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好讀周報／冬天早起天還沒亮？台灣曾實施夏令時間35年 停辦原因曝光

聯合報／ 好讀周報
美國已於1日結束夏令時間，恢復標準時間。美聯社
美國已於1日結束夏令時間，恢復標準時間。美聯社

文／陳韻涵輯

新聞故事：歐美多國近期依慣例調整日光節約時間歐盟多數國家上月25日將時鐘撥慢1小時，美國則將在11月1日結束夏令，恢復標準時間；美國眾院今年7月通過「陽光保護法案」，主張全年維持夏令時間，若法案後續獲參院通過並生效，美國將不必每年兩度調整時鐘。

歐盟多數國家每年3月最後一個星期日開始實施夏令時間，將時鐘撥快1小時；10月最後一個星期日結束夏令時間，將時鐘撥慢1小時，恢復標準時間。美國則於每年3月第二個星期日開始夏令時間，將時鐘撥快1小時；11月第一個星期日結束夏令時間，將時鐘撥慢1小時，恢復標準時間。

夏令時間的概念，是將春夏時鐘提前1小時，讓民眾在傍晚擁有較長的日照時間，最初主要是為了節約能源及提升工作效率。第一次世界大戰期間，德國1916年4月率先實施夏令時間，希望減少能源消耗，其他國家跟進採行。

美國推動永久夏令時間的支持者認為，固定時間制度可減少每年兩度調整時鐘帶來的不便，也能延長傍晚的日照時間，帶動零售、觀光及休閒活動。但反對者擔心，若冬季仍維持夏令時間，部分地區的日出時間可能延後，學生上學及民眾通勤時，可能需要在天色昏暗的環境中出門，增加交通安全疑慮。

歐洲也討論過是否取消每年兩度調整時鐘的制度，支持者認為，全年採用固定時間有助於減少生活作息受到的干擾，但各國對於應全年採用夏令時間或維持標準時間，迄今仍缺乏共識。

台灣曾在民國34年至69年實施夏令時間，以達節約能源的目標。當時的台灣以農業社會為主，這種作法被認為有助調整生活作息、減少夜間照明。但隨著生活型態改變，加上實施效益及作息調整等問題受到討論，台灣後來停止實施夏令時間，改為全年採用同一標準時間。

美國醫學會和美國睡眠醫學會等組織長期呼籲全年實施標準時間，主張此時制更符合太陽運行規律，也更契合人體的生理時鐘。早晨光線充足、夜間光線較少，實施標準時間能讓人更容易準時起床並維持健康的睡眠模式。

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