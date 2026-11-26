民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

截至台灣時間四日晚間開票結果顯示，民主黨在100席的參院至少已掌握54席，比選前增加7席，仍有2席尚未開出，共和黨只剩44席。眾院方面，民主黨已確定拿下228席，超過過半門檻218席，共和黨則是139席，仍有68席尚未開出。ＮＢＣ新聞估計，眾院最終席次將是民主黨255席，共和黨180席。【2026/11/5聯合報】