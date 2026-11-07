手機當手遊刷題！經國國中學生自主學習創佳績，會考勇奪5A8+

桃園市經國國中王同學，國中三年未曾補習，憑藉良好的自主學習習慣與時間管理，在國中教育會考取得5A8+佳績，成功錄取武陵高中數理資優班。他的學習祕訣並非長時間埋首書本，而是主動掌握學習節奏，將練習自然融入日常生活。

王同學分享，自國二開始使用力宇教育AILEAD365線上學習平台，除了完成老師派發的學習任務，更會主動利用手機練習題目，把刷題當成玩手遊般融入生活。每天上下學搭公車的十幾分鐘，就能完成約30題練習，平台累積作答更突破萬題，展現持續自主學習的成果。

對他而言，刷題不只是追求數量，更重要的是透過練習熟悉觀念。尤其在社會科的學習上，他會將地理、歷史、公民分開練習，透過反覆作答加深記憶；遇到答錯的題目，也會先了解錯誤原因，再繼續挑戰其他題目。這種主動練習、自我檢視的學習方式，讓他逐步累積扎實的學科基礎。

升上國三後，他依照學校的複習進度準備會考，搭配AILEAD365完成教師派發的練習，並利用空檔額外刷題。即使面對升學壓力，仍維持規律作息，利用晚自習完成課業，回家後則保留休息與娛樂時間，展現自主學習也能兼顧生活品質。

自主學習的核心，不只是主動讀書，更是懂得善用時間、掌握學習需求，並透過持續練習與自我檢視累積實力。 力宇教育透過AILEAD365線上學習平台，協助教師派發學習任務、掌握學生學習狀況，也讓學生能依照自己的進度自主練習，將學習延伸至課堂之外。

從被動完成作業，到主動利用零碎時間學習，王同學的經驗展現了數位學習的更多可能。力宇教育期望透過科技支持自主學習，讓學生不受時間與空間限制，培養主動探索、持續精進的學習能力。