2026年九月起，被小孩問到「學根號幹嘛？」時終於有了更科技的回答：「iPhone Duo的螢幕長寬比就是√2:1 ！」

因為Apple 官網強調內外螢幕的比例具有一致性，讓手機打開或關閉時，內容都能更充分填滿螢幕。這就跟我們過往十幾年都在用的例子——A4紙對折會變成A5、兩張擺在一起變成A3，但長寬比都不變。因為 √2:1 對折長邊後是 √2/2:1 ，整理後是 1:√2。只是長短邊互換，但比例不變。

當然，如果嚴格去檢查iPhone Duo的螢幕解析度，你會發現其實他不是精準的√2，還是有為了工程上妥協的微小差距。發明這個比例的數學家叫利希滕貝格(Lichtenberg)，相傳他一直在找一種紙的比例，讓「等比例縮放」這件事情變得容易。生活在21世紀的我們可能很難理解為什麼要特別讓紙張等比例放大或縮小，但你想想看，在那個沒有電腦的年代，如果我有一幅畫，想要大一點、小一點，我的先決條件就是得有一張這樣的「等比例」的紙張。這是不是非常重要的一件事呢？

利希滕貝格是一位不折不扣的科學家、數學家。他最廣為人知的學術成就，應該是研究大自然不規則的圖形「利希滕貝格圖形」，也就是閃電的圖樣。後來我們更近一步發現它背後隱藏的碎形規律。或許是因為研究過電與大自然，他留下這麼一句話：「教堂裡不會因為有人傳道，就讓屋頂的避雷針變得多餘。」

就是強調科學的重要性。然後你就也會從剛剛這句話發現，這位科學家好像蠻會講話的。沒錯，他除了科學研究外，還留下了一本著作《Sudelbücher》，裡面收錄了他大量的精彩格言，幽默精闢，例如：

「那位最先發現哥倫布的美洲人，作出了一項不幸的發現。」

「世界上最該第一個被禁的書，應該是一部禁書目錄。」

那個時代就如此重視言論自由，利希滕貝格的思想真的很先進。