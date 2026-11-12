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科學人／驗出花生過敏就全面封鎖？研究揭三分之一的嬰兒在1歲安全下莊

科學人／ 文‧郭毓璞
圖／genimi依據論文和新聞內容生成示意圖
圖／genimi依據論文和新聞內容生成示意圖

在少子化浪潮襲捲的台灣，每個新手家長都把寶寶當成珍寶照顧。副食品試到花生時，往往像在開驚嚇盲包。孩子皮膚稍微發紅或疹子一冒，爸媽心跳瞬間飆破百，立刻衝去醫院抽血篩建。只要報告單驗出陽性，全家從此便全面封鎖花生製品，連路過花生湯攤位都提心吊膽。這份看似合理的戒慎恐懼已纏繞許多家庭多年，但醫療紀錄上的過敏標籤，真相究竟如何？

敘事逆轉！曾驗出過敏體質嬰兒大口吞花生醬卻沒事

澳洲墨爾本莫多克兒童研究所（MCRI）團隊剛發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實務》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice）的研究剛為嬰幼兒過敏篩檢與處置拋下震撼彈。

在這項名為ADAPT的花生口服免疫治療計畫中，研究團隊針對778名滿1歲前曾被診斷為花生過敏的嬰兒進行嚴密臨床測試。結果跌破眾人眼鏡：高達34.8%的寶寶安然無事，能一口氣吃下相當於兩茶匙花生醬的份量，居然毫無任何不適反應。

傳統過敏篩檢存在的灰色地帶

這項發現揭開過敏診斷長久以來的盲點。臨床醫學常靠皮膚點刺試驗（skin prick test, SPT）或血清特異性IgE抗體（specific IgE）來判斷是否過敏。然而隨著免疫學近年發展科學家已明白，血液或皮膚出現陽性反應僅代表身體處於致敏狀態（sensitization），並不等於吞下食物後必然爆發臨床過敏（clinical allergy）。

許多嬰兒當初可能只是濕疹或局部皮膚刺激，卻因抽血數字被直接貼上終身避食的標籤。本專案醫療負責人布雷蒂格（Timothy Brettig）指出，及早幫孩子摘除不必要的過敏標籤，將澈底解開飲食枷鎖，避免家庭陷入無謂的食材管理焦慮。

爸媽不要學！醫院裡的七階遞增劑量極限測試

研究團隊在澳洲10家公立兒童醫院展開臨床審查，受試嬰兒在平均13個月大時接受閾值口服食物激發試驗（threshold oral food challenge）。醫師在一天內分七次給予遞增劑量的花生粉，從最低15毫克一路加到1300毫克花生蛋白。雖然這項試驗幫助271名寶寶安全下莊，值得注意的是過程伴隨不容小覷的風險。陽性反應組中有12.0%出現過敏性休克（anaphylaxis），整體發生率為7.8%。澳洲新南威爾斯大學教授齊格勒（John Ziegler）強調，實驗驗證了治療前以激發試驗確認診斷的價值，但家長絕對不能在家私自拿花生給孩子盲測。

花生醬自由的下一步：轉變診斷與衛教思維

這項成果將重新修正過敏管理觀念。過往家庭一旦診斷新生兒過敏便會使其終身忌口，反倒讓幼兒失去建立耐受性的黃金期。不過布雷蒂格團隊也提醒，本研究受試者屬於特定的轉介族群，絕對無法直接等同於一般大眾的自然痊癒率。

台灣兒科衛教指引近年也逐步修訂，鼓勵適齡嬰兒試食副食品，但對檢測陽性或已有反應的幼兒，仍建議經兒科過敏專科醫師評估。未來醫療體系若能常規導入醫院監督下的食物激發試驗，將能精準打擊假過敏警報，讓真正需要戒備的孩子獲得妥善照顧，其餘孩子則能快樂享有吃花生醬吐司的自由。

資料來源：

1.Brettig, T. W., McDonald, E., West, D., Wong, M., & Perrett, K. P. (2026). An Oral Food Challenge Is Required for Accurate Diagnosis of Peanut Allergy in Infants Prior to Oral Immunotherapy: Evaluation of the Allergy Development to an Accelerated Pathway to Tolerance Peanut Oral Immunotherapy Program. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 14(11), 2658-2668. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2026.08.044

2.One-third of babies diagnosed with peanut allergy don't actually have one, study hints | Live Science

3.A third of babies with peanut allergy grow out of it by 1 year old | New Scientist

延伸閱讀

（本文出自2026.11.6《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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