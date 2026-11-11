我與素養的距離／九合一選舉登場！帶你認識選舉的過程

2026年11月28日臺灣地方公職人員的選舉與第22案全國性公投即將登場，民眾將透過手中的選票，選出地方首長與民意代表。目前各候選人正如火如荼展開競選活動，你知道為什麼他們現在才開始競選活動嗎？一場選舉從開始到結束，需要經過哪些程序呢？

從候選人登記、競選活動，到投票、開票與公布選舉結果，每個環節都是民主政治的重要一部分。現在就讓力宇教育的彤妤老師帶領同學認識選舉制度與投票程序。即使還未達到投票年齡，也能透過影片了解選舉的意義，一起學習民主社會中公民參與的重要性！