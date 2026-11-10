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好讀周報／看過同學像「喪屍走路」 17歲少年揭校園毒煙亂象

聯合報／ 好讀周報

文／地方社會中心、元氣中心、生活文教中心

「我知道那不是正常的電子煙，但還是想嘗試看看，想不到暈了一次就很難停止，很想再抽，無法控制。」

17歲「小千」高一在學校廁所抽了同學免費提供的喪屍煙彈，後來當詐團車手籌錢買毒，「我看過許多同學像喪屍般在學校走路」。

他認為，只要學校裡有一人接觸就難以防堵，它太容易取得、太容易擴散、也太難被發現，「我估計校園至少兩成學生在吸」。

傳統紙菸幾乎已在校園絕跡，取而代之的是各式各樣、俗稱電子煙的「電子加熱霧化器」；這些機具被設計成修正帶、口紅膠，成了青少年族群中的時髦產品。政府雖於2023年明令禁止製造輸入及販賣電子煙，但買賣轉入地下，網路上隨處可見交易暗語，私訊聯繫、超商付款取貨，學生們依舊輕鬆取得電子煙具及煙彈。

●認同感綁架　已成次文化

一名曾任國中學務主任的教師說，電子煙在校園中被視為一種「次文化」，透過同儕認同感擴散；南部某完全中學學務主任表示，比起傳統紙菸，電子煙擴散得更快、更廣，每次抓到都是不同學生，男女生都有。

喪屍煙彈 隨電子煙擴散

電子煙盛行，讓毒品乘虛而入。無色無味的中樞神經鎮定劑「依托咪酯」被大量製成電子煙彈，在年輕族群中相當流行，後來順勢入侵校園並已有氾濫趨勢，當愈來愈多人使用這種俗稱「喪屍煙彈」的毒品駕車失控，各界才驚覺嚴重性。

●吸毒後果 嚴重有如失智

精神科開業醫師楊聰財表示，近年校園轉介個案常有急性幻覺、多疑、極度情緒暴躁、身體不自主抽搐或恍惚的徵狀，多半是透過電子煙吸食新興毒品造成；北部某明星高中一名二年級學生的認知功能甚至退化到如同輕度失智狀態，需住院長期治療。

●吸煙染毒 學生年齡下探

他說，以往多為16至18歲的高中職或中輟生，最近一、兩年卻收治不少12至15歲學生，7、8成個案都認為自己只是抽電子煙，「同學遞來就直接吸了」，得知染毒後當場嚎啕大哭。

「學校針對高風險學生已有追蹤與篩檢機制，真正棘手的是表現正常、沒有列管紀錄的學生，一旦受同儕影響接觸電子煙或毒品，學校難以及時發現。」國教行動聯盟理事長王瀚陽憂心這群「非高風險」卻逐漸受影響的學生會成為校園毒品防制工作最難掌握的一環，尤其電子煙具有體積小、氣味容易掩蓋、隱匿性高等特性，查察不易。

●教師難查 須更周延立法

「我曾制止過，但卻被白眼。」桃園某高中林姓家長會成員表示，他曾在學校周邊巷弄勸阻抽電子煙的學生，對方卻回「我父母親都不管，憑什麼聽你的。」令他頗感無奈。他說，現在連教師都不太敢制止學生抽電子煙，政府要強化校園防毒，必須有更周延的立法，賦予教師查察權力。

教育部統計，前年及去年全國各級中小學通報疑吸藥物濫用均為500多件，疑似吸食電子煙則從499件暴增至1692件，今年上半年更已通報1243件，攀升速度驚人，但衛福部推估全台約4萬名青少年使用電子煙，顯然校安通報存在許多黑數。更令人吃驚的是，國小學生施用電子煙通報數從前年177件到去年276件，今年1到6月已有191件，電子煙使用者年輕化趨勢明顯。

●源頭防制 阻斷煙毒蔓延

6月27日喪屍煙彈被改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣或以強暴脅迫及欺瞞方式使人施用最重可處死刑，單純施用也可處6個月以上、5年以下有期徒刑，行政院也提案修法，希望對輸入及製造電子煙品科以刑罰，對持用者處以罰鍰，但朝野立委尚無共識。

教育部指出，國教署已訂定電子煙處遇流程，透過跨單位查處及時提供預防教育、輔導轉介及專家支持等措施，強化青少年電子煙防制，但學者認為面對「毒煙首次合流」的國安危機，要賦予學校更明確的查察權，強化校園科技監控措施，更要整合各部會防制機制。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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