1990年代中期以來，各界重大獎項相繼肯定英格巴特（Douglas Engelbart,1925~2013）的開創性貢獻。1997年，他獲頒了圖靈獎，表彰他為互動式計算提出鼓舞人心的未來願景，並發明有助於實現這一願景的關鍵技術。

這一切要追溯到1957年，英格巴特加入美國史丹佛研究所。史丹佛研究所為他提供最適合實作他擴增人類智慧中心的環境，孕育出許多關鍵硬體和軟體創新，包括滑鼠、整合式電子郵件、顯示編輯、視窗、跨文件編輯、超媒體、共享螢幕遠端會議、線上發佈等。這些劃時代的成果都整合到他們的線上系統（NLS）。NLS在1968年12月舊金山著名的「所有演示之母」中首次亮相，展示了他創建的新領域：計算機支援的工作協作系統。

此時，英格巴特並沒有站在講台上，而是坐在訂製的控制台上演講，遠端操控30英里外、位於史丹佛研究所的NLS計算機。會場大螢幕即時投影出他的每一步操作，實驗室團隊更在史丹佛研究所透過共享螢幕模式同步協同演示；策劃整個演講的是首席工程師英格利希（Bill English）。在會議尾聲，觀眾們起立熱烈鼓掌致敬。

英格巴特認知到，計算機正在把人類的認知領域擴大到三個維度之上，允許非線性思維。最重要的是，計算機可用極快速度的計算與顯示，幫助人類組織自身想法。他意識到，計算機是人類智力的強大輔助手段，可把量變轉變成質變。

英格巴特主張，擴增人類智慧是關於人與計算機、工具系統與人類系統共同進展的概念。他的智慧擴增方法為資訊技術提供了一種以人為本的設計，與過去的自動化技術形成鮮明對比。在自動化方法中，技術可以取代人力，從而節省時間並使人們專注於更重要的事。但自動化不會改變人類的基本能力。英格巴特的智慧擴增提供了一種技術模型，這種模型讓人類的能力會隨著使用它而增加。

智慧擴增的一個好例子是計算機滑鼠。在英格巴特提出x-y位置指標之前，計算機輸入是透過鍵盤或打孔卡輸入符號。滑鼠允許直接操作計算機環境中的元素，從而跨越人與計算機之間的實際邊界。這使得介面成為人類行為的延伸，而不是人與機器之間的媒介。它增強了人類非常基本的能力，也就是二維手部運動變成操縱數位媒體的能力。英格巴特的技術創新，不是靠機器自動化讓人少做事，而是讓人類的能力擴增後用機器做更多事。

他把只有專業人員才能使用的機器，演進到擴增使用者智慧並促進他們協作的媒介。

他的技術創新，讓人類的能力擴增後用機器做更多事。

本專欄感謝台灣電腦資訊發展館、中華民國資訊軟體服務商業同業公會支持

（本文出自2026.11.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）