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閱讀數學／龍安寺的虎帶子渡河（二）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
龍安寺方丈庭園。圖／維基百科
龍安寺方丈庭園。圖／維基百科

京都龍安寺的枯山水庭園有一個別稱——虎之子渡し之庭（母虎帶子渡河之庭）：也就是經典的渡河問題。「虎之子渡し」的故事源頭是南宋的《癸辛雜識》：

「虎生三子，必有一彪。彪最獷惡，能食虎子也。」

意思是老虎生三胎，其中必有一隻「彪」，牠特別兇猛，會吃掉其他幼虎。

「虎之子渡し」結合了《癸辛雜識》與渡河問題：

媽媽該怎麼安排，才能讓彪不會跟另外兩個孩子獨處，所有孩子都平安渡河？阿爾琴的版本則是「狼、羊、白菜」：農夫要帶著狼、羊、白菜過河，船一次只能載一樣。但狼會吃羊、羊會吃白菜。農夫該怎麼辦？

8 世紀的歐洲農夫煩惱狼吃羊，13 世紀的中國母虎煩惱彪吃幼虎——真是跨越種族的數學煩惱。不只如此，非洲還存在另一個版本，把歐洲農夫跟中國老虎的煩惱都扛在身上：一個人要帶著豹子、山羊、老鼠和一袋玉米過河。豹子會吃山羊，山羊會吃玉米，而老鼠只要沒人看著，牠什麼都吃！類似的數學結構，披上了不同文化的外衣。

這是究竟是巧合，還是數學彷彿歌謠般，沿著某條路徑傳播到全世界？讓我們繼續看下去。

§ 一百隻豬、一百隻雞、一百隻孔雀、一百隻皮卡丘！？

我們再來看，同樣出現在阿爾琴的《磨練青年的難題》書中的百豬問題：

「商人要用100便士買100隻豬。公豬10便士、母豬5便士、小豬2隻1便士。怎麼買？」

先前我們說這是阿爾琴出的題目，但後來我好奇查資料，發現「可能」不是。因為，比阿爾琴更早300年，中國的《張丘建算經》就記載了類似題目

「公雞一隻 5 錢，母雞一隻 3 錢，小雞三隻 1 錢。用 100 錢買 100 隻雞，問公雞、母雞、小雞各幾隻？」

這道題後來被稱為「百雞問題」，是數學史上標準的不定方程題。它有三組整數解：(4, 18, 78)、(8, 11, 81)、(12, 4, 84)。

（未完待續）⠀

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賴以威（數感實驗室）

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