好讀周報／超市冰箱一夜變烤箱！駭客遠端調高溫度 歐洲多國損失慘重

文／陳韻涵輯

繼法國超市冰箱上月遭駭客攻擊調溫後，比利時、盧森堡、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭與愛沙尼亞等國的多間超市本月2日也遭網攻，冷藏、冷凍設備的系統遭駭客從遠端竄改，部分冷凍櫃溫度被調高至攝氏50度，大量生鮮食品毀壞報銷。目前沒有組織或個人宣稱犯案，也沒有索取贖金。歐盟痛斥這是對食品供應鏈的蓄意破壞，卻也凸顯連網產品的漏洞需要加強資安防護。

●多國門市受害 還導致停業

綜合外電報導，受害的零售量販與超市業者包括比利時的家樂福、Intermarché與宜家家居，瑞典的Coop與ICA，盧森堡的德爾海茲（Delhaize），芬蘭的凱斯科（Kesko）、愛爾蘭的SuperValu，以及愛沙尼亞的Selver等。

斯德哥爾摩ICA加盟店銷售經理英格瓦爾說：「攻擊大約凌晨2點發生，但我們數小時後才發現，冷凍櫃全被設定為50度，一切都毀了。」

愛爾蘭SuperValu超市比紹，特定型號的冰箱遭受攻擊，部分冷藏與冷凍商品只能下架。

比利時一家德爾海茲的分店經理表示，店內損失價值10萬歐元（約新台幣358.4萬元）的商品，「這還不包括停業造成的損失」。

比利時連鎖肉舖De Laet & Van Haver創辦人與老闆德拉埃凌晨3點半被員工叫醒，急忙趕到安特衛普的店面時，赫見冷凍櫃的溫度被調至18度，價值約1.5萬歐元（約新台幣53.76萬元）的肉品報廢。他說：「這很可怕，駭客遠端駭入並控制調溫系統。」他認為，駭客企圖動搖歐洲經濟，選擇從最基本的民生需求下手。

遇駭冰箱的丹麥製造商「丹佛斯」發言人表示，荷蘭至少17家企業的冷凍與冷藏系統遭攻擊，波及肉舖與社區小店。

●與10月法國事件 手法雷同

製造部分受害冰箱的比利時公司Sabcobel表示，旗下設備的蒸發器被切換至除霜模式，導致溫度上升，這與10月12日重創數百家法國超市的手法雷同，當時造成價值數百萬歐元的食品報廢。法國警方表示，駭客搶奪數百家超市冷卻設備的控制權，不僅造成食品損失，甚至引發火災。

Sabcobel執行長莫朗斯坦言旗下產品遭受網攻，強調設備需要實體改裝，光靠軟體更新並不夠。採用該公司冷藏設備的Coop表示，部分冰箱連接4G行動網路，形同待宰羔羊。

莫朗斯說：「最簡單的解決辦法是透過安全的網路連線並管理冰箱，多數客戶在法國攻擊後，已改用這種方式。」

●歐盟痛批：蓄意破壞供應鏈

歐盟執行委員會表示，冰箱駭攻事件凸顯數位威脅的破壞力日益增強。

歐盟農業執委漢森說：「駭客蓄意破壞歐盟的食品供應鏈、動搖消費者信心，這是我們必須嚴肅看待的警訊。」

比利時與瑞典的國家網路安全機關都在監控相關事件，比利時網安中心發言人艾格斯說：「目前不知道幕後主使者是誰，也許永遠無法確定。所有資料系統都可能存在弱點，而人工智慧現在可以利用這些弱點，尤其可能被那些老練的駭客恣意濫用。」

●沒勒索不留痕 攻擊者不明

尚無任何組織出面宣稱犯案，也沒有勒索軟體集團藉機要求冷藏設備遭攻擊的超市付費。

路透指出，攻擊者不明，加劇歐洲當局對關鍵基礎設施遭受「混合威脅」的擔憂，這是俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，在歐洲造成的安全緊張情勢。莫斯科一概否認涉入破壞或混合行動。

索福斯（Sophos）資安公司研究威脅事件的資深情報總監皮林表示，「我認為，最可能的兩種情境是某種國家層級的訊號在展示其能力，或出於個人理由發動攻擊的孤狼駭客」。

衛報分析，國家指使的機率偏高，因為大眾看到貨架上的食品被清空，會產生明顯的心理衝擊。西方情報首長則指出，俄國正在歐洲發動多種形式的破壞行動，這類情況未來數月可能加劇。

此外，由於攻擊冰箱的手法相對簡單，無須使用惡意軟體，現場不會留下武器痕跡，更難追查。

雲端資安公司SentinelOne研究員赫格爾指出，這類攻擊通常與勒索、政治動機或國家行動有關，但近期案例並未出現金錢勒索，極可能是破壞行動。

法國血液機構（EFS）4日證實，3處冷藏血庫設備1日深夜至2日凌晨遭駭客遠端惡意調高溫度至攝氏50度，所幸警報及時響起，未造成損失。

EFS表示，受影響的血漿已轉移至其他地點，駭客鎖定承包商冷庫，EFS並非直接目標。EFS已聯繫法國資安單位及衛生部，加強設備監控。

●美軍基地也曾異常 有關聯？

美國8月初曾有至少6處軍事基地福利社的冰箱異常，五角大廈正在調查是否同樣出自駭客之手。美法官員正在合作，評估這些事件是否存在關聯。

●閱報祕書／程式修補需離線 對零售業是難題

管理商用冰箱的軟體只要可連網，程式碼便可能留下漏洞。不同於桌機與手機，冰箱等設備的軟體可能長期未更新。

資安公司Bitdefender網路作戰總監傑克森表示，企業遲遲未安裝修補程式的原因之一，是更新需要時間，而更新期間機器必須離線，這對食品零售業是個難題。傑克森指出，更簡單的解釋可能是，人們「根本沒意識到這個問題」。

從冰箱、烤箱、洗衣機、洗碗機、中央冷暖空調、監視器與警報器，許多過去以機械為主的設備如今都可透過遠端監控與操作，為網路犯罪者創造許多機會。