓學生發現英文不只存在於課本與考試中，更是日常溝通與表達的重要工具。

力宇教育也希望透過貼近生活的教學內容，培養學生自主學習的興趣，讓英文不再只是考試科目，而是能夠實際運用的溝通能力。

學會英文，也學會如何適切表達歉意、尊重他人，並勇於為自己的行為負責。

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