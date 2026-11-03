國際小學堂／星鏈主導俄烏戰場 改變用兵型態
科技大亨馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）營運的「星鏈」高速衛星網路，上月一度對烏克蘭無預警設限，由星鏈導航的烏軍無人機，只要飛太快就會與星鏈斷線而失聯墜毀，嚴重影響烏克蘭前線作戰。究竟什麼是星鏈？為何會成為現代戰場利器？
離不開星鏈 烏看著美國臉色作戰
烏克蘭十月中旬遭星鏈設限，當地官員說，一開始無人機以時速幾十公里低速飛行就會斷線，後來情況有改善，但無人機時速超過一六○公里仍會失去連線。星鏈降速情況持續一個多星期才完全恢復，但此事顯示，只要烏克蘭惹美國政府或馬斯克不高興，星鏈隨時可能切斷。
儘管受制於人，但烏克蘭如今在前線極度仰賴無人機作戰，離不開星鏈。星鏈與無人機操作員連線的距離，比傳統無線電網路更遠，且更不易受干擾。
星鏈是SpaceX所有，利用低軌道衛星提供無線網路連線，特別適用於偏遠地區和戰場。整個系統目前共有超過一萬顆軌道衛星，是全球最大衛星系統，用戶數超過一千三百萬。
馬斯克控烏 利用商用星鏈來殺人
星鏈屬民用服務，衍生的「星盾」則是SpaceX專為美國國防部設計的軍規級服務。紐約時報報導，SpaceX在二○二二年宣布星盾服務，這套系統依賴星鏈網路，但提供更深層資安防護，以便傳輸敏感資訊時不被攔截。
馬斯克將星鏈與星盾的管理權限加以區分。他表示，星盾由美國政府擁有並控制，任何使用或速度限制均由美軍決定，最終由美國總統拍板；星鏈則是SpaceX擁有及控制的商業服務，使用範圍應限於民用或防禦用途，不應用於進攻性軍事行動。
馬斯克後來承認星鏈對烏克蘭限速，並稱理由是烏軍違反服務條款，利用星鏈發動無人機空襲殺害他人。
星鏈與星盾雖然分別定位為民用與軍用服務，實際上卻未必能完全獨立運作。部分觀察人士指出，過去曾發生兩種服務同時中斷的情況，凸顯兩者共用底層衛星網路所帶來的風險。即使星盾具備更高規格的安全防護，一旦共用的通訊基礎設施出現問題，軍事通訊仍可能受到波及。
俄軍被斷鏈 烏克蘭取得戰場優勢
美國政府已允許烏克蘭在防禦俄方攻擊時使用星鏈和星盾。馬斯克今年二月切斷俄方使用權限，使烏方取得優勢。
星鏈和星盾仰賴相同衛星科技。簡言之，上萬顆衛星讓高速網際網路覆蓋全球幾乎每個角落，用戶只要購買地面接收終端設備，就能輕鬆自行架設使用。這使其成為戰場上的理想選擇。
烏克蘭無人機偵察部隊軍人尼爾對英國廣播公司（ＢＢＣ）說：「星鏈是可以快速使用的連線，不需要任何特殊設備，也不需要做準備，只要前往戰場架起設備，就能運作。它簡化我們的作業，我們可以直接傳輸偵察行動資訊。」
戰爭研究所分析師巴洛斯指出，星鏈網路已成為「烏克蘭軍事通訊骨幹」，廣泛應用於其海陸空三軍。巴洛斯說，星鏈對運用無人機等武器至關重要，無人機連線至星鏈網路，使操作員即時看見目標，有效縮短「感測至攻擊」的時間。
星鏈突限速 嚴重衝擊烏克蘭國防
由於俄國未獲授權使用星鏈，烏克蘭烏人機攻擊俄國境內目標時，並非使用星鏈導航。不過，烏克蘭使用無人機防衛領空，就依賴星鏈網路，特別是對付俄國「見證者」無人機。
「見證者」時速超過三一九公里。這意味星鏈若限制烏克蘭無人機時速不得超過一六○公里，烏克蘭無人機就追不上「見證者」，幾乎無法攔截它們。在沒有替代方案狀況下，星鏈限速和斷線，會對烏克蘭國防產生重大影響。
對烏克蘭而言，星鏈讓烏軍更能在前線和俄軍占領區運用無人機作戰，但這項關鍵衛星網路工具卻遭一家私人企業及美國政府掌控，美國任何政策調整都可能迅速改變前線局勢。
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