男生尿尿到底該坐著還是站著？一項隨機交叉試驗找來52名18～39歲健康男性，讓每個人分別以坐姿與站姿排尿。結果顯示，兩種姿勢在最大尿流速與排尿量上都沒有明顯差異。對沒有泌尿問題的健康男性來說，姿勢本身對排尿功能影響很小。

研究由哥倫比亞泌尿研究團隊（Colombian Urology Research Group）進行，發表於《神經泌尿學與尿動力學》（Neurourology and Urodynamics）。

坐著比較好，還是站著比較好？

過去研究對這個問題沒有一致答案。有研究認為，攝護腺肥大或具有下泌尿道症狀的男性，坐著排尿可能有助於骨盆底放鬆，讓膀胱排得更完全。

但另一項研究則發現，50歲以下男性坐著排尿時，排尿後滴尿的風險可能較高。問題是，過去許多研究樣本數不大，也沒有隨機安排受試者先坐還是先站，因此仍難判斷差異究竟來自姿勢，還是其他因素。

52名健康男性，兩種姿勢都測一次

這次研究納入52名18～39歲健康男性。約一半先坐著排尿，再改成站姿；另一半則先站後坐。兩次測試之間至少間隔24小時，降低前一次測試影響後一次結果的可能性。

研究人員測量每次排尿的最大尿流速，也就是尿液流出最快時的速度，以及整次排出的尿量。結果顯示，坐姿與站姿在這兩項指標上都沒有顯著差異。

唯一出現統計差異的是，站著排尿時達到最大尿流速的時間稍微久一點。不過這項結果部分受到單一極端值影響，研究團隊認為實際臨床意義有限。

生理差異不大，文化差異倒是不小

雖然研究顯示健康男性怎麼尿差別不大，但不同地區的習慣差異相當明顯。2023年一項涵蓋全球超過7000名男性的調查發現，美國約有10%的男性會坐著排尿，德國則約有40%。

即使如此，在德語中，形容男性坐著排尿的說法有時仍帶有貶義。這也反映出排尿姿勢在部分文化中，不只是個人習慣，還可能牽涉性別印象與社會觀感。

就目前研究來看，這些文化上的差異遠大於健康男性實際測到的排尿功能差別。除了衛生與方便性之外，沒有明確證據顯示其中一種姿勢普遍比較好。

有泌尿問題，答案可能就不一樣

如果已經有排尿困難，情況可能不同。隨著年齡增加，攝護腺肥大可能壓迫尿道，使尿流變弱或排尿需要用力。對部分男性而言，坐著排尿也可能比較方便。

2014年一項整合11篇研究的分析發現，坐姿與較完整的膀胱排空有關，但這項效果只出現在有下泌尿道症狀的男性；健康男性並沒有明顯姿勢差異。

因此，這次隨機試驗能回答的範圍其實很清楚：對年輕健康男性而言，坐著或站著對尿流表現沒有實質差別，可以依個人偏好選擇。至於有攝護腺肥大、尿流變弱或其他泌尿症狀的人，哪種姿勢比較合適，仍要視個別狀況而定。

1.Does It Matter if Men Pee Sitting or Standing? A Randomized Test Has an Answer : ScienceAlert 2.Iregui-Parra, J., Millán-Serna, S., Delgado-Caicedo, M. G., Morales García, I., Salas Espinosa, P. A., Arias, C. M., Chávez Pérez, L. T., Wadskier Gutiérrez, L. A., Zambrano Guerra, R. J., & Colmenares Leal, D. M. (2026). Standing or sitting to void? Comparative uroflowmetry in healthy male volunteers: A randomized crossover study with equivalence analysis. Neurourology and Urodynamics. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/nau.70485

（本文出自2026.11.12《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）