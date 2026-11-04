好讀周報／英國沒錢買！318件化石標本流落海外 引自然遺產保存問題

文／編譯田思怡

英國南部的侏羅紀海岸（Jurassic Coast）因發現大量侏羅紀化石而聞名，近年在社群媒體的推波助瀾下，再度引起尋找化石熱潮。由於英國政府並未將侏羅紀化石列為國家財產，可以自由交易，最近一批包含318件化石標本的重要收藏，因英國博物館沒錢買，而被阿布達比的博物館買走，被視為英國國家的損失。

侏羅紀海岸臨英吉利海峽，從東德文郡的奧科姆點（Orcombe Point）延伸到多塞特郡的老哈里岩（Old Harry Rocks），總長約155公里，因發現大量侏羅紀化石而得名，2001年獲聯合國教科文組織列入世界遺產。

英國侏儸紀海岸。（圖／nano banana）

英國衛報報導，侏羅紀化石近年在拍賣市場屢創新高價，使一些社群媒體的網紅收藏家暴富，再度引發侏羅紀海岸的尋寶熱。

沿著侏羅紀海岸的查茅斯海灘（Charmouth Beach）和其他地區，帶著孩子的家庭、經驗豐富的化石收藏家，以及獨自前來的一日遊旅客，都專注地低頭搜尋，尋找生活在1億9000萬年前的生物痕跡。有些人只是因為好玩，但愈來愈多人是為了商業利益而來。

專業的「化石獵人」通常在暴風雨或土石流過後出現在海灘上，他們揮動鐵鎚，敲開一塊塊黏稠的泥塊，再仔細檢查。TikTok和Instagram近年來徹底改變了尋找化石活動，社群媒體上充斥著化石獵人在英國海灘上敲開岩石的影片。

英國史上最著名的化石獵人是1799年出生於侏羅紀海岸附近萊姆里吉斯（Lyme Regis）的古生物學家瑪麗・安寧（Mary Anning），她在這段海岸線上有過不少驚人發現，包括1823年發現世上第一具完整的蛇頸龍骨骼，這種體型龐大、頸部修長的海生爬蟲類，生活於侏羅紀時期，約在6600萬年前與大多數恐龍一起滅絕。

而英國最重要的侏羅紀化石收藏之一，最近卻被賣給阿布達比的一家博物館。英國專家認為這是英國的損失。

這批由收藏家摩爾（Chris Moore）收集的化石收藏共有318件標本，包括魚龍、魚類和甲殼類動物等生物的化石，其中一些可能是過去未知的新物種。

侏羅紀海岸發現的魚龍骨骼。（圖／Alamy）

這批規模龐大的收藏來自於「下里阿斯」（Lower Lias）岩層，分布在萊姆里吉斯、查茅斯，以及英國西南部一帶。摩爾是住在多塞特郡的私人收藏家，在那一帶採集化石的經驗豐富。

摩爾起初有意把這批收藏賣給倫敦的自然史博物館，後來又向威爾斯國家博物館探詢。消息人士說，要價達到「八位數」英鎊。

但這兩家博物館都沒有買下這批收藏，理由是缺乏資金。衛報看到的電郵顯示，自然史博物館「完全沒有錢」來買。