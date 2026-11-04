AI還沒搞懂，量子又來了？11月13日資訊月論壇帶你從零認識，參加拿好禮！

當 AI 改變工作與生活方式，量子科技也逐漸成為全球關注焦點，但量子電腦究竟是什麼？一般人能聽懂嗎？其實認識量子科技不一定需要理解艱深的專業知識，從生活的例子就能開始探索！

2026 資訊月暨臺灣教育科技展將於 11 月 13 日（五）13:00 至 16:00，在台北世貿一館主舞台舉辦「AI－量子啟航：探索科技、產業與教育的新趨勢」論壇，以「聽懂量子、看見應用、探索未來」為核心，透過生活案例與淺白解說，讓沒有理工背景的民眾能輕鬆入門，現場更有機會拿好禮，歡迎報名！

● 時間： 2026 年 11 月 13 日（五）13:00 至 16:00 ● 地點： 台北世貿一館主舞台 ● 主題： AI - 量子啟航：探索科技、產業與教育的新趨勢 ● 報名網址： https://www.itmonth.tw/post/2026-itmonth-quantum-forum

國內外專家齊聚，從生活到產業帶你探索量子世界

論壇由智慧學習產業聯盟、凱衛資訊、中原大學量子資訊中心與力宇教育共同主辦，由智慧學習產業聯盟王崇旭會長擔任主持，邀集學術、產業與教育領域專家分享量子科技發展趨勢。

論壇開場邀請有「臺灣量子電腦之父」之稱的張慶瑞博士，以及台灣量子協會祕書長傅昭銘教授為活動揭開序幕。講者陣容包括鴻海教育基金會汪用和執行長、中原大學量子資訊中心張晏瑞助理教授、仁寶電腦智慧型裝置事業群研發中心陳怡欽處長，以及 D-Wave Quantum Inc. 資深技術顧問 Jeremy Woo，從基礎知識、教育推廣到產業應用，分享不同領域的實務經驗，拓展民眾對未來科技的想像。

報名參加拿好禮，輕鬆學習還有機會滿載而歸

論壇期間將舉行「有獎徵答」活動，由中原大學智慧運算與量子資訊學院胡筱薇副教授兼系主任帶領科普知識問答，讓民眾在吸收新知之餘還有機會獲得精美好禮。

無論是學生、上班族或對科技感到好奇的民眾都歡迎報名參與，提前聽懂量子為未來開拓更多可能：https://www.itmonth.tw/post/2026-itmonth-quantum-forum