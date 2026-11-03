國際小學堂／星鏈主導俄烏戰場 改變用兵型態

科技大亨馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）營運的「星鏈」高速衛星網路，上月一度對烏克蘭無預警設限，由星鏈導航的烏軍無人機，只要飛太快就會與星鏈斷線而失聯墜毀，嚴重影響烏克蘭前線作戰。究竟什麼是星鏈？為何會成為現代戰場利器？

離不開星鏈 烏看著美國臉色作戰

烏克蘭十月中旬遭星鏈設限，當地官員說，一開始無人機以時速幾十公里低速飛行就會斷線，後來情況有改善，但無人機時速超過一六○公里仍會失去連線。星鏈降速情況持續一個多星期才完全恢復，但此事顯示，只要烏克蘭惹美國政府或馬斯克不高興，星鏈隨時可能切斷。

儘管受制於人，但烏克蘭如今在前線極度仰賴無人機作戰，離不開星鏈。星鏈與無人機操作員連線的距離，比傳統無線電網路更遠，且更不易受干擾。

星鏈是SpaceX所有，利用低軌道衛星提供無線網路連線，特別適用於偏遠地區和戰場。整個系統目前共有超過一萬顆軌道衛星，是全球最大衛星系統，用戶數超過一千三百萬。

烏克蘭國家警察特種警務營一名軍人十月十六日在札波羅熱州前線附近操作無人機。路透

馬斯克控烏 利用商用星鏈來殺人

星鏈屬民用服務，衍生的「星盾」則是SpaceX專為美國國防部設計的軍規級服務。紐約時報報導，SpaceX在二○二二年宣布星盾服務，這套系統依賴星鏈網路，但提供更深層資安防護，以便傳輸敏感資訊時不被攔截。

馬斯克將星鏈與星盾的管理權限加以區分。他表示，星盾由美國政府擁有並控制，任何使用或速度限制均由美軍決定，最終由美國總統拍板；星鏈則是SpaceX擁有及控制的商業服務，使用範圍應限於民用或防禦用途，不應用於進攻性軍事行動。

馬斯克後來承認星鏈對烏克蘭限速，並稱理由是烏軍違反服務條款，利用星鏈發動無人機空襲殺害他人。

星鏈與星盾雖然分別定位為民用與軍用服務，實際上卻未必能完全獨立運作。部分觀察人士指出，過去曾發生兩種服務同時中斷的情況，凸顯兩者共用底層衛星網路所帶來的風險。即使星盾具備更高規格的安全防護，一旦共用的通訊基礎設施出現問題，軍事通訊仍可能受到波及。

俄軍被斷鏈 烏克蘭取得戰場優勢

美國政府已允許烏克蘭在防禦俄方攻擊時使用星鏈和星盾。馬斯克今年二月切斷俄方使用權限，使烏方取得優勢。

星鏈和星盾仰賴相同衛星科技。簡言之，上萬顆衛星讓高速網際網路覆蓋全球幾乎每個角落，用戶只要購買地面接收終端設備，就能輕鬆自行架設使用。這使其成為戰場上的理想選擇。

烏克蘭無人機偵察部隊軍人尼爾對英國廣播公司（ＢＢＣ）說：「星鏈是可以快速使用的連線，不需要任何特殊設備，也不需要做準備，只要前往戰場架起設備，就能運作。它簡化我們的作業，我們可以直接傳輸偵察行動資訊。」

戰爭研究所分析師巴洛斯指出，星鏈網路已成為「烏克蘭軍事通訊骨幹」，廣泛應用於其海陸空三軍。巴洛斯說，星鏈對運用無人機等武器至關重要，無人機連線至星鏈網路，使操作員即時看見目標，有效縮短「感測至攻擊」的時間。

星鏈突限速 嚴重衝擊烏克蘭國防

由於俄國未獲授權使用星鏈，烏克蘭烏人機攻擊俄國境內目標時，並非使用星鏈導航。不過，烏克蘭使用無人機防衛領空，就依賴星鏈網路，特別是對付俄國「見證者」無人機。

「見證者」時速超過三一九公里。這意味星鏈若限制烏克蘭無人機時速不得超過一六○公里，烏克蘭無人機就追不上「見證者」，幾乎無法攔截它們。在沒有替代方案狀況下，星鏈限速和斷線，會對烏克蘭國防產生重大影響。

對烏克蘭而言，星鏈讓烏軍更能在前線和俄軍占領區運用無人機作戰，但這項關鍵衛星網路工具卻遭一家私人企業及美國政府掌控，美國任何政策調整都可能迅速改變前線局勢。