國際小學堂／效法星鏈 俄國加速研發「黎明」

美國太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈衛星網路，成為烏克蘭無人機作戰的導航利器。俄羅斯不甘示弱，正全力發展自家戰場衛星網路「黎明」系統，若成功上路將使烏克蘭處境雪上加霜。

黎明系統 計畫明年部署

華盛頓郵報報導，星鏈系統能提供安全通訊，協助烏克蘭無人機打擊俄國占領區目標，讓烏方擁有一個俄方難以抗衡的戰場優勢。然而，俄方計畫明年部署「黎明」系統，可能抵銷這項優勢。

烏克蘭駐美大使館副館長謝尼克說，「如果他們在今年底前發射黎明系統，將能即時打擊我們領土上的目標」，並稱烏方將和川普政府及美國國會分享協助俄國的個人及企業細節。

他說：「若這些實體未受制裁，實際上就等於讓俄羅斯得以推動這項計畫，進而改變戰局。」

俄羅斯二○二二年全面入侵烏克蘭時，俄軍衛星通訊系統尚無法有效支援綿延數百公里的前線部隊，加上缺乏可移動的地面終端設備，許多通訊裝置又老舊笨重，迫使俄軍轉而依賴繳獲或透過走私取得的星鏈設備。

俄羅斯雖成功從黑市取得大量星鏈終端機，但SpaceX與烏克蘭國防部今年二月引進「白名單」機制，封鎖所有未登記的終端機，包括俄軍使用的設備。

歐洲政策分析中心資深研究員魯金指出，俄羅斯正是從那時起投入更多資金，加速發展由小型低軌道衛星組成的通訊網路。

烏軍示警 促強化電子戰

為烏克蘭總統澤倫斯基提供武器與科技諮詢的軍事分析師貝斯克列斯特諾夫表示，一旦「黎明」系統投入運作，俄烏雙方軍事能力恐將出現新的失衡。由於星鏈未在俄羅斯境內提供服務，烏克蘭無法依靠星鏈控制在俄國領土上空執行任務的無人機；反之，若俄軍擁有自己的衛星通訊網路，便可能突破現有作戰限制。

「黎明」系統若能順利運作，將有助俄軍即時調整長程打擊任務，並追蹤移動目標，使俄軍能透過網路遠端控制攻擊烏克蘭行動。

貝斯克列斯特諾夫九月在臉書發文警告：「這對我們而言將是個重大問題，將是一場災難。」他認為，烏克蘭必須在「黎明」系統問世前，建立完善的電子戰防禦體系，並保護所有關鍵基礎設施，而這類工程既昂貴，也無法在短時間內完成。

仰賴中國 難大規模部署

不過，德國國際與安全事務研究所研究員蘇斯指出，「黎明」系統目前仍未準備就緒。

負責開發該系統的俄羅斯企業Bureau1440曾表示，系統需要約三百顆衛星在地球軌道運行，並計畫於明年展開商業發射。

歐洲政策分析中心的魯金指出，俄羅斯正依賴中國大陸協助建立「黎明」系統，相關衛星看起來像是透過逆向工程打造的第一代星鏈衛星。不過，他認為，俄方要在明年如期完成部署，幾乎不可能。除非俄羅斯同時取得充足的運載火箭與大陸衛星供應，否則很難大幅加快部署速度。

俄羅斯總統普亭六月曾宣稱，「黎明」系統「絕不比星鏈遜色，某些方面可能更勝一籌」。他當時向俄軍表示，技術難題都已解決，接下來的關鍵是擴大衛星規模。

然而，俄羅斯的實際進度仍落後於原定目標。俄方原本計畫在今年底前讓一五六顆衛星進入地球軌道運作，但目前僅發射卅二顆。分析人士指出，其中部分衛星失聯，還有一些未能進入預定軌道高度。

蘇斯指出，俄國航太工業一直受到人才流失、基礎設施老舊和貪腐等問題困擾，可能阻礙計畫進度，「但話說回來，我們也曾看過他們克服諸多困難完成計畫」。