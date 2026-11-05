新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

一、時事掃描

扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城 川習會日前落幕，賴清德總統昨天在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險；但要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。【2026/10/11聯合報】

二、命題趨勢

各國國慶的元首談話，通常兼具凝聚國民認同、回顧施政與提出政策方向的功能。面對戰爭、經濟、氣候或社會分歧，領導人常藉此界定國家挑戰，說明安全、福利與發展目標，並訴諸共同價值與公民團結。演說雖非政策本身，仍能形塑公共議程及國內外對國家立場的理解。本新聞命題焦點包括國家安全與嚇阻、兩岸關係、國際規則、能源轉型、公共政策的程序正義與外部效果、世代永續、民主政治與公共利益的實踐；對應 SDG7可負擔的潔淨能源、SDG13氣候行動、SDG16和平正義及健全制度。

三、牛刀小試

賴清德總統於國慶演說中指出，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓；台灣強化自我防衛，是為建立嚇阻能力，確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。在能源政策上，政府將依科學證據、法定程序及安全標準評估各種選項，避免為短期利益犧牲世代永續。他並表示，政黨可以競爭、意見可以不同，但社會不應因此分裂，應共同守護民主制度。根據上述，請在下表空格填寫演說中相應的政策概念、政府作為、欲維護的公共價值。

答案：(1)強化自我防衛能力。(2)公共政策／永續發展。(3)多元包容、社會團結與民主韌性。

解析：(1)國防實力為達成嚇阻之基礎，有助維持對等尊嚴之談判。(2)以科學證據與程序評估能源政策，可兼顧世代正義與永續發展。(3)容許競爭與異見為民主社會之核心，能展現多元包容並深化民主韌性。

四、歷屆試題

核能與能源政策在國內引發諸多討論。2013年國民黨執政時擬發動核四停建公投，遭民進黨與反核團體以當時《公投法》門檻過高阻擋。2016年民進黨執政後推動「非核家園」並修法明定2025年終結核電，立法院隨後於2018年調降《公投法》通過門檻。同年公投通過「廢除2025非核時限」、「反新建燃煤電廠」與「逐年降低火力發電」等案。對此，經濟部提出「展綠、增氣、減煤、非核」之能源轉型目標。然而，政府推動離岸風電開發時，亦引發近海漁民抗議工程破壞生態並損害漁獲權益。核能及能源議題引發各界爭辯不休，關於公益各有攻防立場。根據上述文本，從公共利益理念與實踐的觀點，判斷下列說法何者最不可能正確？(2021指考修改)

(A)近海漁民為生計問題抗議，主要因為離岸風電開發所帶來的外部成本及公益難以維護的問題

(B)若有環保團體持續反對經濟部的替代能源開發方案，代表二者對如何達成永續發展的公益立場迥異

(C)任何的公投倡議，不論是擁核或反核的立場，連署成案後都須達到贊成門檻才能產生實踐公益的效果

(D)新選任的執政黨，循政黨主張及法治程序中斷前任政府核能政策，合乎一般民主制度的公益實踐方式

答案：C

本專欄周四刊出