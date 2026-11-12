新聞中的公民與社會／加勒比海索賠高漲 英王坦承奴隸制不公…將教育、醫療納補償目的為何？

一、時事掃描

加勒比海地區索賠高漲 英王造訪演說坦承奴隸制不公 英王查理三世（King Charles III）10月27日到11月4日將前往加勒比海地區訪問。與此同時，當地要求英國為跨大西洋奴隸貿易中扮演的角色，提供賠償的呼聲日益高漲。 大英國協（Commonwealth）領導人峰會即將在安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）登場，該組織由56個成員國組成，多數為前英國殖民地。查理三世與卡蜜拉王后在前往峰會前，先行造訪巴哈馬（Bahamas）與蓋亞那（Guyana）。在巴哈馬演說時，查理三世表示，承認這些島嶼在過去所經歷的巨大苦難與不公義是「完全正確的」。【2026/10/28世界日報】

二、命題趨勢

15世紀末起，歐洲列強殖民加勒比海，以受奴役者的勞動支撐種植園經濟。19世紀陸續廢奴，20世紀多國獨立，但殖民遺緒與資源不均仍存。加勒比海共同體要求英國等前殖民國道歉、補償，並支持教育與醫療，以修復持續傷害。本新聞命題焦點包括殖民統治與奴隸制度、歷史不正義與國家責任、族群不平等與實質平等、歷史補償與一般發展援助的差異，以及教育與醫療資源分配；對應SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

2026年10月，英王查理三世訪問加勒比海地區時，表示應正視過去造成的巨大苦難與不公。英國曾在加勒比海多地實施殖民統治，並參與跨大西洋奴隸貿易，是當地要求承擔歷史補償責任的國家之一。加勒比海共同體(CARICOM)指出，英國政府廢除奴隸制度時，曾補償奴隸主的「財產損失」，受奴役者卻未獲相應補償。CARICOM認為，殖民統治留下的不利影響，至今仍反映在後代的教育機會、健康狀況與經濟處境上。因此，其補償計畫除了要求正式道歉，也要求英國等前殖民國提供教育、醫療等支持。依上述主張，CARICOM將教育、醫療支持納入歷史補償，主要希望達成下列何種目的？

(A)彌補廢奴時補償分配的不公，將公共服務作為返還祖先財產的方式

(B)透過雙方互惠合作促進當代發展，降低殖民歷史對國際關係的影響

(C)減輕歷史剝奪所累積的不利條件，以改善受奴役者後代的發展機會

(D)修正現行法律中的族群差別待遇，確保各群體享有相同的公共服務

答案：C

解析：(A)將補償理解為祖先財產的返還，未掌握改善後代持續不利處境的目的。(B)強調互惠合作與當代發展，未凸顯前殖民國對歷史傷害的修復責任。(C)連結歷史剝奪與當代不平等，透過資源支持改善後代的發展機會。(D)著重法律待遇一致，但題文主要關注歷史累積造成的實際機會差距。

四、歷屆試題

在花東一帶，有些土地原本是臺灣原住民族祖先生活的傳統領域，但在日治時期，傳統領域被政府當成是無主土地。政府除趕走原來的原住民使用者，又將其劃為糖業種植經濟區域，給予日資會社發展糖業。戰後政權轉移，政府將相關土地所有權劃歸公營的台糖公司所擁有，這使得日後在該地上耕作的原住民，雖可能是原始土地使用者，反而每年要向台糖納租，成為佃農。晚近為解決此一問題，原住民族委員會遂以行政命令，以價購方式向台糖買回符合前述情形的土地。再依照現有法律程序將該項土地註記為原住民保留地，且將所有權分配給相關原住民擁有。而原住民擁有之保留地，除有特別的規定之外，原則上不得轉讓或出租給不具原住民族身分者。依據題文，關於當前政府處理原住民族土地作法，下列何種詮釋觀點最適當？(2026學測)

(A)從維護原住民族生存與發展權利觀點，確保其長期生活條件之穩定

(B)從集體權利觀點，主張原住民族土地應由族群共同決定分配與使用

(C)從轉型正義觀點，處理歷史上殖民統治遺留下來的土地不正義問題

(D)從保障多元文化觀點，透過制度補償回應不同群體對土地權利爭議

答案：C

本專欄周四刊出