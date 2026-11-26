新聞中的公民與社會／藍色海嘯席捲美國 對政治局勢的分析何者最適當？
一、時事掃描
藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天
民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。
截至台灣時間四日晚間開票結果顯示，民主黨在100席的參院至少已掌握54席，比選前增加7席，仍有2席尚未開出，共和黨只剩44席。眾院方面，民主黨已確定拿下228席，超過過半門檻218席，共和黨則是139席，仍有68席尚未開出。ＮＢＣ新聞估計，眾院最終席次將是民主黨255席，共和黨180席。【2026/11/5聯合報】
二、命題趨勢
川普兩度執政均在期中選舉遭遇國會權力變化。2018年共和黨失去眾議院多數，仍控制參議院，使立法與行政制衡加劇；2026年民主黨取得參、眾兩院多數，預計形成分立政府，增加國會監督及府會協商壓力。兩次期中選舉均反映選民透過國會改選評價總統施政，並藉政黨權力更替發揮民主課責作用。本新聞命題焦點包括總統制、分立政府、權力分立與制衡、雙重民意授權、國會監督、政黨政治、期中選舉及民主課責；對應SDG16和平正義與健全制度。
三、牛刀小試
2026年11月3日，美國舉行期中選舉，民主黨取得聯邦參、眾兩院多數席次，預計於新國會就職後形成共和黨總統與民主黨國會的分立政府局面。選舉結果反映部分選民對政府施政的不滿，也改變行政與立法部門的政黨權力配置。川普總統表示願意與民主黨合作，但兩黨在經濟、移民及政府支出等政策上仍存在分歧。選後，民主黨主張運用國會的立法、預算、監督權限檢視總統施政。依美國總統制、權力分立與民主課責的原理，下列對上述政治局勢的分析，何者最適當？
(A)國會改選反映新民意授權，總統施政須獲國會多數支持以維持正當性
(B)府會分立形成雙重民意授權，國會可透過監督權取得行政政策決定權
(C)期中選舉具有民主課責意義，國會可將施政爭議作為彈劾總統的依據
(D)國會多數更替強化對行政的制衡，總統仍依原有民意授權行使行政權
答案：D
解析：(A)國會改選反映民意變化，但總統的民選正當性不以國會多數支持為必要條件。(B)國會具有監督權，但不因此直接取得行政政策決定權。(C)一般施政分歧不足以構成彈劾理由；彈劾涉及重大違失或濫權，不等同於政治不信任。(D)國會多數黨更替改變制衡行政的政治條件，但總統仍保有獨立的行政權與民選授權。
四、歷屆試題
總統制強調權力分立，法律案及預算案一定要經過國會通過，總統簽署公布才生效。如果未完成上述程序，可能出現什麼狀況？(2015學測)
(A)若是預算案沒有通過，總統必須辭職以示負責
(B)若是預算案沒有通過，政府可能因此被迫停擺而無法運作
(C)若是國會通過的法律案被總統否決，國會可以提案罷免總統
(D)若是國會通過的法律案被總統否決，國會可以對總統提不信任案
答案：B
本專欄周四刊出
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