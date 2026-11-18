植物奶、植物優格與植物起司越來越常見，但它們不一定能完整取代乳製品的營養。一項英國研究發現，只要把20～35%的乳製品換成植物性替代品，青少女碘攝取不足的估計比例就會從54%升至65%；19～49歲女性則從32%升至42%。鈣、核黃素與維生素B12的攝取也會下降。

研究發表於《刺胳針行星健康》（The Lancet Planetary Health）。研究團隊強調，這些數字來自飲食模型，代表營養攝取不足的風險，並不是實際診斷出的缺乏症。

3500多人飲食資料，模擬乳製品被換掉會怎樣

薩里大學（University of Surrey）與貝爾法斯特女王大學（Queen’s University Belfast）分析英國「國家飲食與營養調查」（National Diet and Nutrition Survey）資料，涵蓋超過3500人，年齡從18個月到100歲。

研究人員先找出飲食紀錄中所有含牛奶、起司與優格的食品和食譜，再以等重量的市售植物性替代品取代，模擬不同程度的乳製品減量或完全取代。由於市售產品營養差異很大，模型也讓各種植物性替代品有相同機會被選入。

碘受影響最大，青少年尤其明顯

在四種營養素中，碘受到的影響最大。若依目前市售產品的營養強化情況，將乳製品全部換成植物性替代品，青少女碘攝取不足的估計比例可達80%，青少年男性則為72%。

碘是製造甲狀腺荷爾蒙所必需的營養素，與代謝、成長及腦部發育有關。懷孕期間需求還會增加，因此孕前維持足夠的碘攝取也相當重要。

研究主持人莎拉・巴斯（Sarah Bath）指出，英國沒有像許多國家採行全民食鹽加碘政策，而乳製品又是當地重要的碘來源。植物性替代品若沒有額外強化，碘含量通常很低。

加強營養強化，差距可以縮小

研究模型顯示，如果植物性乳製品替代品全面進行營養強化，可以避免部分微量營養素攝取下降。不過，即使替代品經過強化，青少女碘攝取不足的估計比例仍有59%。

當模型進一步把碘加入麵包，這個比例可降至37%。研究團隊因此認為，只強化單一類型產品可能還不夠，搭配其他常見食品一起補充，效果可能更好。

飲食更永續，也不能犧牲營養

研究共同作者凱蒂・尼科爾（Katie Nicol）表示，隨著飲食建議越來越重視環境永續，植物性飲食與減少動物性食品攝取也更受關注。但植物性替代品是否能在營養上做到「等值替換」，尤其對幼兒與青少女等較容易攝取不足的族群，仍必須仔細評估。

這項研究並不是說不能用植物性產品取代乳製品，而是提醒替換方式與營養強化很重要。研究團隊認為，營養政策必須和環境目標同步調整，透過適當的食品強化，才能降低飲食轉型帶來的營養缺口。

資料來源： 1.Popular Dairy Alternatives Could Be Leaving You Short of Essential Nutrients 2.Nicol, K., Nugent, A. P., Woodside, J. V., Hart, K. H., & Bath, S. C. (2026). The impact of replacing dairy products with plant-based dairy alternatives on iodine and other micronutrients: A modelling study and evaluation of policy options to support population intake. The Lancet Planetary Health, 10(9), 101515. https://doi.org/10.1016/j.lanplh.2026.101515

（本文出自2026.11.10《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）