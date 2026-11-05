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國中數學／方程式越長越難解？先觀察再動手更輕鬆！
買東西遇到多重折扣、和朋友分攤費用，或是計算商品調整後的價格，這些生活中的問題，都能利用一元一次方程式解決。不過，當方程式出現一層又一層的括號時，是不是光看就覺得頭痛呢？
遇到複雜的方程式，許多同學習慣直接去括號、合併同類項，一路計算到底。但算式越長，越容易在分配律或正負號上出錯。其實，先觀察算式之間的關係，有時反而能省下不少工夫。
例如，商品經過多次折扣與加價後，可以從最後的售價一步步回推原價。解方程式也是相同的道理，把括號內的算式看成一個整體，利用等量關係逐層簡化，就能讓計算更輕鬆。最後別忘了將答案代回原方程式，確認是否為正確的解。
這次力宇教育的李熙老師準備了一道多層括號的方程式，示範兩種不同的解法。快跟著影片一起比較，看看哪種方法更有效率吧！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學1上(108新綱) 適用115學年
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